Le migliori offerte su make up e profumi: cogli al volo le offerte Black Friday

Perché non approfittare del Black Friday per fare incetta di prodotti per la bellezza e quindi coccolarsi un po’? È una delle possibilità che innegabilmente si ha di fronte, ma naturalmente bisogna tenere conto di alcune caratteristiche che questi prodotti devono possedere, ovvero:

Qui di seguito, nell’ambito di una selezione su profumi e make up, sono elencati i prodotti che aderiscono perfettamente a queste caratteristiche, e sono tutti in sconto su Amazon.

Profumi lui&lei

Davidoff Cool Water

Una fragranza fresca ma delicata per uomo: si tratta dell’eau de toilette Davidoff Cool Water, che mette insieme le essenze di coriandolo, menta, lavanda e ambra e si ispira alla freschezza dell’oceano.

Azzaro Pour Homme

Per gli uomini che preferiscono un sentore legnoso (al legno di sandalo nello specifico), c’è Azzaro Pour Homme. Che contiene anche interessanti note agrumate, con anice stellato e patchouli.

Drakkar Noir

Un grande classico degli eau de toilette da uomo più diffusi: è Drakkar Noir di Guy Laroche, che consiste in una colonia con fragranza legnosa e aromatica con note di testa di assenzio e coriandolo, ma anche ginepro, muschio, patchouli e balsamo di abete. Ha un gusto vintage: quest’essenza è stata creata nel 1966.

Elizabeth Arden Green Tea

Come suggerisce il nome, l’eau de parfum Elizabeth Arden Green Tea contiene note di tè verde, ma non solo: si avvertono anche cumino, rabarbaro, limone, arancia, bergamotto, menta piperita, gelsomino, garofano, finocchio, sedano, quercia, muschio e ambra. Una sorta di ritorno alla natura con un tocco fresco e floreale a un tempo.

Katy Perry Killer Queen

Un profumo prodotto da una cantante, che porta il nome di una celeberrima canzone dei Queen. Killer Queen di Katy Perry contiene fragranze con frutti di bosco, prugna, bergamotto, fiori Red Velvet, patchouli e gelsomino. Il tutto in un packaging elegante, che elegge il prodotto a un regalo perfetto per una donna dal carattere audace e grintoso.

Boss

Si chiama Boss ed è un profumo per le donne targato Hugo Boss, un marchio di lusso dalla lunga tradizione. Si avvertono note di pesca e miele, ma anche fresia, osmanto e cacao tostato.

Make up

Correttore Maybelline

Un buon correttore aiuta a coprire piccole imperfezioni, rughe e naturalmente occhiaie: come questo correttore liquido di Maybelline New York, che contiene bacche di Goji e Haloxyl. Nella confezione ci sono due flaconcini, per fare scorta.

L’Oreal Accord Parfait

Un siero rimpolpante e idratante: è Accord Parfait di L’Oreal Paris, che consiste in un siero colorato che dona alla pelle una texture leggera, quasi fosse un fondotinta. È arricchito con micro acido ialuronico puro e possiede un principio attivo anti-invecchiamento.

Maybelline New York Tattoo Brow

Per coloro che desiderano sopracciglia più folte e definite come richiedono le ultime tendenze, c’è Tattoo Brow da Maybelline New York. Si tratta di una tinta semipermantente per sopracciglia che si applica facilmente e si rimuove ancor più facilmente senza macchie o sbavature.

Spugna Wet’n’Wild

Una spugna per applicare il fondotinta e il correttore è sempre utile: come questo prodotto di precisione con testa a punta di Wet’n’Wild. Assicura la copertura che si desidera, anche nei punti del viso e del collo solitamente più difficili da coprire bene.

Mascara Collistar

Non può mancare in questa carrellata un mascara Collistar, che consente di dare alle proprie ciglia un bel volume modulabile e una curvatura che infoltisce le ciglia stesse. È un prodotto sicuro poiché dermatologicamente testato.

Matita Max Factor

Per chi desidera dare un po’ di profondità e mistero ai propri occhi, c’è la matita-kajal di Max Factor con punta automatica e texture ultra morbida. Si usa facilmente ed è molto delicata, in modo da non risultare fastidiosa sopra o sotto l’occhio. Le linee precise che traccia possono durare un giorno intero.

Eyliner Nyx

Una confezione da due - per fare scorta - di eyeliner Nyx, dedicata a coloro che proprio non possono rinunciare a questo prodotto da make up. Si applica facilmente, anche perché ha una punta fine e produce linee molto definite con il pennellino morbido, sottile, che contribuisce a linee dallo spessore variabile.

