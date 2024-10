Guardi lo smartphone appena sveglio? Ecco 5 rischi che non conosci

Ascolta ora 00:00 00:00

Il momento del risveglio è diverso per tutte le persone. C’è chi ha uno sprint in più e si alza subito dal letto e chi preferisce poltrire ancora un po’ tra le lenzuola, magari stropicciandosi gli occhi e abituandosi mano a mano alla luce e ai suoni, in particolare quelli della sveglia. Tra queste persone c’è però chi fin dal primo mattino non resiste e, mentre è ancora a letto, sente il bisogno di sbirciare lo smartphone, dando un’occhiata agli aggiornamenti social, ai messaggi in chat o forse anche alle notizie.

Ma la notizia è questa: non fa bene alla salute, sia quella fisica sia quella mentale. A dirlo è, su Indian Express, il dottor ShubhKarman Singh Saini, psichiatra, esperto di dipendenze e sessuologo al Manjeet Saini Hospital di Jalandhar. Ci sarebbero quindi 5 fattori di rischio in questa brutta abitudine, solitamente associata a una condizione, la NoMoPhobia (acronimo di No Mobile Phone Phobia), ovvero la paura di restare disconnessi.

5 rischi da non sottovalutare

1. Confusione nel ritmo circadiano

Il ritmo circadiano è quello relativo alle 24 ore di una giornata e quindi anche quello del sonno-veglia, e influisce sulla cascata ormonale. In particolare la luce blu degli smartphone potrebbe interferire con la produzione della melatonina, che è l’ormone responsabile della regolazione del sonno: si potrebbe quindi avvertire affaticamento nelle ore diurne, rendendo difficoltoso il sonno e innescando un circolo vizioso.

2. Aumento di ansia e stress

Leggere le notizie, controllare le mail o gli aggiornamenti social può rappresentare un inizio di giornata pieno di stress. Lo stress aumenta i livelli di cortisolo, portando a un innalzamento della frequenza cardiaca. Le ricadute negative sono sulla salute complessiva ma anche sull’umore.

3. Abbassamento della concentrazione

Controllare lo smartphone al risveglio porta a distrarsi da attività più sane e appaganti, come esercizio fisico o nutrimento mattutino. Col passare delle ore, si rischia fortemente di deconcentrarsi e di diminuire la propria produttività.

4. Aumento della stanchezza

La routine della mattina presto è appagante: fare una buona colazione, trascorrere un po’ di tempo per curare la propria persona, meditare. Sono tutte attività che vanno godute e trascurarle può causare un senso di stanchezza durante il giorno. La routine è quasi un regalo che si fa a se stessi per stare bene mentalmente e fisicamente.

5. Abbassamento dell’autostima

A volte i social propongono una versione migliorata della realtà. Gli altri possono apparire tutti felici e spensierati e, anche se non è così, il confronto con il sé, soprattutto appena svegli, può contribuire ad abbassare il proprio senso di autostima, andando a interferire con la giornata attraverso sbalzi d’umore.

Come abituarsi a non usare lo smartphone appena svegli

Ci sono molte cose che si possono fare mentre ci si sta svegliando e magari si sta poltrendo ancora un po’ a letto la mattina, naturalmente con delle differenze in base al proprio stile di vita: alcuni esempi, a partire dai soliti esercizi fisici di stretching, igiene, trucco e parrucco, o la preparazione della colazione. Si può organizzare mentalmente la giornata: se sul comodino si lascia poi la propria agenda con gli appuntamenti e le cose da fare, l’organizzazione può essere ancora più efficace.

Se si ha in casa un animale, cane o gatto, ci si può dedicare alle coccole mattutine: di solito gli animali domestici accorrono quando è l’ora della sveglia per i propri amici umani. Sarà un momento piacevole sia per i pelosetti che per le persone, rincuorate dall’amore e dalla fedeltà dei loro quattrozampe.

Si tratta solo di alcuni consigli, ma il

migliore è questo: si può scavare nelle proprieper sviluppare un’abitudine salutare che faccia al caso proprio. In questo modo anche il più traumatizzante dei risvegli potrà risultare benefico.