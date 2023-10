Giornata mondiale della salute mentale: perché si celebra e quali sono i principali malesseri oggi

La salute mentale fa parte del concetto di salute, proprio come la salute fisica. In quanto tale, costituisce una sfida sia per i pazienti con disturbi mentali che per la popolazione in generale.

Per molto tempo i concetti di salute pubblica si sono limitati ai problemi di salute fisica ma la definizione di salute da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è più ampia e comprende anche la salute mentale: “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo nell''assenza di malattia o infermità'". La salute mentale è quindi uno dei pilastri della salute e come tale un problema di salute pubblica globale.

Ogni anno la Federazione Mondiale per la Salute Mentale (FSMH) organizza la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Questa organizzazione internazionale è stata fondata nel 1948 per promuovere la prevenzione e il trattamento dei disturbi mentali ed emotivi in ​​tutto il mondo. Nel 2023, l’FSMH celebra il suo 75° anniversario, in occasione della Giornata Mondiale della Salute del 10 ottobre, con il tema La salute mentale è un diritto umano universale.

Questo tema è stato scelto dopo una votazione di oltre 2.000 persone tra cui membri dell'FSMH, operatori della salute mentale e membri di diverse associazioni. Questa scelta si basa sulla constatazione che i pazienti affetti da disturbi mentali presentano generalmente uno stato di salute fisica alterato e un'aspettativa di vita più breve rispetto alle persone in buona salute mentale. Per spiegare questa situazione entrano in gioco diversi fattori:

L’impatto dei disturbi mentali o delle malattie stesse sulla salute mentale;

Le conseguenze della stigmatizzazione dei pazienti con disturbi mentali;

Lo stress e il peso della malattia mentale;

Minore qualità della vita per i pazienti.

Per i soggetti interessati alla salute mentale e per l’FSMH è essenziale fare tutto il possibile per migliorare la diagnosi e la gestione delle malattie mentali ma anche per migliorare la salute fisica dei pazienti con disturbi mentali. La questione della salute mentale non si limita solo ai pazienti affetti da disturbi mentali o patologie mentali, ogni essere umano ha diritto alla benessere psicologico: secondo la definizione dell’OMS, qualsiasi concetto di salute infatti include di fatto la salute mentale.

Le problematiche di salute mentale non riguardano quindi solo la diagnosi, la cura e il sostegno delle patologie mentali, implicano anche la presa in considerazione e il miglioramento di tutti i fattori che contribuiscono alla salute mentale:

Fattori socioeconomici, ad esempio povertà o mancanza di accesso alla conoscenza.

Fattori biologici.

Fattori ambientali, comprese le condizioni di lavoro e l'ambiente.

Essere in buona salute mentale implica benessere, sviluppo personale, risorse psicologiche e capacità di agire a livello sociale. Il verificarsi di difficoltà in questi ambiti, ad esempio durante un incidente nella vita, può portare ad uno stato di disagio psicologico. Scarsamente identificato e non trattato, questo stato di disagio psicologico può portare a un disturbo di salute mentale.

