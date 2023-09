Malattie autoimmuni, cosa sono e cinque tra le più diffuse

Le malattie autoimmuni sono patologie caratterizzate da una disfunzione del sistema immunitario. Quest’ultimo induce l’organismo ad attaccare i tessuti sani riconoscendoli come estranei per errore.

Tali patologie, in genere croniche, sono numerose e tra loro presentano notevoli differenze in termini di prevalenza, quadro clinico, patogenesi e risposta alle terapie. Tutte però sono accomunate da una scorretta reazione del sistema immunitario che non distingue i virus e i batteri dai tessuti sani. Ad essere “presi di mira” possono essere tantissimi elementi diversi, dalle ghiandole endocrine, come la tiroide, ai vasi sanguigni, dai muscoli alla pelle, dalle articolazioni agli organi.

Di norma non è noto il motivo per cui qualcosa scatena una malattia autoimmune in un soggetto e non in un altro.

Ecco alcune delle malattie autoimmuni più diffuse.

La celiachia

La celiachia è un’enteropatia auto–infiammatoria permanente, con tratti di auto-immunità. Tale patologia, in soggetti predisposti geneticamente, è scatenata dall’assunzione di glutine. Quest’ultimo è la frazione proteica alcol–solubile di grano, orzo e segale. Esso si trova in alimenti a base di frumento, come biscotti, pasta e pizza e causa una risposta infiammatoria abnorme nell’intestino tenue. La risposta immunitaria genera un’infiammazione cronica che, a sua volta, danneggia i tessuti dell’intestino e porta alla scomparsa dei villi intestinali deputati all’assorbimento dei nutrienti.

L’artrite reumatoide

Si tratta di una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce soprattutto le articolazioni. Queste ultime diventano dolenti, tumefatte e con il trascorrere del tempo si deformano. La patologia può interessare però anche i tessuti epidermici, polmonari, oculari e i vasi sanguigni.

Le persone colpite si sentono stanche e a volte febbricitanti. L’artrite reumatoide si manifesta generalmente in modo simmetrico nei vari organi.

Il diabete di tipo 1

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da iperglicemia, cioè elevati livelli di glucosio nel sangue. Il glucosio si accumula e non viene invece utilizzato come fonte energetica a causa di un malfunzionamento dell’insulina, ormone prodotto dal pancreas che consente alla sostanza di entrare nelle cellule. Il diabete di tipo I si scatena quando le cellule che producono l’insulina vengono distrutte da auto anticorpi.

La patologia riguarda circa il 10% delle persone diabetiche e in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza.

La tiroidite di Hashimoto

Tra le malattie autoimuni rientra anche la tiroidite di Hashimoto, un tipo di tiroidite molto comune. Per motivi ancora sconosciuti, l’organismo colpisce se stesso creando anticorpi che attaccano la tiroide.

La tiroidite di Hashimoto spesso si manifesta con l’ingrossamento asintomatico della tiroide o con una sensazione di pienezza del collo. Se la tiroide è ipoattiva (come nella maggior parte dei casi), i soggetti possono avvertire stanchezza e intolleranza al freddo. Chi, al contrario, soffre di ipertiroidismo può riscontrare palpitazioni, nervosismo e intolleranza al calore.

La sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa per cui le difese immunitarie attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei.

La patologia può esordire ad ogni età ma è più comunemente diagnosticata nelle persone tra i 20 e i 40 anni e colpisce soprattutto le donne.

Leggi anche: