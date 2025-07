Lifting liquido: di cosa si tratta e quali sono i reali benefici

Tutte le donne o quasi vorrebbero un viso privo di rughe e ben definito. Soprattutto ad una certa età è naturale che il volto sia segnato dai cosiddetti segni del tempo. Oggi si può provare a minimizzarli mediante il lifting liquido, una procedura di medicina estetica in regime ambulatoriale. Come si effettua? E quali sono i suoi reali benefici? Scopriamolo insieme.

Cos'è il lifting liquido

Il lifting liquido è un trattamento non invasivo che utilizza filler dermici specifici per stimolare il derma a produrre nuovo collagene ed elastina. Entrambi sono proteine fondamentali per garantire la compattezza e la tonicità della pelle. Tra i filler maggiormente impiegati vi sono quelli a base di acido ialuronico e quelli a base di idrossiapatite di calcio.

Il lifting liquido è consigliato a chi desidera contrastare:

Rughe naso-labiali

Rughe frontali

Rughe che si estendono dai lati della bocca al mento

al Zampe di gallina

Perdita di definizione dei contorni del viso.

La procedura è particolarmente consigliata nella fascia di età fra i 35 e i 55 anni, ma si può effettuare anche dopo una certa età a seconda del parere dello specialista in medicina estetica.

Come si effettua il lifting liquido

Poiché è un trattamento estetico a tutti gli effetti, il lifting liquido può essere praticato solo da uno specialista del settore che, prima di procedere, si confronterà con il paziente per valutare il quadro clinico generale, le sue aspettative e i possibili risultati. In alcuni casi potrebbe essere richiesta l'esecuzione di un esame allergologico per scongiurare il rischio di allergie.

La procedura

Prima di iniziare il trattamento, si effettua una pulizia accurata del viso con peeling e scrub a cui segue la disinfezione delle aree cutanee interessate. Generalmente l'anestesia non è necessaria. Subito dopo inietta il filler nei punti scelti.

Il post trattamento

Al termine della seduta l'unica accortezza da rispettare è quella di evitare di lavare per diversi giorni la zona trattata con detergenti aggressivi poiché possono alterare il pH della cute.

I risultati del lifting liquido

Il lifting liquido presenta molti benefici, tra cui la ridefinizione dei contorni del viso, la riduzione delle rughe e dei segni di espressione, la compattezza e la luminosità della pelle. Per ottenerli è opportuno a 3-4 trattamenti ogni 10-15 giorni.

I risultati, che sono già apprezzabili dopo la prima seduta, durano dai 6 ai 12 mesi. La variabilità dipende da vari fattori quali il tipo di filler usato, le caratteristiche individuali, lo stile di vita (esposizione al sole, fumo di sigaretta, dieta).

Controindicazioni ed effetti collaterali del lifting liquido

Il lifting liquido è controindicato in gravidanza, durante l'allattamento, in presenza di infezioni cutanee in atto, in caso di allergia accertata al filler che si vuole utilizzare e nei soggetti con malattie autoimmuni.

Nella

maggior parte dei casi il trattamento è ben tollerato. Raramente possono comparire effetti collaterali quali piccoli lividi,, gonfiore edi entità variabile.