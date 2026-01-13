Gua Sha, il rimedio naturale che ringiovanisce la pelle: i risultati sorprendenti dopo 4 settimane di trattamento

La passione per il Gua Sha sta letteralmente spopolando sui social, soprattutto tra le beauty addict di Tik Toker.

È una pietra con la quale si pratica un massaggio sul viso che è in grado di levigare e rendere liscia la pelle. La sua efficacia è dimostrata scientificamente anche da uno studio pubblicato nel mese di giugno del 2025 sulla rivista Dermatology Times che ha evidenziato l’efficacia di questo strumento sulla circolazione locale e sul tono muscolare dei contorni del viso.

Che cos’è il Gua Sha

Utilizzato anche nelle spa più prestigiose affonda le sue radici nella medicina tradizionale cinese nella quale da millenni è sfruttato per scopi curativi nei trattamenti miranti ad alleviare i dolori cronici e a sciogliere le tensioni muscolari. Il termine è composto da “gua” che significa strofinare e da “sha” che fa riferisce al calore che il movimento è in grado di generare.

Secondo la medicina tradizionale cinese è proprio lo strofinamento e la compressione che viene eseguita con questo strumento ad aiutare la pelle a stare bene e guarire. Questa tecnica di massaggio aiuta inoltre a liberare le energie vitali dell’organismo che rischiano di rimanere bloccate e diventare stagnanti. Il suo utilizzo contemporaneo fa riferimento solo alla cura della pelle del viso.

La pieta da scegliere può essere a forma di cuore, farfalla o pesciolino. I materiali più in voga sono il quarzo rosa, la giada, la nefrite nera, ossidiana, l’ametista in base al loro significato e funzionalità. Si trovano varianti anche in plastica o acciaio.

Quali sono i benefici dello Gua Sha

Il massaggio eseguito con questo strumento è in grado di donarci una serie di benefici per la pelle del viso:

1. stimola il microcircolo: migliora la circolazione sanguigna locale. Di conseguenza la pelle del viso assumerà un colorito più uniforme e luminoso;

2. migliora la produzione di collagene: rassoda la pelle e potenzia la produzione di elastina e collagene per contrastare ogni segno di cedimento;

3. azione anti aging: il suo uso regolare ridefinisce i lineamenti del viso. Ammorbidisce le rughe, le linee sottili e i segni di stanchezza rendendo la pelle più liscia, luminosa e più giovane;

4. potenzia l’assorbimento dei prodotti utilizzati durante la skin care: la pressione che viene esercitata con questo strumento genera una sorta di scorrimento sulla pelle che permette di assorbire meglio creme e sieri utilizzati quotidianamente.

Come si utilizza il Gua Sha

Per godere al massimo dei suoi benefici il Gua Sha va innanzitutto praticato con una certa costanza. Gli esperti di bellezza consigliano di effettuarlo almeno tre volte alla settimana per mezz’ora a sessione. Al mattino è l’ideale per godere di una pelle più luminosa e per ridurre gonfiori o segni di stanchezza. Invece praticarlo di sera significa contribuire a rilassare di più i muscoli in vista del riposo notturno.

Lo studio - Secondo i risultati di un test pubblicato nella rivista Dermatology Times, sono bastate 4 settimane con 10 minuti al giorno di trattamento per vedere dei risultati su un campione di 34 pazienti con età tra i 20 e 50 anni.

Il Gua Sha presenta dei lati lisci e delle sporgenze che hanno una specifica funzionalità. I lati lisci concavi o convessi servono per la fronte e si utilizzano con una sollecitazione effettuata con movimenti che vanno dal basso verso l’alto per poi passare al centro, verso le tempie. Invece le punte smussate si usano sulle sopracciglia, sopra e sotto gli zigomi e lungo la mascella e il collo.

Prima di utilizzarlo è necessario stendere sul viso un olio per il viso in modo da evitare eventuali attriti.

I movimenti con i quali far scorrere la pietra devono essere lenti e diretti dal centro del viso verso l’esterno e dal basso verso l’alto. È indispensabili esercitare la giusta pressione che non deve essere troppo forte in modo da evitare traumi.