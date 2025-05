Come eliminare gli acari della polvere in casa?

Un solo grammo di polvere può contenere fino a 10.000 acari della polvere. Conseguenza: gli escrementi di questi piccoli aracnidi, invisibili a occhio nudo, provocano rinite , prurito agli occhi o alla gola, naso chiuso, naso che cola o addirittura asma in alcuni soggetti allergici.

Che cosa sono gli acari della polvere?

Un acaro è un aracnide microscopico che spesso vive come ectoparassita (parassita esterno) di esseri umani, animali o piante. Vivono solo due o tre mesi, ma si riproducono molto rapidamente quando si trovano in condizioni favorevoli.

Esistono circa trenta specie di acari. Gli acari domestici comprendono diverse specie che vivono nelle case degli esseri umani o sugli esseri umani, non mordono, ma i loro escrementi e i loro corpi in putrefazione possono risultare irritanti.

Gli acari della polvere sono accusati di essere la causa principale delle allergie respiratorie (asma e rinite) e di causare numerosi sintomi allergici, come congiuntivite, allergie oculari, problemi nasali e respiratori, ecc.

Gli acari della polvere pungono la pelle? Lasciano brufoli?

No, gli acari domestici non pungono, a differenza di altri tipi di acari come zecche o trombi, quindi non possono lasciare brufoli sulla pelle. Possono però scatenare sintomi allergici come prurito alla pelle.

Come liberarsi degli acari della polvere in modo naturale?

Per combattere gli acari domestici, esistono due soluzioni:

arieggiare il proprio appartamento o la casa, sia in inverno che in estate, per almeno 30 minuti al giorno;

limitare la temperatura ambiente a 18 o 19 °C. L'obiettivo è ridurre la riproduzione degli acari, che è molto rapida se la temperatura è compresa tra 20 e 30°C. Eliminare anche i termoventilatori elettrici .

Secondo uno studio danese del 2005, la presenza di acari della polvere nelle case di campagna è tre volte superiore a quella nelle residenze principali. In inverno sono meno ventilati e non riscaldati e sono più umidi: proprio ciò che gli acari della polvere prediligono. Per mantenere l'aria in casa sufficientemente secca, è necessario arieggiare la casa due volte al giorno per 15 minuti e verificare che non ci sia nulla che impedisca lo scambio con l'aria esterna. Una buona abitudine: aprire le finestre dopo aver lavato i pavimenti o steso i panni ad asciugare. Accendendo un po' di riscaldamento a 18-19°C fin dall'arrivo dei primi freddi si evita che si accumuli aria eccessivamente umida.

Come eliminare gli acari della polvere combattendo l’umidità?

Gli acari della polvere proliferano quando le condizioni sono giuste, ovvero quando i livelli di umidità sono compresi tra il 65 e l'80 percento. Per evitarne la proliferazione, quest'ultima non deve superare il 50-60% .

Gli acari della polvere proliferano maggiormente quando si combinano umidità e calore , cosa comune nelle case in inverno,oer questo è fondamentale arieggiare tutti gli ambienti almeno per 10-15 minuti al giorno e mantenere una temperatura compresa tra 19°C e 21°C .

Tutto ciò che può produrre umidità dovrebbe essere bandito dalla stanza di una persona allergica: stendibiancheria, umidificatori o saturatori, piante e acquari.

Se possibile:

non utilizzare un umidificatore ;

limitare l'umidità negli ambienti umidi;

evitare di avere un acquario in casa o piante verdi;

dimenticare i deumidificatori a vaschetta d'acqua : poiché l'umidità si sposta da una stanza all'altra, ne servirebbe uno per ogni stanza.

Come eliminare gli acari della polvere dalla casa limitando la produzione di polvere?

È importante non lasciare depositare la polvere, perché può contenere quantità incredibili di acari, quindi allergeni, è necessario scacciare questi ultimi ovunque si trovino. Sugli scaffali, ma anche sui pavimenti, che andrebbero aspirati almeno una volta alla settimana , meglio se con un apparecchio dotato di filtro HEPA, oppure lavati con uno straccio pulito e umido.

Passare l'aspirapolvere due o tre volte alla settimana: passare l'aspirapolvere per 30-40 minuti può ridurre gli acari della polvere del 20%. Dopo aver passato l'aspirapolvere, arieggiare sempre la stanza.

Pulire i pavimenti una volta alla settimana.

Limitare la formazione di nidi di polvere e l’accumulo di oggetti;se piacciono i libri e le cianfrusaglie, scegli le biblioteche chiuse.

Non utilizzare spray antipolvere o detergenti che possono aggravare le reazioni allergiche . Preferire panni umidi, preferibilmente in microfibra. Inoltre, evitare gli spolverini che disperdono gli acari della polvere nella stanza.

Scuotere regolarmente i tappeti fuori casa.

Rimuovere tappeti, moquette e tessuti stesi sulle pareti della casa. Poiché gli acari della polvere si depositano sul pavimento, è opportuno scegliere pavimenti lisci come piastrelle, parquet verniciato e linoleum, che sono più facili da mantenere. Per coloro che non hanno il diritto (ad esempio gli inquilini) o i mezzi per sostituire la moquette con il parquet, meglio ricoprirla con linoleum: lo si trova a un prezzo molto basso e si può togliere facilmente quando si trasloca.

Non utilizzare più tende (soprattutto doppie) e non sceglierne di facili da lavare.

Pulire le prese d'aria delle finestre.

Scegliere un aspirapolvere con filtro HEPA

Scegliere un aspirapolvere con filtro HEPA ("high-efficiency particulate air") , che impedisce alle particelle più fini di disperdersi nell'aria. Per un aspirapolvere potente bisognerebbe spendere circa 150-180 euro. Infine, bisogna ricordarsi di lavare il filtro per mantenerlo il più efficiente possibilet. Evitare gli aspirapolvere senza sacchetto , perché entrano in contatto con la polvere durante lo svuotamento.

Lavaggio in lavatrice: a quale temperatura uccidere gli acari della polvere?

Gli acari della polvere muoiono a 56 °C, quindi non resistono al lavaggio a 60 °C, ma se si può lavare solo a basse temperature,la sola azione meccanica del lavaggio in lavatrice può eliminare il 95% degli acari della polvere.

per limitare la proliferazione degli acari della polvere, lavare il set una volta al mese a 60°C;

per lenzuola e federe , cambiarle ogni settimana;

se il proprio bambino ha dei peluche, lavarli ogni mese a 60°C;

di tanto in tanto, metterli nel frigorifero , avvolti in un sacchetto di plastica.

Il peluche preferito del proprio bambino non è lavabile in lavatrice? Essendo un nido di acari metterlo nel congelatore per qualche ora per eliminarli, perché queste piccole creature non sopravvivono al di sotto di 0°C. Questo non basta, bisogna poi “aspirare” il peluche per eliminare completamente gli acari e i loro escrementi.

Come eliminare gli acari della polvere dalla camera da letto e dal letto?

La camera da letto è l' habitat preferito degli acari della polvere domestica, che sfruttano il calore e l'umidità emanati dal corpo e vi trovano il loro nutrimento (le squame della pelle). La camera da letto di una persona allergica, senza essere monastica, dovrebbe essere il più possibile sobria e ordinata . Innanzitutto per evitare nidi di polvere, poi per facilitare la manutenzione.

Non scegliere un box spring, ma piuttosto una rete a doghe di metallo o di legno.

Evitare i letti a castello per i bambini, poiché il materasso del letto superiore "rovescerà" gli acari della polvere su quello inferiore.

Togliere cuscini e materassi di lana o di piume . Per piumoni, cuscini e coperte, scegliete materiali sintetici (niente lana o piume) e lavateli in lavatrice ogni tre mesi (almeno ogni due settimane per lenzuola e federe). L'azione meccanica dell'agitazione è sufficiente per eliminare il 95% del contenuto allergenico, anche a 30°C o 40°C".

Dopo due anni di utilizzo, un terzo del peso di un cuscino è costituito da acari della polvere, dai loro escrementi, dalla nostra pelle morta e dai microbi (studio condotto dal St. Bartholomew's Hospital di Londra). La lettiera fornisce loro un ambiente ideale, caldo e umido. Per proteggere la biancheria da letto, è meglio investire in fodere con cerniera per il materasso e il cuscino.

Non permettere agli animali domestici di entrare nelle camere da letto. Pulire regolarmente il cestino, poiché anche lì tendono a proliferare gli acari della polvere.

Dovrei usare un acaricida (prodotto antiacaro)?

Gli acaricidi sono prodotti contenenti principi attivi che dovrebbero uccidere gli acari, le loro larve e le loro uova e talvolta sterilizzare anche le femmine, oltre a combattere le muffe di cui si nutrono i parassiti. Tuttavia gli specialisti ne sconsigliano l'uso , così come quello della biancheria da letto trattata con prodotti antiacaro. Contengono sostanze chimiche che non solo non hanno alcun effetto sui loro escrementi, ma possono anche irritare il loro già fragile tratto respiratorio", afferma Martine Ott.

Come fai a sapere se ci sono acari della polvere nel tuo letto o in casa?

Passare l'aspirapolvere su un tappeto per 30 minuti cattura solo il 30% degli allergeni e anche se lavi spesso i tessuti, gli acari della polvere tendono a tornare molto rapidamente. Sospetti che la tua stanza o casa sia infestata o vuoi semplicemente sapere se ci sono molti parassiti in casa? Niente di più semplice: esistono dei test in grado di rilevare la presenza e la quantità di acari della polvere nella tua casa o nel tuo appartamento. Basta posizionare la polvere estratta dall'aspirapolvere su una striscia e il test indicherà il grado di concentrazione degli acari della polvere rilevando la guanina, una sostanza presente nei loro escrementi.

Per una diagnosi completa del tuo ambiente interno , puoi rivolgerti a un

consulente medico per l'ambiente interno. Verranno effettuate delle misurazioni e verranno identificati gli allergeni e gli inquinanti presenti. Interviene su richiesta del medico (medico di base, allergologo o pneumologo).