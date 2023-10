Integratori e vitamine: a cosa servono e quali sono le differenze

Gli integratori e le vitamine sono elementi molto importanti per la buona salute del corpo umano. Le vitamine spesso si trovano in natura e gli integratori vengono realizzati per completare i nostri bisogni nutrizionali. La differenza fondamentale tra integratori e vitamine è che gli integratori sono sostanze chimiche naturali o sintetiche che possiamo assumere come complemento alla dieta, mentre le vitamine sono micronutrienti presenti naturalmente negli alimenti.

Cosa sono gli integratori

Gli integratori o integratori alimentari sono diversi componenti come vitamine, minerali, erbe, aminoacidi, enzimi, trasformati sinteticamente in capsule, gel, pillole, polvere, bevande o alimenti. Anche i multivitaminici, gli integratori a base di erbe, i probiotici e le proteine ​​in polvere, gli integratori per la perdita di peso, rientrano in questa categoria.

Il ruolo principale di un integratore è quello di aiutare a colmare il divario tra un apporto alimentare insufficiente e le esigenze nutrizionali. Integratori come vitamine e minerali sono gli integratori alimentari necessari in alcune situazioni, come gravidanza, deperimento organico, stati carenziali dovuti a patologie. Inoltre, ci possono essere individui che soffrono di carenza di alcune vitamine e minerali, tra cui ferro, vitamina D e questo accade perché la loro dieta non fornisce quantità sufficienti di nutrienti. A volte, queste carenze possono essere dovute a problemi di malassorbimento.

Sebbene esistano integratori che dichiarano benefici per la salute anche infondati, ci sono alcuni fatti importanti che dobbiamo considerare quando assumiamo un integratore: ad esempio che gli integratori possono interferire con altri farmaci, causando alcune complicanze mediche. È sempre bene chiedere un parere medico soprattutto in presenza di altre patologie.

Cosa sono le vitamine

Le vitamine sono sostanze organiche con proprietà liposolubili o idrosolubili. Le vitamine liposolubili più comuni includono la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K, che possono dissolversi nel grasso e accumularsi all’interno del corpo. Esistono alcune vitamine idrosolubili, come la vitamina C e le vitamine del complesso B, tra cui la vitamina B6, la vitamina B12 e il folato, che possono dissolversi in acqua prima di essere assorbite dall'organismo. Queste vitamine non vengono accumulate nel corpo e quelle non utilizzate vengono eliminate con l'urina.

Le funzioni delle vitamine sono diverse. Ad esempio, la vitamina A può agire come regolatore della crescita cellulare e della crescita dei tessuti mentre la vitamina D può fornirci funzioni simili agli ormoni per regolare il metabolismo minerale delle ossa. Allo stesso modo, i complessi vitaminici del gruppo B svolgono un ruolo importante come cofattori enzimatici o come precursori; la vitamina C ed E invece possono agire come antiossidanti.

Quando consideriamo le fonti di vitamine, la nostra dieta ne contiene la maggior parte, ma a volte abbiamo bisogno di assumere le vitamine in altri modi. Ad esempio, i microrganismi della flora intestinale ci forniscono vitamina K e biotina. Alcune fonti alimentari comuni di vitamine includono agrumi, mele rosse e verdi, patate, fragole, verdure verdi con foglie.

Le vitamine sono essenziali per resistere a lunghi periodi di stanchezza. La carenza di vitamine può creare una maggiore suscettibilità agli attacchi esterni e alle malattie e a volte i medici prescrivono vitamine sotto forma di integratori alimentari nei momenti di maggiore stress psico-fisico, ma ciò deve essere fatto sotto la loro supervisione.

L’autunno è il periodo di ripresa della scuola per i bambini e del lavoro per gli adulti. La vitamina C è molto utile in questi momenti e si può trovare nell'arancia, nota per il suo contenuto di vitamina C, ma anche del ribes nero o addirittura dei kiwi altrettanto efficaci.

La prima cosa da fare è adattare la propria dieta, e questo può essere fatto con il consiglio di un nutrizionista. Se i problemi persistono ed è necessaria un’assunzione supplementare di vitamine, è meglio consultare un medico per evitare il sovradosaggio. Bisogna tenere presente che nei bambini un'alterazione dell'alimentazione, dovuta o meno agli integratori alimentari e quindi all'assunzione di vitamine, può alterare la curva di crescita: l'assunzione di integratori vitaminici non è controindicata ma deve essere effettuata sotto il controllo del medico .

Integratori alimentari o farmaci

Gli integratori alimentari e i farmaci non sono la stessa cosa: questa differenza è essenziale e reale, non dipende dall'autorizzazione all'immissione in commercio (o autorizzazione all'immissione in commercio).

Gli integratori alimentari possono essere assunti come prevenzione o come reazione. La vitamina C può essere sia un medicinale che un integratore alimentare: nei medicinali sono presenti sostanze come vitamine, ma anche piante, minerali o aminoacidi mentre l'integratore alimentare contiene dosi inferiori, senza alcun effetto terapeutico riconosciuto.

Esiste un modo semplice per sapere se si sta acquistando vitamina C sotto forma di integratore alimentare o medicinale: gli integratori alimentari non sono mai rimborsati dal SSN e possono essere acquistati anche nei supermercati.

Da diversi anni è in corso una vivace battaglia su questo tema, da quando la vitamina C è apparsa nei supermercati in una forma diversa dai succhi. Alcuni professionisti ritengono che debba essere considerato esclusivamente come un medicinale, altri no. L'unica richiesta costante, sia che si parli di medicinale che di integratore alimentare, è che sia disponibile solo in farmacia.

