Menopausa e andropausa: le differenze e come affrontarli

La menopausa è ancora una fase tabù per le donne ma anche gli uomini possono risentire di questo periodo della vita e questo si chiama andropausa. A differenza della menopausa, che è un passaggio obbligatorio per le donne, l'andropausa non è obbligatoria per gli uomini.

La menopausa, di cosa si tratta

La menopausa è il periodo della vita durante il quale le ovaie riducono la loro produzione di ormoni sessuali (estrogeni): le mestruazioni cessano gradualmente.Il periodo di transizione alla menopausa si chiama premenopausa, può durare diversi anni. Durante la premenopausa, le ovaie iniziano a produrre meno estrogeni e progesterone, il che può portare a sintomi come irregolarità mestruali. Le donne sono considerate in menopausa quando non hanno il ciclo da un anno. Anche se per la maggior parte delle donne la menopausa arriva intorno ai 50 anni, può manifestarsi naturalmente tra i 40 ei 55 anni.

I diversi sintomi

La menopausa provoca un'ampia varietà di sintomi. Fortunatamente, la maggior parte delle donne viene colpita solo da solo alcuni:

vampate di calore;

cambiamenti nel ciclo mestruale;

disturbi del sonno;

disturbi dell'umore;

pelle secca, capelli e vagina;

incontinenza urinaria;

mal di testa, affaticamento, aumento di peso;

osteoporosi.

Il rischio di malattie cardiovascolari aumenta dopo la menopausa . Dieci anni dopo, i rischi che corrono le donne sono alti quanto quelli che corrono gli uomini della stessa età.

Come trattare i sintomi della menopausa

Ci sono diversi trattamenti disponibili per alleviare i sintomi della menopausa e la terapia ormonale sostitutiva per la menopausa è una delle più comuni. Consiste in una terapia a base di ormoni estrogeni e progestinici per sostituire gli ormoni sessuali che non vengono più prodotti naturalmente dalle ovaie. Tuttavia questo approccio farmacologico può comportare rischi per la salute, incluso un aumento del rischio di cancro al seno e malattie cardiovascolari e deve essere usato con cautela.

Sono disponibili anche alternative alla sostituzione ormonale tipo i fitoestrogeni, che sono composti di origine vegetale con effetti estrogenici. Diete specifiche ed esercizio fisico regolare possono ridurre alcuni sintomi della menopausa, in particolare l'aumento di peso e la salute delle ossa. Gli integratori alimentari come il calcio e la vitamina D possono aiutare a prevenire l'osteoporosi, che è una complicanza comune della menopausa.

L'andropausa, di cosa si tratta

L'andropausa è una condizione associata alla diminuzione dell'ormone maschile testosterone. È diverso dalla menopausa in quanto la diminuzione del testosterone e lo sviluppo dei sintomi è più graduale rispetto a quanto avviene nelle donne. Oggi a partire dai 40-45 anni, c'è una diminuzione dei livelli di testosterone in tutti gli uomini. Una persona che soffre di andropausa può avere una serie di sintomi correlati alla condizione e potrebbe essere a rischio di altre gravi condizioni di salute come l'osteoporosi senza un trattamento adeguato.

I diversi sintomi dell'andropausa

Gli uomini che manifestano sintomi associati all'andropausa hanno una quantità ridotta di testosterone biodisponibile nel sangue. Pertanto, i tessuti del corpo stimolati dal testosterone ne ricevono una quantità inferiore che può causare vari cambiamenti fisici e psichici in una persona, come sbalzi d'umore o affaticamento.

Sebbene i sintomi possano variare da persona a persona, i sintomi comuni degli uomini che attraversano l'andropausa includono:

calo del desiderio sessuale;

difficoltà a mantenere l'erezione;

mancanza di energia;

depressione;

irritabilità e sbalzi d'umore;

perdita di forza e massa muscolare;

riduzione nell'altezza;

fastidio al seno o gonfiore;

aumento del grasso corporeo;

vampate di calore o sudorazione.

Le complicazioni associate all'andropausa includono un aumento del rischio di problemi cardiovascolari e osteoporosi (fragilità ossea).

Quale trattamento per l'andropausa

Quando il testosterone dosato è molto basso, si può integrare con iniezioni di testosterone o un gel, che permette di supportare dal punto di vista ormonale il paziente. L'andropausa rimane comunque un fenomeno minoritario. Ne soffre circa il 2,1% degli uomini e questa statistica dipende dall'età. Sono lo 0,1% a sviluppare l'andropausa tra i 40 ei 49 anni e il 5,1% tra i 70 ei 79 anni.