9 modi per sconfiggere il calo di energia pomeridiano

Il ruolo del ritmo circadiano nel nostro livello di energia

Questo fenomeno può essere attribuito al ritmo circadiano intrinseco del nostro corpo, che orchestra i nostri schemi sonno-veglia e le fluttuazioni energetiche. In genere, la mattina preannuncia un'ondata di vitalità, seguita da un calo dopo pranzo, per poi riprendersi in prima serata.

Questo flusso e riflusso naturale di energia è parte integrante del nostro funzionamento quotidiano. Riconoscere e sfruttare questo ritmo può avere un impatto significativo sulla nostra produttività e sul nostro benessere generale.

Principali cause della stanchezza pomeridiana

Il ruolo del processo digestivo

Dopo un pasto, il sangue viene deviato al sistema digestivo per aiutare a scomporre il cibo. Ciò può portare a una temporanea diminuzione dei livelli di energia poiché meno sangue e ossigeno sono disponibili per altre parti del corpo, compreso il cervello.

Fluttuazioni del ritmo circadiano

Il ritmo circadiano del nostro corpo subisce naturalmente un calo di vigilanza ed energia durante il primo pomeriggio, di solito tra le 14:00 e le 16:00

Impatto della carenza di sonno

Se non hai dormito abbastanza la notte precedente, il tuo corpo sarà più incline all'affaticamento pomeridiano.

Effetti della mancanza di attività fisica

Stare seduti per periodi prolungati può farti sentire letargico. Incorporare il movimento nella tua giornata può aiutarti a combattere questo problema.

9 consigli efficaci per aumentare naturalmente l'energia

1. Mantenersi idratati

La disidratazione può portare a sensazioni di stanchezza e letargia. Assicurarsi di bere abbastanza acqua durante il giorno per rimanere adeguatamente idratati.



2. Utilizzare occhiali per terapia della luce

Incorporare gli occhiali nella routine quotidiana può migliorare significativamente i livelli di energia, umore e motivazione. Questi occhiali innovativi simulano la luce solare naturale, che è nota per aumentare energia e umore. Che si utilizzino durante lo studio, al lavoro o anche durante la gravidanza, possono aiutare a regolare il ritmo circadiano e combattere la stanchezza pomeridiana.



3. Mantenersi attivi

Quando si ha bisogno di un istante per tirarsi su, provare con degli esercizi di respirazione profonda, una breve passeggiata o qualche salto. Queste rapide esplosioni di attività fisica possono rivitalizzare i livelli di energia.

4. Cercare di dormire bene

Per prevenire la stanchezza pomeridiana, è fondamentale dormire a sufficienza e in modo qualitativo la notte. Stabilire un programma di sonno costante e creare un ambiente favorevole al sonno.



5. Mantenersi in contatto con gli altri

interagire con amici o colleghi, anche virtualmente, può dare una spinta di energia mentale. Le interazioni sociali positive possono sollevare l' umore e la propria motivazione.

6. Prevedere una dieta ricca di energia

Considerare una dieta ricca di energia con l'aggiunta di supercibi come spinaci, frutti di bosco e noci alla tua colazione per una sferzata di energia extra. Questi alimenti sono ricchi di vitamine e antiossidanti che possono aiutare a mantenersi energici.

7. No integratori artificiali

Invece di fare affidamento su integratori energetici artificiali, optare per fonti naturali come il tè verde o una piccola porzione di cioccolato fondente. Questi contengono composti che possono darti una sferzata di energia senza crollare in seguito.

8. Fare esercizi di stretching

Iniziare la giornata con una routine di stretching di 5 minuti.

È un modo rapido ed efficace per far scorrere il sangue e aumentare la prontezza.

9. Iniziare con una ricca colazione

Integrare diverse strategie nella tua routine mattutina, come una colazione nutriente, l'attività fisica e l'esposizione alla luce naturale, per assicurarsi di iniziare la giornata con il massimo dell'energia.