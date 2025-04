NEAT: come bruciare più calorie con le piccole attività quotidiane

Ascolta ora 00:00 00:00

Il NEAT è l'acronimo di Non-Exercise Activity Thermogenesis, ovvero termogenesi non legata all'esercizio fisico. Si tratta, dunque, della quantità di energia che si consuma svolgendo quelle attività (faccende domestiche, giardinaggio, salire le scale, giocare con i bambini ecc.) che non rientrano nel classico esercizio fisico (sport), nel sonno e nei processi digestivi. Tutti questi movimenti, pur non facendo aumentare in maniera significativa la frequenza cardiaca, determinano un dispendio energetico variabile.

Il NEAT e il fabbisogno calorico giornaliero

Il NEAT, dunque, comprende i movimenti involontari e volontari che si compiono ogni giorno. Esso è il secondo fattore che incide sul fabbisogno calorico giornaliero (FCG), cioè la quantità di energia necessaria per sostenere le funzioni vitali dell'organismo. Esso, oltre che dal NEAT, è determinato da tre distinte categorie:

Metabolismo basale (BMR): include le calorie che il corpo utilizza a riposo solo per far funzionare gli organi e per garantire le funzioni vitali La termogenesi indotta dagli alimenti (TEF): è l'energia che il corpo usa per convertire il cibo in più energia o per immagazzinarlo come grasso La termogenesi indotta dall'attività fisica (TEPA): rappresenta il dispendio energetico residuo. In questa categoria è inclusa la quantità di energia che il corpo brucia dopo l'esercizio fisico per tornare al suo stato normale.

Il NEAT: esempi concreti

È fondamentale ricordare che le calorie consumate variano in base a fattori personali, come l'età, il peso, il sesso e l'intensità dell'attività svolta. Sono altresì molto importanti gli stili di vita, il lavoro, la personalità e l'ambiente in cui si vive. Si capisce bene che un soggetto con una routine sedentaria brucia meno energie rispetto ad un individuo che si muove regolarmente, anche solo per svolgere le faccende domestiche.

Ma facciamo qualche esempio pratico:

Una camminata non veloce permette di bruciare circa 2,5 kcal/min

permette di bruciare circa 2,5 kcal/min Lavare i pavimenti, i piatti e i vetri permette di bruciare circa 3,6 kcal/min

i pavimenti, i piatti e i vetri permette di bruciare circa 3,6 kcal/min Lavorare al PC permette di bruciare circa 1,5 kcal/min

permette di bruciare circa 1,5 kcal/min Fare giardinaggio permette di bruciare circa 4-5 kcal/min.

I benefici del NEAT

Molti studi scientifici hanno confermato che il NEAT è un componente essenziale nel processo di dimagrimento. Infatti, praticando sempre più attività che attivano la termogenesi non legata all'esercizio fisico, facendo regolarmente sport e riducendo l'apporto calorico è possibile perdere peso con successo e in maniera duratura.

Ma i benefici del NEAT non finiscono qui. I piccoli movimenti quotidiani, infatti, stimolano la circolazione, regolarizzano la pressione arteriosa, migliorano la sensibilità all'insulina, proteggono le articolazioni. Ancora favoriscono il sonno, rinforzano le funzioni cognitive ed hanno un impatto positivo sull'umore.

Come si può godere di tutti questi vantaggi? Gli esperti consigliano di:

Camminare o usare la bicicletta per spostarsi

o usare la per spostarsi Se si svolge un lavoro sedentario, alzarsi ogni tanto e fare qualche passo sul posto

ogni tanto e fare qualche passo sul posto Preferire le scale all'ascensore

all'ascensore Dedicarsi alle faccende domestiche.

Leggi anche: