Lombalgia,quali sono le cause e le terapie?

Il mal di schiena (lombalgia) è un termine generico per indicare un dolore localizzato nella parte bassa della schiena ( nella regione lombare ). Più comunemente si parla di "lombalgia" o anche di "ernia del disco" nel caso sia imputabile un'erniazione.

È una condizione molto comune negli adulti e la sua incidenza aumenta con l'età: si calcola che l'80% degli italiani ne ha sofferto almeno una volta nella vita e il mal di schiena è responsabile di numerose prescrizioni mediche e di molti congedi per malattia.

Distinguiamo tra lombalgia comune, di origine meccanica e lombalgia specifica, secondaria ad una patologia sottostante. Il mal di schiena può essere acuto, cronico (che dura più di 3 mesi) o ricorrente.

Dolore lombare comune o specifico: quali sono le differenze?

A seconda dell'origine del dolore lombare, bisogna fare una distinzione:

il dolore lombare comune può manifestarsi spontaneamente o a seguito di uno sforzo eccessivo, di una torsione improvvisa o di una postura scorretta prolungata. Deriva da un danno a una o più strutture della schiena, come muscoli o legamenti. Il dolore è intenso e improvviso, rendendo i movimenti molto difficili o addirittura impossibili. Questo può portare a un blocco completo.

il dolore specifico alla parte bassa della schiena è un sintomo di una malattia (malattia infiammatoria o infettiva, neoplasia) o di una frattura ossea.

Quali sono le cause del dolore lombare?

Il dolore cronico lombare può avere origine da diverse strutture, come:

la protrusione o l'allargamento di un disco vertebrale dovuto all'età o a un'ernia del disco (comune dopo i 50 anni). In quest'ultimo caso, il disco sporge dalla vertebra;

usura dei bordi delle vertebre;

una frattura vertebrale lombare di origine osteoporotica o traumatica;

osteoartrite lombare (dovuta alla degenerazione della cartilagine causata dall'età).

Inoltre il dolore lombare cronico può anche essere collegato a:

alcune malattie croniche infiammatorie, tumorali, infettive (reumatismi infiammatori, spondilite, tumori o metastasi vertebrali, malattie o tumori ematologici o digestivi, coinvolgimento cardiaco o renale);

una malformazione (cisti aracnoidea);

un attacco ad un altro organo il cui dolore si irradia nella regione lombare;

stress, ansia, depressione latente (dolore psicogeno e tensione muscolare);

fibromialgia , una malattia caratterizzata da una diminuzione dell'attività di alcuni neurotrasmettitori che provoca ipersensibilità al dolore.

Le cause del dolore lombare acuto

Nella maggior parte dei casi, il dolore lombare acuto è legato a danni muscolari o legamentosi dovuti a una cattiva postura o a un improvviso "movimento sbagliato", come:

un raddrizzamento eseguito in modo errato (in particolare, stare in piedi con le gambe dritte, invece di averle piegate);

trasportare carichi in posizione errata;

un attacco di tosse o uno starnuto improvviso;

sforzi ripetuti ( all'interno di certe professioni).

È probabile che il dolore acuto diventi cronico se non si elimina la causa del dolore (ad esempio, una postura scorretta sul posto di lavoro).

Le persone a rischio di dolore lombare includono:

persone sedentarie;

persone la cui attività professionale richiede il trasporto di carichi pesanti (spazzini, traslocatori, ecc) o un lavoro prolungato al computer.

gli atleti di alto livello sono particolarmente predisposti allo sviluppo di spondilolisi traumatica;

persone anziane;

persone affette da malattie croniche che possono causare dolori alle ossa, alle articolazioni o alla schiena;

persone obese;

gravidanza;

persone stressate o depresse.

Quali sono i sintomi del dolore lombare?

In caso di lombalgia, il dolore si avverte nella parte bassa della schiena. La regione lombare è complessa e i sintomi possono variare a seconda dell'individuo e della causa del dolore e i sintomi variano a seconda che il mal di schiena sia acuto o cronico.

Dolore lombare acuto Dolore cronico nella parte bassa della schiena



Modalità di insorgenza del dolore: insorgenza improvvisa in seguito a un movimento sbagliato o a una postura scorretta prolungata. L'insorgenza è spesso graduale e senza un evento scatenante specifico.



Evoluzione del dolore: diminuire nel corso dei giorni. Stabilizzazione o addirittura peggioramento nell'arco di più di 3 mesi.



Tempi del dolore: dolore meccanico aggravato dal movimento. Può essere più intenso al mattino (quando i muscoli sono freddi) o alla fine della giornata a causa della stanchezza.Dolore latente e persistente, anche a riposo. Nei casi di infiammazione cronica, il dolore può essere intenso di notte, compromettendo la qualità del sonno o addirittura impedendo l'addormentamento.

Irradiazione: nessuna irradiazione dolorosa, a meno che il dolore lombare non sia accompagnato da pizzicamento del nervo sciatico o femorale (il dolore può quindi irradiarsi agli arti inferiori). Il dolore lombare può essere causato dall'irradiazione di un danno a un altro organo (reni, vie urinarie, apparato genitale, aorta, meningi, midollo spinale, ecc.).

Sintomi associati: nessun altro sintomo. Possono essere presenti altri sintomi associati, come un peggioramento delle condizioni generali o disturbi neurologici: questi sono criteri di gravità. In caso di osteoartrite, altre articolazioni del corpo possono essere doloranti. Il paziente può anche avvertire rigidità mattutina e dolore nei movimenti. In caso di malattie croniche (spondilite, tumore, ecc.): generalmente sono associati altri dolori. I sintomi ansioso-depressivi indicano un dolore lombare cronico di origine psicogena, legato a un disturbo d'ansia, allo stress o a una depressione latente.

Come si può prevenire il mal di schiena?

Per prevenire il mal di schiena è necessario adottare quotidianamente una postura corretta e praticare regolarmente attività fisica. In caso di sovrappeso e obesità è consigliabile perdere peso e fare esercizi di rafforzamento muscolare. Per chi sottopone quotidianamente la schiena a sforzi eccessivi, è fondamentale adattare il proprio lavoro e prendersi cura della propria schiena. Questo significa sollevare oggetti mantenendo la schiena dritta e sfruttando la forza delle gambe, senza inclinare la schiena in avanti. Questo vale anche per il sollevamento occasionale di carichi pesanti.

Ecco altri consigli per aiutare a prevenire il mal di schiena:

mantenere sempre la consapevolezza della tua postura.

tenere la schiena dritta, lo sguardo rivolto in avanti e le spalle indietro.

evitare bruschi movimenti rotatori della colonna vertebrale.

preferire gli zaini alle borse e usa entrambe le spalle per trasportare lo zaino.

spingere oggetti pesanti anziché tirarli.

evitare di indossare tacchi alti, più alti di 5 cm.

utilizzare sedie con schienali dritti che offrano un buon supporto alla parte bassa della schiena e regolare l'altezza della sedia.

appoggiare i piedi su uno sgabello piccolo in modo che le ginocchia siano leggermente più alte dei fianchi.

riscaldarsi prima di qualsiasi attività sportiva.

Come viene diagnosticato il dolore lombare?

Spesso è sufficiente un esame clinico per stabilire una diagnosi di lombalgia. Se la presentazione è semplice, ovvero consiste in dolore muscolare senza febbre o anomalie neurologiche, è sufficiente un esame clinico. Le radiografie vengono eseguite solo in caso di sindrome infiammatoria, febbre o dolore molto localizzato, non tipico del mal di schiena. Inoltre, se dopo un esame obiettivo non si riscontra una causa evidente, il medico può prescrivere una radiografia, una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica (RM) . Possono essere eseguiti altri esami, a seconda della sospetta origine del dolore.

Quali sono i trattamenti per il dolore lombare?

Il trattamento del mal di schiena dipende dalla causa. Se è secondario a una patologia sottostante, è essenziale un trattamento specifico per quella patologia. L'immobilizzazione prolungata o il riposo a letto non sono raccomandati. Un'immobilizzazione prolungata non è benefica. Ciò di cui si ha veramente bisogno è quello che chiamiamo 'riposo relativo', ovvero eliminare le attività faticose pur mantenendone alcune, come camminare.

Un semplice caso di lombalgia si risolve solitamente entro circa dieci giorni. Se il dolore persiste, potrebbe essere necessario assumere paracetamolo, applicare calore e indossare una cintura di supporto lombare. Si raccomanda di evitare di sollevare pesi.Una volta che il dolore si è attenuato, è essenziale riprendere rapidamente l'attività per prevenire una recidiva.

Nei casi di lombalgia cronica

Quando il dolore lombare diventa cronico, si dovrebbero prendere in considerazione tre tipi di trattamento: