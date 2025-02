Come dormire con una tendinite ad una spalla

Potresti avere la tendinite alla spalla. Questa condizione è molto comune, soprattutto dopo i 40 anni, infatti la prevalenza delle patologie della cuffia dei rotatori aumenta con l’età. Questo disturbo non è sempre sintomatico, ma può limitare le attività quotidiane, portare all'interruzione del lavoro e influire sulla qualità della vita.

Tendinite della spalla: di cosa si tratta?

La tendinite della spalla è una condizione che può essere dolorosa durante le attività quotidiane e oggi si preferisce parlare di tendinopatia della spalla, in particolare della cuffia dei rotatori . Il suffisso -ite, che indica l'infiammazione,sembra che nei tendini della cuffia dei rotatori sia minima o nulla, mentre nella testa lunga del bicipite potrebbe essere più facilmente la sede dell'infiammazione e allora si parla di tendinite o tenosinovite del bicipite lungo.

Ci sono quattro tendini della cuffia dei rotatori :

il piccolo rotondo;

il sovraspinato;

l'infraspinato;

il sottoscapolare.

Questi tendini svolgono un ruolo essenziale nella mobilità della spalla : consentono di sollevare il braccio e di eseguire rotazioni interne ed esterne. Nella tendinopatia della cuffia dei rotatori, spesso è il tendine sovraspinato ad essere coinvolto, anche se è difficile stabilire esattamente quale sia la struttura all'origine del dolore avvertito. La tendinopatia può verificarsi a causa di un uso eccessivo dell'articolazione o, al contrario, di un uso insufficiente.

Quali sono i sintomi della tendinopatia della cuffia dei rotatori?

La tendinopatia della cuffia dei rotatori si manifesta con un dolore che aumenta durante l'attività (generalmente si attenua a riposo), difficoltà nell'uso del braccio per eseguire determinati movimenti e a volte una riduzione della forza legata al dolore alla spalla (debolezza muscolare). Il dolore è spesso associato a un gesto particolare, si manifesta durante movimenti precisi come indossare un cappotto, allacciare il reggiseno, prendere un oggetto che sia posizionato in alto. Questo dolore può manifestarsi anche di notte, soprattutto quando si è sdraiati sulla spalla dolorante e compromettere la qualità del sonno.

Come diagnosticare la tendinite della spalla?

La diagnosi è essenzialmente clinica. Durante la visita medica, il medico di base chiederà al paziente di compiere alcuni gesti specifici, come alzare il braccio e valuterà la mobilità articolare. Una radiografia standard può anche essere prescritta per escludere altre patologie.

Quali sono le cause?

Sono diverse le cause che possono portare alla tendinopatia della spalla:

microtraumi causati da movimenti ripetitivi durante l'attività professionale o sportiva. Ad esempio, alcune professioni come i traslocatori, i giardinieri o anche gli imbianchini sarebbero più a rischio di sviluppare questo tipo di dolore;

uno sforzo intenso e improvviso: quando si pratica uno sport come la pallamano , il padel o il tennis.

I tendini invecchiano con l'età e quelli della cuffia dei rotatori tendono a danneggiarsi e a diventare meno elastici.

Nelle tendinopatie della spalla distinguiamo due tipi di casi: pazienti che abusano dei loro tendini, come ad esempio chi si allena con i pesi, atleti (nuotatori, giocatori di pallamano), musicisti, ecc.,o al contrario, chi ne fa un uso limitato, come chi lavora tutto il giorno davanti al computer.

Perché la tendinite della spalla a volte fa più male di notte? Come alleviarlo?

È possibile che il dolore della tendinite si manifesti di notte e disturbi il sonno, senza che se ne sappia esattamente il motivo.

Le migliori posizioni per dormire

Spesso i pazienti avvertono dolore quando si sdraiano sul braccio. Si consiglia quindi di dormire sul lato opposto, appoggiando il braccio dolorante su un cuscino o un cuscino da allattamento nella posizione di sollievo, oppure sulla schiena, infilando un piccolo cuscino sotto il braccio interessato per sollevarlo leggermente. Durante la notte, posizionare un cuscino di supporto tra il corpo e il materasso può effettivamente aiutare ad alleviare la pressione sulla spalla dolorante.

Come si cura la tendinopatia della spalla?

Il trattamento della tendinite o meglio della tendinopatia si basa principalmente sull'assunzione di analgesici per alleviare il dolore e sulla prescrizione di sedute di fisioterapia . Come primo passo, eseguire esercizi aiuterà a ridurre il dolore e a ripristinare la funzionalità . Nella stragrande maggioranza dei casi, la terapia farmacologica associata alla riabilitazione è sufficiente per curare la tendinopatia. In caso contrario, quando la riabilitazione e gli antinfiammatori non funzionano, è possibile effettuare un'infiltrazione nella spalla sotto controllo diagnostico per immagini.

Qual è il tempo di guarigione?

Nella maggior parte dei casi la tendinopatia dovrebbe risolversi entro quattro-sei settimane e quando si realizza un trattamento riabilitativo, lo si estende per dodici settimane, per ottenere una stabilizzazione del risultato, ma il dolore si attenua prima.

Quali sono alcuni suggerimenti per alleviare il dolore?

Alcuni esercizi, consigli e trucchi per alleviare il dolore.

Continuare ad usare il braccio: anche se si sente spontaneamente la necessità di usare meno l'arto o addirittura di immobilizzarlo, è consigliabile fare il contrario. Naturalmente bisognerà adattare l'attività al dolore avvertito ed evitare movimenti che lo scatenino (spesso movimenti bruschi), ma l'importante è continuare a usare il braccio.

Se si avverte la necessità eseguire esercizi di stretching: in posizione seduta o in piedi, incrociare il braccio dolorante sul petto, tenendo la spalla bassa per tenere ferma la scapola durante lo stiramento e mantenere la posizione per circa venti secondi e rilasciare.

Per alleviare il dolore: utilizzando un elastico o dei collant, appoggiare i gomiti sul corpo con i palmi delle mani rivolti l'uno verso l'altro, tirare l'elastico e mantenere la posizione per 10-20 secondi. Un esercizio da ripetere cinque volte, due o tre volte al giorno, per migliorare l'attivazione dei muscoli.

Tendinite calcifica della spalla: che cos'è? Quanto dura?

Anche i tendini della cuffia dei rotatori possono essere sede di una o più calcificazioni. La tendinite calcifica è caratterizzata da depositi di calcio su un tendine e queste calcificazioni scompaiono naturalmente da sole. In caso di dolore significativo e persistente, si può ricorrere al trattamento: onde d'urto, infiltrazione nella borsa o addirittura aspirazione della calcificazione.

Tendinite della spalla: come prevenire l'infiammazione del tendine?

Oltre ad adottare una dieta equilibrata e una buona idratazione quotidiana, è anche

consigliabile. Il modo migliore per prevenire il dolore alla spalla è essere, non essere sedentari, dormire bene ed evitare fattori di rischio come il fumo.