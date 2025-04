Malattie del fegato: 9 nemici da conoscere

Il fegato è l'organo più grande dell'addome e il suo ruolo è quello di filtrare il sangue carico di sostanze digerite dall'apparato digerente e trasformarle in prodotti utilizzabili dall'organismo, eliminando le scorie e immagazzinando quelle in eccesso. Inoltre secerne la bile, necessaria per la digestione. Le tossine non rappresentano un problema poiché l’organismo è sufficientemente “attrezzato” attraverso la funzione di fegato, reni , sistema immunitario, per eliminarle da solo. A volte però capita che, a causa di cattive abitudini di vita, l'accumulo di tossine sia tale da non riuscire a smaltirle. Un eccesso di carboidrati, fruttosio o alcol, ma anche additivi o pesticidi possono danneggiare il fegato e si osservano poi stanchezza, colorito spento, irritabilità, ridotta resistenza alle infezioni, ecc.

Quali sono i nemici del fegato?

Zucchero

È la causa principale della "malattia da bibite gassate". Un eccesso di bevande zuccherate comporta un eccesso di zucchero nel sangue che, quando raggiunge il fegato, si trasforma in grasso. Dolci, creme spalmabili, torte industriali, pasticcini sono tutti ricchi di zucchero che, una volta depositato a livello del fegato, lo intossica e ne favorisce l'infiammazione. Mangiare troppo zucchero può portare ad una epatopatia.

Alcol

Una volta scomposto dal fegato, l'alcol si trasforma in acetaldeide, che a sua volta si trasforma in acetato, due molecole che, accumulandosi nel fegato, risultano molto tossiche. Inoltre, fornisce zucchero e visto che anche il fegato ha bisogno di riposare, stabilire almeno un giorno alla settimana senza bevande alcoliche .

Grassi

Ne abbiamo bisogno ed è compito del fegato trasformarli prima che vengano trasportati nel corpo, ma se l'assunzione supera il fabbisogno, il fegato non riesce più a svolgere la sua funzione e se non vengono utilizzate, si accumulano negli epatociti (cellule del fegato). Insaccati e carni ricche di grassi saturi e colesterolo, aumentano il lavoro del fegato, favorendo l'accumulo di tossine in esso.

Sovrappeso e obesità

Se si ha troppo grasso, gli acidi grassi presenti nel sangue che forniscono energia su richiesta possono ostacolare l'azione dell'insulina, causando persino il diabete e questa patologia a sua volta aumenta il rischio di depositi di grasso nel fegato.

Stile di vita sedentario

In Corea si è visto che il 30% delle persone che fanno poco o niente esercizio fisico e/o trascorrono molto tempo seduti su una sedia soffrono di steatosi (accumulo di grasso nei tessuti)! Quindi meno ci muoviamo, meno utilizziamo i grassi immagazzinati nel fegato, che finiscono per accumularsi a livello epatico.

Farmaci

La loro trasformazione nel fegato può produrre scorie tossiche , eliminate attraverso l'urina anche se la loro formazione e la capacità di eliminarli dipendono in larga misura da fattori genetici e ambientali. Il pompelmo favorisce la disintossicazione del fegato e l’eliminazione del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue grazie a due molecole: la naringina e l’auraptene. Sembra che la naringina, un flavonoide, sia in grado di potenziare gli enzimi di disintossicazione e di stimolare la produzione di bile da parte del fegato. Ecco perché mangiare un pompelmo alla fine di un pasto ricco aiuta a facilitare la digestione e a migliorare il benessere digestivo. Fare attenzione, però, se si assumono farmaci: il pompelmo può causare gravi interazioni con praticamente tutti i medicamenti.

Stress

Lo stress cronico può causare infiammazioni in qualsiasi parte del corpo, compreso il fegato. Inoltre lo stress influenza le nostre scelte alimentari, con una preferenza per i grassi e gli zuccheri e persino per l'alcol.

Alimenti con un alto indice glicemico (IG)

Gli alimenti ad alto indice glicemico causano un aumento rapido e improvviso dei livelli di glucosio nel sangue . Questo stimola la secrezione di insulina, che favorisce l'accumulo di grasso, in particolare nel fegato.

Diete eccessivamente restrittive

Perdere peso se si è in sovrappeso è benefico. Infatti diversi studi dimostrano che nel caso del "fegato grasso", diete eccessivamente restrittive che portano a una rapida perdita di peso aumentano il rischio di progressione verso la fibrosi.

La steatoepatite non alcolica (NASH) è una malattia del fegato caratterizzata dall'accumulo di grasso (lipidi) nel fegato. A differenza della steatosi epatica (il fegato grasso identificato con la sigla NAFLD) è caratterizzata da una condizione più grave in cui il fegato è soggetto a processi infiammatori, di cicatrizzazione e morte dei tessuti (necrosi), che alterano in modo definitivo la funzionalità dell'organo.È una malattia epatica cronica che può evolvere fino allo stadio di cirrosi epatica e portare ad insufficienza epatica. La prevenzione per questo tipo di malattia è difficile da pianificare.

Aiuta mantenere un peso normale e i rischi si riducono seguendo un'alimentazione povera di grassi, mangiando più frutta e verdura, pesce più volte alla settimana. Inoltre è necessario condurre uno stile di vita più sano, con un'attività fisica regolare e moderata.