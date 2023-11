Black Friday, le offerte di oggi 23 novembre su Amazon: maxi formati di cibo e golosità

Se c’è una merce che è di uso quotidiano, questa è rappresentata dal cibo per tutta la famiglia: adulti, bambini e animali domestici se presenti in casa. Non solo: alcuni cibi vengono chiamati con un anglicismo comfort food. Si tratta di alimenti o bevande che vanno a costituire una sorta di coccola per chi li fruisce. Con il Black Friday si ha l’opportunità di fare scorta anche di questi alimenti, ovvero:

caffè e bevande , che possono essere utili sia per la prima colazione, sia per gli altri momenti della giornata;

, che possono essere utili sia per la prima colazione, sia per gli altri momenti della giornata; alimenti dedicati ai bambini che hanno iniziato il divezzamento , come biscotti oppure omogeneizzati;

, come biscotti oppure omogeneizzati; cibi dolci come snack, cioccolatini, creme spalmabili o caramelle;

come snack, cioccolatini, creme spalmabili o caramelle; alimenti per cani o gatti, come crocchette o tortini al paté.

I prodotti che seguono rispondono appunto a questa categorizzazione e si può farne scorta acquistandoli in sconto su Amazon.

Caffè e bevande

Caffè Vergnano Èspresso1882

Per chi ha la macchina per il caffè Nespresso, è disponibile una maxi scorta di Caffè Vergnano Èspresso1882: si tratta di 100 capsule qualità oro. Si tratta di capsule compostabili, e quindi amiche dell’ambiente.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Caffè Hag

Il caffè può essere un piacere a tutte le ore del giorno, ma non tutti possono consumarlo quando e quanto vorrebbero per via della caffeina. In aiuto di questi amanti della bevanda arriva il caffè decaffeinato Hag espresso classico. La confezione contiene 100 capsule in alluminio compatibili con le macchine Nespresso.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Latte di soia Alpro

Il latte di soia è sempre più diffuso: è vegano, può essere bevuto anche da persone che soffrono di particolari patologie (naturalmente dietro consulto medico) ed è anche molto buono. Con il latte di soia Alpro Barista Professional si possono realizzare deliziose creazioni come al bar. La confezione contiene 8 bricchi da un litro l’uno.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Pappe per bebè

Biscotti Plasmon

I biscotti Plasmon sono uno dei primi alimenti che viene introdotto nel divezzamento dei neonati: questi biscotti vengono consumati sbriciolati nel latte o anche a morsi laddove sono comparsi i primi dentini. La confezione ne contiene 6 scatole da 300 grammi l’una.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Omogeneizzati Plasmon

Un altro prodotto che viene introdotto con il divezzamento è rappresentato dagli omogeneizzati. Questo omogeneizzati Plasmon contengono carne italiana di vitello e cereali, ma non contengono naturalmente amidi e sale. La confezione contiene 12 vasetti.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Dolci e caramelle

Snack Celebrations

Una scatola ricca di 150 piccoli snack: si tratta della maxi scorta Celebrations, in cui trovare snack, biscotti e cioccolatini di alcuni tra i marchi più conosciuti e più amati in tutto il mondo, per un totale di poco meno di un chilo e mezzo di prodotto.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Caramelline Sperlari

I bambini amano molto le caramelle, ma anche gli adulti possono trovarle gradevoli, in particolare quelle che ricordano loro l’infanzia. Come le caramelline Sperlari alla frutta, che sono aromatizzate all’albicocca, all’arancia e all’amarena. Nel sacchetto ce n’è un chilo.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Praline Lindt Napolitains

Un grande classico da un marchio famoso di cioccolatini: in questa confezione da un chilo sono comprese 150 praline assortite Lindt Napolitains, ovvero con cioccolato al latte, cioccolato fondente oppure con nocciole.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Crema spalmabile Venchi

Per cominciare bene la giornata oppure coccolarsi con una golosa merenda, c’è una crema spalmabile made in Italy dalla tradizione consolidata: si tratta della crema spalmabile fondente Venchi. Può essere consumata anche da chi soffre di celiachia, perché è priva di glutine.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Per gli amici a quattro zampe

Crocchette Edgard & Cooper

Chi ha un cane lo sa: è sempre bene fare scorta di crocchette. E con quelle di Edgard & Cooper si ha un prodotto di qualità che fornisce al proprio Fido un’alimentazione completa, sana ed equilibrata. Questo cibo secco contiene manzo e pollo biologici, è adatto agli stomaci più sensibili, è realizzato a partire da carne fresca. Ci sono anche altri ingredienti in queste crocchette, come mango, mirtillo, fragola, carota e mela, che consentono un apporto di fibre, vitamine, potassio, calcio e antiossidanti.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

Tortini Purina Gourmet Gold

I gatti sono animali dal palato raffinato, che troveranno particolare piacere nel consumare i tortini Purina Gourmet Gold. Si tratta appunto di tortini a base di agnello e fagiolini o tacchino e spinaci. Nella confezione ci sono ben 48 lattine.

Acquista il prodotto in offerta su Amazon

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

Potrebbe interessarti:

La nostra pagina Speciale Black Friday contiene tanti altri consigli per gli acquisti!