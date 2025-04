Dormire fa dimagrire, la connessione tra sonno e calorie

Ascolta ora 00:00 00:00

Un buon sonno fa bene alla linea. Dormire bene per circa otto ore può aiutare a dimagrire, oltre ad essere fondamentale per il proprio benessere e per poter svolgere al meglio tutti i compiti della vita quotidiana.

Sono diversi gli studi che riguardano la correlazione tra un riposo notturno corretto, protratto per un certo numero di ore, e il peso corporeo.

Uno di questi è uno studio condotto dal Chicago Medical Center e pubblicato su J ama International Medicine che dimostra come rimanere nel mondo dei sogni per sette o otto ore è più salutare che rimanervi per sei ore o per un tempo inferiore. E i vantaggi non riguardano solo l'organismo in generale, ma anche il girovita i particolare. Un sonno duraturo e di buona qualità ha un impatto infatti anche sulle abitudini alimentari.

Lo studio

I ricercatori hanno innanzitutto evidenziato come una durata insufficiente del sonno venga sempre più riconosciuta come un importante fattore di rischio per l'obesità.

L’indagine del centro dell'Illinois ha coinvolto 80 persone tra i 21 e i 40 anni in sovrappeso e che dormivano in media meno di sei ore e mezza a notte.

I partecipati sono stati dapprima monitorati e poi sono stati divisi in due gruppi. Ad uno di questi sono state fornite alcune regole di igiene del sonno e il loro tempo sotto le coperte è aumentato fino ad una media di otto ore e mezza.

I ricercatori hanno verificato poi se e come si fosse modificata l'alimentazione dei soggetti coinvolti con particolare riferimento alla quantità di calorie assunte giornalmente.

Come atteso, il gruppo istruito ha mostrato sia un incremento del tempo di sonno notturno sia una riduzione dell’introito calorico giornaliero pari a 270 kcal rispetto al gruppo che invece aveva viste immutate le proprie abitudini.

I risultati suggeriscono quindi, secondo gli esperti, che migliorare e mantenere un'adeguata durata del sonno potrebbe ridurre il peso e rappresentare un intervento valido per la prevenzione dell'obesità e per i programmi di perdita di peso.

Massa grassa e massa magra

Un altro studio condotto qualche anno fa dell'Università della Carolina del Sud aveva dimostrato come dormire in modo adeguato o meno influisse sulla perdita di massa grassa e di massa magra.

All’indagine avevano partecipato soggetti obesi o in sovrappeso sottoposti a restrizione calorica. Alcuni individui avevano associato alla dieta una riduzione del tempo dedicato al sonno settimanale (e recuperato nel week end).

A parità di perdita di peso (massa magra e massa grassa), gli esperti avevano riscontrato che la mancanza di sonno è correlata ad una diminuzione inferiore di massa grassa.

Come dormire meglio

Ci sono alcuni accorgimenti da seguire affinchè il sonno sia soddisfacente . Tra questi vi sono:

Coricarsi e svegliarsi sempre alla stessa ora ;

; Conciliare il sonno notturno dedicandosi ad un’attività rilassante , come leggere un libro o fare una doccia calda;

, come leggere un libro o fare una doccia calda; Non utilizzare dispositivi elettronici la sera;

la sera; Non assumere alimenti eccitanti come la caffeina ;

; Non fumare ;

; Praticare una regolare attività sportiva (ma senza eccedere nelle ore serali);

(ma senza eccedere nelle ore serali); Fare in modo che l’ambiente in cui si dorme sia tranquillo, buio, non rumoroso e non troppo caldo.

