I migliori strumenti di gestione dello stress per gli studenti

Lo stress è una risposta naturale e adattativa del corpo e della mente a una situazione percepita come minacciosa o impegnativa. Il corpo mobilita risorse fisiche e psicologiche per affrontare il pericolo o la sfida percepiti: il sistema nervoso simpatico, che prepara il corpo a situazioni che richiedono forza e maggiore consapevolezza, viene attivato e l'ipotalamo innesca il rilascio di adrenalina e cortisolo (ormoni dello stress). Una volta passata la minaccia, il sistema nervoso parasimpatico rilassa il corpo.

Esistono 4 diversi tipi di stress:

Stress acuto, si tratta di una reazione ad una situazione immediata o a breve termine, come un discorso in pubblico, una prova oppure un esame di metà semestre. È caratterizzato da un rapido aumento di cortisolo e adrenalina, seguito da un ritorno alla normalità una volta risolta la situazione.

Stress cronico deriva dall'esposizione prolungata a fattori stressanti: preoccupazioni finanziarie, sovraccarico di lavoro, conflitti relazionali. Gli studenti sono inclini allo stress cronico, che può avere conseguenze sulla loro salute mentale (ansia, depressione), ma anche su quella fisica (affaticamento, sistema immunitario indebolito). Lo stress cronico non trattato può portare al burnout.

L'eustress (o stress positivo), ovvero uno stress moderato , è utile per stimolare e motivare il raggiungimento di obiettivi o sfide, come la preparazione per un progetto importante o una competizione. Questa forma di stress può migliorare le prestazioni, la creatività e la resilienza, trasformando la pressione in una fonte di motivazione. L'eustress può colpire studenti ambiziosi e ben organizzati, ma è meno comune delle forme di stress negative.

Il distress (o stress negativo) si verifica quando lo stress supera le capacità di adattamento, con conseguenti effetti negativi sul benessere. Questa forma è comune tra gli studenti. È spesso il risultato di uno stress acuto mal gestito o di uno stress cronico persistente.

Statistiche sulla salute mentale per i giovani studenti

La salute mentale degli studenti in Italia è motivo di preoccupazione. Diversi studi hanno esaminato l'argomento, con risultati piuttosto allarmanti. Nel 2024, il 75% degli studenti ha dichiarato di essere regolarmente stressati in ambito scolastico. Il 41% degli studenti presentava sintomi depressivi , rispetto al 26% prima della crisi del Covid. Questi sintomi possono arrivare fino a pensieri suicidi per alcuni di loro e sembra che le giovani donne siano più inclini a manifestarli (9,4%) rispetto ai loro coetanei maschi della stessa età (5%).

Gli studenti soffrono spesso anche di isolamento sociale , che può portare ad ansia o problemi di salute mentale. Quasi uno studente su due riferisce di sentirsi sempre o spesso solo. I programmi di istruzione superiore soggetti a selezione rigorosa o a numero chiuso sono ancora più colpiti dal fenomeno. Tre quarti degli studenti di medicina soffrono di ansia e quasi un terzo di loro mostra sintomi di depressione . Infine, il 67% di tirocinanti e stagisti sperimenta una sindrome da burnout. La salute mentale degli studenti rappresenta quindi un vero problema di salute pubblica.

Quali sono i 4 principali fattori di stress per gli studenti?

Ormai non più adolescenti, né ancora del tutto adulti, gli studenti scoprono le difficoltà della vita e perdono un po' della loro spensieratezza.

Si tratta di un passo importante e nuovo, che comporta un cambiamento nell'ambiente e nello stile di vita: sebbene gli studenti abbiano più libertà e autonomia, devono anche affrontare molti vincoli, un'elevata pressione accademica e molte fonti di preoccupazione per il futuro. Oltre al fatto che una gran parte degli studenti è costretta ad abbandonare il nido familiare per studiare nelle grandi città, il che può essere anch'esso fonte di stress.

Esami, esami di metà semestre, pressione accademica

Gli studenti sono sottoposti a elevate esigenze accademiche e a una forte pressione per raggiungere il successo. La paura del fallimento, la potenziale mancanza di organizzazione e il carico di lavoro pesante sono tutte fonti di stress per gli studenti. Stiamo parlando anche di ansia accademica, spesso associata all'ansia da prestazione , legata alla paura del fallimento, con conseguenze potenzialmente decisive per il loro futuro professionale. Secondo gli ultimi studi, dal 25 al 40% degli studenti soffre di ansia da prestazione, in particolare quelli con disabilità o difficoltà di apprendimento.

Isolamento e ansia sociale

I giovani sono anche molto suscettibili all'ansia sociale , alimentata dalla diffusione dei social media. Le loro interazioni sociali sono più spesso virtuali che reali e possono avere difficoltà a integrarsi, sviluppare la paura del giudizio altrui e soffrire di isolamento.

Parlare in pubblico,presentazioni orali, esami orali e interventi in classe,sta diventando sempre più frequente e può essere molto stressante per i giovani.

Difficoltà finanziarie e precarietà

Difficoltà e vincoli finanziari sono il destino di molti studenti, che faticano a coprire le tasse universitarie, a pagare l'alloggio e a soddisfare i propri bisogni materiali. Uno studio del 2024 ha rivelato che uno studente su cinque non avrebbe abbastanza da mangiare. La paura di non trovare la propria strada, di avere difficoltà a trovare un lavoro dopo la laurea o di avere debiti significativi sono importanti fonti di stress e ansia.

Eco-ansia

I giovani adulti sono spesso molto aperti al mondo e agli eventi attuali, in particolare alle problematiche ambientali (deforestazione, disastri naturali), alle pandemie (Covid-19) e ai cambiamenti climatici (riscaldamento globale), che possono essere una fonte importante di stress e ansia. Sono i primi a essere colpiti da queste problematiche, poiché è la loro generazione a rischiare di subirle. Più della metà degli studenti teme per il proprio futuro, che ritengono fortemente influenzato dalle incertezze sanitarie, politiche, economiche o sociali.

Tecniche di gestione dello stress: come gestire e controllare lo stress e le emozioni degli studenti?

Per evitare che lo stress cronico o acuto degeneri in depressione , è fondamentale che gli studenti imparino a gestirlo. Una buona gestione del tempo è essenziale per evitare di sentirsi sopraffatti dalla pressione delle scadenze.

Esistono molti strumenti digitali e applicazioni per smartphone che possono aiutarti a organizzare la propria agenda: "Todo-list", "Notion" e "Google Calendar" aiutano a dare priorità alle cose più urgenti, dalle più urgenti alle meno urgenti, il che consente di essere più rilassati riguardo al proprio carico di lavoro,alle scadenze e di concedersi del tempo per le pause.

Gli studenti, spesso iperconnessi, possono essere distratti e interrotti da messaggi o notifiche che arrivano regolarmente sui loro telefoni. Può essere molto utile disattivare le notifiche del telefono durante le sessioni d'esame e utilizzare app come StayFocusd o Freedom per limitare il tempo trascorso sui social media.

Mantenere uno stile di vita sano è il secondo elemento chiave per limitare lo stress. Sonno, attività fisica regolare e alimentazione sono tre pilastri essenziali per gestire stress e ansia. La dieta dovrebbe essere sana, equilibrata, povera di zuccheri e cibi ultra-processati e ricca di micronutrienti essenziali (omega-3, zinco, vitamina D, vitamine del gruppo B e magnesio). Si raccomanda inoltre di limitare il più possibile l'assunzione di sostanze stimolanti come tè, caffè, alcolici e bevande gassate ricche di caffeina.

Un sonno di qualità svolge un ruolo cruciale nella regolazione delle emozioni e della salute mentale. Promuove la regolazione della serotonina e del cortisolo e calma l'iperattività dell'amigdala, riducendo le risposte ansiose. Mantenere un orario regolare per andare a dormire e ridurre il tempo trascorso davanti agli schermi un'ora prima di coricarsi sono due abitudini essenziali da adottare ed è di notte, durante il sonno, che il cervello consolida il suo apprendimento e memorizza le informazioni che riceve.

Tutte le pratiche di rilassamento e meditazione sono strumenti preziosi anche per gestire lo stress quotidiano. Anche in questo caso, esistono applicazioni molto efficaci: "Respi relax", "Calm", "Breathe" per la frequenza cardiaca e la respirazione addominale e toracica, "Petit bambou" o "Insight Timer" per la meditazione mindfulness o anche "Happify" che offre semplici esercizi per migliorare il benessere mentale.

In accordo con il farmacista o il medico, alcune piante medicinali , note per le loro proprietà rilassanti, adattogene o ansiolitiche, possono essere utilizzate per ridurre lo stress e favorire uno stato di calma e benessere.

Sono generalmente disponibili sotto forma di tisane, estratti liquidi, capsule o oli essenziali.

Selo stress persiste ed è troppo forte, si consiglia di fissare un appuntamento con il proprio medico di famiglia per intraprendere un percorso con uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno psichiatra.