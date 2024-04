Giornata mondiale della salute: le 10 abitudini per prendersene cura

Giornata mondiale della Salute: il tema scelto per il 2024

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Salute affronta un tema specifico che evidenzia un problema sanitario attuale. Questo tema è scelto dall’OMS sulla base delle attuali sfide sanitarie globali e delle priorità di sanità pubblica. La crisi sanitaria ha portato a un indebolimento della salute di milioni di persone in tutto il mondo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rileva che almeno 140 paesi riconoscono la salute come diritto umano nelle loro costituzioni, ma in molti di questi paesi non tutti hanno accesso ai servizi sanitari. Ne sono colpite circa 4,5 miliardi di persone in tutto il mondo. Ciò rappresenta più della metà della popolazione mondiale. In molti Paesi il “ diritto alla salute” resta quindi lettera morta. Per affrontare queste sfide, il tema della Giornata Mondiale della Salute 2024 è: “La mia salute, il mio diritto”.

Perchè si celebra la Giornata della Salute

L'obiettivo principale della Giornata Mondiale della Salute è quello di sensibilizzare quante più persone possibile sui problemi della salute e incoraggiare la partecipazione di tutti alla sua promozione. Questo evento mira a richiamare l'attenzione sui principali problemi sanitari e a mobilitare i governi, gli operatori sanitari, le organizzazioni e la popolazione in generale. Ciò incoraggia l’adozione di misure concrete a favore della salute e del benessere di tutti.

In questa Giornata Mondiale della Salute 2024, l’Organizzazione Mondiale della Sanità richiama l’attenzione della comunità internazionale sulle misure urgenti da adottare per preservare la salute delle persone e del pianeta . Il tema di quest'anno è stato scelto anche per innescare un movimento volto a costruire società del benessere.

10 regole per prendersi cura della propria salute ogni giorno

1. A tavola nel modo giusto

Secondo l’OMS circa 1/3 delle malattie cardiovascolari possono essere evitate con una dieta variata ed equilibrata. Per funzionare correttamente, il corpo ha bisogno di tutti i tipi di cibo, senza eccessi. Tra le cose da ricordare: mangiare molta frutta e verdura (circa 400 g al giorno, possibilmente cruda), consumare più pesce (che contiene omega 3) e verdure crude, moderare il consumo di carne rossa, che contiene colesterolo e grassi saturi.

2. Cucinare con cura

Prestare sempre attenzione al tempo e alla temperatura di cottura per ridurre i batteri presenti negli alimenti. Questa regola dovrebbe essere osservata anche quando si riscalda un piatto che si trovava nel frigorifero o nel congelatore. Grande attenzione va posta alla conservazione degli alimenti (soprattutto quelli deperibili): per evitare possibili contaminazioni, separare sempre i cibi crudi da quelli cotti.

3. Pulizia e igiene: non così scontata

Prima di cucinare e toccare il cibo, è importante lavare bene le mani con sapone e risciacquare abbondantemente. Attenzione anche alla pulizia del piano di lavoro della cucina: un po' di candeggina diluita è più efficace di tanti altri detersivi.

4. Movimento

Coloro che svolgono un lavoro sedentario dovrebbero svolgere almeno 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. A volte per aiutare bastano pochi consigli: prendere le scale invece dell’ascensore, fare la spesa, fare le pulizie più spesso, andare in ufficio in bicicletta. L’OMS ha stabilito che 10mila passi al giorno corrispondono all’attività fisica minima per ridurre il rischio di stress e malattie cardiovascolari e per condurre una vita sana e felice.

5. Controlli medici periodici

Sottoporsi a visite mediche annuali per il controllo dell'apparato cardio-vascolare, visivo, fare il controllo dei nevi dermici ed effettuare gli esami emato-chimici, consente di monitorare con raziocinio la propria salute.

6. Controllo ambientale

Vivere in una città significa sperimentare l’inquinamento. Ma spesso ciò che viene sottovalutato è la qualità dell'aria all'interno delle nostre mura, che favorisce la moltiplicazione di microrganismi pericolosi per le vie respiratorie. Tra le buone abitudini: aprire per qualche minuto le finestre 2-3 volte al giorno, areare bagno e cucina, eliminare eventuali muffe.

7. La sveglia segna le 22:00? È ora di andare a letto!

Il sonno è uno dei pilastri del benessere. Andando a letto intorno alle 22:00 per una notte di 7-8 ore, si migliora il proprio tono dell'umore, le capacità mnesiche e la gestione delle proprie emozioni. Uno studio pubblicato sull'European Heart Journal ha evidenziato anche la riduzione del rischio di malattie cardiache andando a letto tra le 22 e le 23.

8. Stilare una lista di cose da fare

Fare una lista delle cose da fare durante la giornata è un ottimo modo per mettere ordine nei pensieri e non lasciarsi sopraffare dallo stress. Selezionare le caselle nell'elenco delle cose da fare man mano che le attività vengono completate è motivo di soddisfazione.

9. Una buona azione per gli altri, benefici per tutti

Una buona azione è qualcosa di gratificante che indirizza i pensieri in modo positivo. Ci sono tanti modi per essere utili e sentirsi meglio: dal semplice aiuto a chi si trova in una situazione di difficoltà, a cose più importanti come la donazione del sangue.

10. Divertiti e goditi il ​​tuo tempo libero

Dedicare tempo a ciò che si ama di più può essere molto benefico per la nostra salute, per diversi motivi: riduce i livelli di stress, migliora le relazioni sociali e mantiene anche il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario.