Filo interdentale, l'uso che non ti aspetti: ecco come può ridurre il rischio di ictus

Il filo interdentale, comunemente utilizzato per l'igiene orale, potrebbe portare degli insospettabili benefici. Da un recente studio, infatti, è stato dimostrato che l'uso di questo strumento aiuterebbe a ridurre il rischio di ictus e fibrillazione atriale. Un risultato a dir poco incredibile, che ha lasciato molte perplessità ma che ha invece una sua logica.

A spiegarlo è un team di ricercatori del dipartimento di Neurologia del Prisma Health Richland Hospital e della University of South Carolina School of Medicine di Columbia (South Carolina). Gli autori dello studio hanno presentato il risultato della loro ricerca all'International Stroke Conference 2025 dell'American Stroke Association, kermesse che si sta tenendo in questi giorni a Los Angeles.

A quanto pare, se usato con regolarità e almeno una volta alla settimana, il filo interdentale riuscirebbe a innescare un calo del 22% del rischio di ictus, e una riduzione del 12% del rischio di fibrillazione atriale. Cala anche del 44% il rischio di ictus cardioembolico. Ma in che modo il filo interdentale è legato alle patologie cardiovascolari?

" I comportamenti di salute orale sono legati all'infiammazione e all'indurimento delle arterie. L'uso del filo interdentale può ridurre il rischio di ictus riducendo le infezioni e le infiammazioni orali ", è quanto spiegato Souvik Sen, principale autore dello studio. " Molte persone ritengono che le cure dentistiche siano costose. Il filo interdentale è un'abitudine sana, facile da adottare, economica e accessibile ovunque ", ha aggiunto il professore.

Una ricerca svolta dall'Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), che chiedeva ai partecipanti (oltre 6mila persone) di dichiarare quante volte ricorressero all'uso del filo interdentale, è emerso che fra coloro che usavano il dispositivo 4.092 non avevano mai avuto un ictus, mentre 4.050 non avevano mai presentato disturbi del ritmo cardiaco.

Questo ha fatto comprendere come la salute dei nostri denti non sia affatto da

sottovalutare. In genere chi usa molto il filo ha anche l'abitudine di recarsi periodicamente dal dentista per sottoporsi a delle visite di controllo. Ciò è determinante per la salute del nostro intero