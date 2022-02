Bagno di sole, i benefici della vitamina D per i senior

La luce solare è una preziosa alleata del benessere, una terapia naturale e a costo zero per fare il pieno di una sostanza fondamentale per stare bene: la vitamina D. Concedersi un bagno di sole è la strategia più efficace per assimilarla, evitando di sviluppare deficit che possono ripercuotersi sulla salute soprattutto se non si è più giovanissimi.

Chiamato anche elioterapia, il bagno di sole non è altro che l’esposizione ai raggi solari a cadenza regolare ma rispettando alcune regole fondamentali, necessarie per sfruttare i benefici del sole senza andare incontro a conseguenze spiacevoli. In quali situazioni è necessario esporsi maggiormente alla luce solare? Quali sono i vantaggi che derivano da questa sana abitudine?





Tutti i benefici della vitamina D

Esiste un legame stretto tra l’esposizione al sole e la produzione di vitamina D. I raggi solari, infatti, hanno il potere di attivare questa sostanza trasformandola nella sua forma più preziosa, la vitamina D3 detta anche colecalciferolo.

Con l’avanzare dell’età, per l’organismo umano diventa più difficile attivare questo importante processo e la carenza di vitamina D è più frequente, anche a causa di una limitata esposizione al sole. Un deficit, tuttavia, che può causare un progressivo indebolimento delle ossa proprio perché viene intaccato il processo di assorbimento del calcio e di altri minerali, come il fosforo.

La lista dei benefici della vitamina D si estende in vari ambiti:

il mantenimento di livelli ideali di calcio , con il conseguente rafforzamento di ossa e articolazioni;

, con il conseguente rafforzamento di ossa e articolazioni; il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma anche di muscoli e nervi;

la protezione di diverse funzioni cognitive, necessarie per la salute del cervello;

la cura e la prevenzione di alcune malattie della pelle , come la psoriasi, affidandosi ai consigli e alle indicazioni del proprio medico per ridurre la gravità di alcuni sintomi;

, come la psoriasi, affidandosi ai consigli e alle indicazioni del proprio medico per ridurre la gravità di alcuni sintomi; il benessere psichico, grazie alla capacità di stimolare la produzione di serotonina che viene definita anche come “ormone della felicità”.

Alimenti ricchi di vitamina D

Per integrare la vitamina D è anche importante consumare alcuni particolari alimenti che ne sono ricchi, come alcuni pesci, tra cui il salmone, il tonno e le sardine, il latte e i suoi derivati, le uova e perfino il cacao. Ancora più utile, tuttavia, è concedersi un bagno di sole seppure con moderazione ed evitando di causare danni alla pelle.

Bagno di sole: quanto deve durare

La durata del bagno di sole, finalizzato all’assorbimento di vitamina D, deve variare in funzione della stagione e naturalmente del proprio fototipo. In generale, è fondamentale evitare di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata durante i mesi più caldi.

L’elioterapia dovrebbe avere una durata non inferiore ai quindici o venti minuti al giorno, avendo cura di esporre al sole anche le gambe e le braccia ovviamente se la stagione lo permette. Utilizzare una crema protettiva con filtro ad hoc è indispensabile in estate, al fine di evitare lo sviluppo di eritemi, scottature e irritazioni.

Durante i mesi invernali, o in tutte le situazioni che rendono difficile o impossibile uscire all’aria aperta, può essere utile anche assorbire raggi solari attraverso il vetro della finestra.