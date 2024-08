Come accelerare l'apprendimento: 8 metodi per memorizzare velocemente

Si dice spesso che imparare ad andare in bicicletta, suonare uno strumento o anche parlare una nuova lingua richieda pratica . Un nuovo studio elogia i vantaggi di un’altra tecnica complementare per accelerare l’apprendimento: quella dell’esposizione passiva. Insomma, ascoltare la lingua straniera che si vuole imparare, osservare attentamente qualcuno che va in bicicletta o suonare il pianoforte.

Pubblicato sulla rivista eLife (Christian Schmid et al, L'esposizione passiva a stimoli rilevanti per il compito migliora l'apprendimento della categorizzazione, eLife (2024), questo nuovo studio, realizzato da un gruppo di ricerca dell'Università dell'Oregon (Stati Uniti), è stato condotto su topi da laboratorio. Fornisce una panoramica dei meccanismi cerebrali alla base di questa osservazione, fornendo una migliore comprensione del motivo per cui l’esposizione passiva è così potente per l’apprendimento. I ricercatori hanno addestrato i topi a raggiungere una ricompensa in un punto specifico, in risposta a toni crescenti o decrescenti. Tutti sono stati sottoposti ad un protocollo di formazione attiva, con feedback per far sapere se avevano fatto o meno la scelta giusta. Alcuni topi erano anche esposti passivamente ai suoni: li sentivano, senza avere un compito da svolgere in parallelo.

È così che i ricercatori hanno scoperto che i topi esposti passivamente ai suoni, oltre ad essere addestrati attivamente, imparavano a selezionare più rapidamente la posizione della ricompensa. Si noti che ciò era valido indipendentemente dal tempo di esposizione passiva, sia prima dell'allenamento attivo, sia dopo o anche tra due periodi di allenamento attivo.

Utilizzando neuroni artificiali, gli scienziati si sono interessati a ciò che stava accadendo nel cervello. La loro modellizzazione ha suggerito che l’esposizione passiva all’apprendimento pone le basi per tale apprendimento nel cervello, come un contorno a matita prima della creazione di un dipinto dettagliato. L’allenamento attivo poi fa il resto.

Risultati teoricamente trasponibili all'uomo

Melissa Baese-Berk, coautrice dello studio, ha già dimostrato in altri studi che l’esposizione passiva può aiutare gli adulti (gli esseri umani, questa volta) ad apprendere meglio i nuovi suoni di una lingua. Accanto al lavoro precedente della drssa Melissa Baese-Berk e dei suoi colleghi sugli esseri umani, i risultati hanno suggerito che, sia nei topi che negli esseri umani, una determinata soglia prestazionale può essere raggiunta con uno sforzo relativamente minore, combinando un'esposizione passiva senza sforzo con un allenamento attivo. Il neuroscienziato James Murray, coautore dello studio, in una dichiarazione ha dichiarato che “ Queste informazioni potrebbero essere utili agli esseri umani che imparano uno strumento o una seconda lingua , anche se sarà necessario ulteriore lavoro per capire meglio come ciò si applichi a compiti più complessi e come ottimizzare i programmi di allenamento combinando esposizione passiva e allenamento attivo ”, ( L’esposizione passiva può accelerare l’apprendimento, come dimostra una nuova ricerca ”, MedicalXpress, 26/01/2024). Accanto alle lezioni di lingua, di pianoforte o di qualsiasi altra disciplina, osservare o ascoltare qualcuno che pratica sarebbe quindi del tutto utile per accelerare l'apprendimento. Resta da vedere in che misura e con quale frequenza farlo.

La memoria riunisce saperi, conoscenze, memorie, permette di registrare informazioni provenienti da varie esperienze ed eventi, preservarle e ripristinarle. Per conservare bene le informazioni bisogna "imparare ad imparare", perché determinati comportamenti e metodi aiutano ad utilizzare meglio la memoria.

Come imparare velocemente e se possibile a memoria?

Rimanere attenti è la prima tecnica efficace. Se non prestiamo attenzione alle informazioni che dobbiamo apprendere, queste rimangono in superficie, a livello della corteccia visiva, senza interagire con le aree del cervello coinvolte nella comprensione e nella memorizzazione.

Cosa fare :

Niente televisione o video su YouTube quando si deve imparare: i cambiamenti incessanti sullo schermo di movimenti, colori, sequenze, atmosfere, personaggi, attivano i rilevatori situati a livello della corteccia visiva, mantenendo il cervello in allerta e distogliendo l'attenzione;

o video su YouTube quando si deve imparare: i cambiamenti incessanti sullo schermo di movimenti, colori, sequenze, atmosfere, personaggi, attivano i rilevatori situati a livello della corteccia visiva, mantenendo il cervello in allerta e distogliendo l'attenzione; Per evitare di essere distratti da chiamate, SMS o e-mail, bisogna porsi obiettivi di disconnessione: non troppo lunghi, perché la preoccupazione di perdere qualcosa di importante attiva un sistema di allerta nel cervello, molto distraente. È meglio impostare periodi di 10 minuti di lavoro, cellulare e casella di posta chiusi, intervallati da microinterruzioni, giusto il tempo di guardare i messaggi per rassicurarsi, e rispondere solo se è veramente importante.

Come ricordare bene una o più lezioni: 8 metodi

Hai bisogno di apprendere velocemente una lezione o hai bisogno di conservare una grande quantità di informazioni in breve tempo? Ecco 8 metodi efficaci per imparare e ricordare facilmente.

1. Mettersi alla prova

Piuttosto che ripetere un percorso lungo e complesso all'infinito, è più efficace mettersi alla prova ponendo domande o chiedendo a qualcuno di interrogarci, perché non solo le reti cerebrali che contengono queste nuove informazioni si riattivano più facilmente, ma anche perché una risposta corretta significa che abbiamo capito quello che abbiamo imparato e lo memorizzeremo meglio.

2. Fare delle pause regolari per studiare meglio

Gli studi dimostrano che ciò permette al cervello di “ripetere” ciò che si è appena imparato e di riattivare successivamente più facilmente le popolazioni di neuroni coinvolte. A quale ritmo? Quando si ha la sensazione che non si memorizzi nulla, è meglio fermarsi 5 o 10 minuti e fare una passeggiata. È meglio dedicare diverse sessioni di mezz'ora alla settimana all'apprendimento meccanico piuttosto che una sessione di 4 ore in un giorno.

3. Scrivere ciò che si vuole ricordare

È una tecnica collaudata. Ricordiamo meglio ciò che scriviamo, hanno osservato ricercatori americani nel corso di uno studio condotto su studenti e pubblicato nel 2014. Senza dubbio, suggeriscono alcuni neuroscienziati, perché la scrittura a mano mobilita più aree cerebrali, in particolare quelle che permettono di pianificare e controllare i movimenti da compiere.

4. Ripassare subito prima di andare a dormire

Durante il sonno, le reti neurali coinvolte nell'apprendimento si riattivano, come se stessimo ripassando a nostra insaputa. Inoltre, il cervello elabora le informazioni, consolidando quelle più importanti e cancellando le altre. In altre parole, rivedendole prima di andare a letto, risparmiamo tempo e fatica e guadagniamo prestazioni.

5. La mappa mentale

Può anche essere chiamato “albero delle idee” o “mappa mentale”. Per realizzare una mappa mentale creiamo una sorta di struttura ad albero con, al centro, un soggetto da cui si diramano i sotto-soggetti. Il centro del diagramma può essere rappresentato da una nuvola, un tronco d'albero, ecc. da cui tracciamo delle linee (rami o ramificazioni) al termine delle quali scriviamo le idee o le parole chiave ad esse collegate. Questo strumento di creatività ti consente di organizzare i tuoi pensieri, sintetizzare le informazioni e collegare le idee principali e le parole chiave.

6. Il foglio bianco

Questo metodo è molto semplice. Innanzitutto, scegliere un argomento o una parte del proprio corso. Quindi proverare a scrivere sul foglio ciò che si è imparato componendo frasi con parole semplici e utilizzando quante più informazioni, fatti e/o cifre possibili.

7. Schede di memoria o schede flash

Le memory card ( o "flash card" in inglese) sono un metodo interessante per memorizzare parole chiave, vocabolario, verbi irregolari quando si impara una lingua. Il principio: da un lato scrivere una domanda alla quale si dovrà rispondere ad alta voce e dall'altro la risposta a questa domanda.

8. Studiare in un luogo tranquillo

Spesso lo dimentichiamo, ma è necessario lavorare in un ambiente favorevole per beneficiare della migliore concentrazione possibile, e quindi per imparare più velocemente e meglio.

Bisogna scegliere un luogo gradevole, in cui ci si senta bene, che sia tranquillo,, ma anche luminoso: dovete affaticare gli occhi il meno possibile. Non esitare a cambiare sede regolarmente per imparare o ripassare. A volte è più difficile, ma è meglio essere in un buon stato d'animo: fiduciosi e motivati.