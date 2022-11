Black Friday, tutti gli sconti imperdibili per gli appassionati di gaming

Il Black Friday è iniziato ed ecco tutte le proposte imperdibili di Amazon per il mondo dedicato al gaming, per gli appassionati di videogiochi e giochi in rete, sempre alla ricerca di articoli dall'elevata qualità, monitor con risoluzione perfetta per un realismo unico e accessori altamente funzionali.

Ma anche tastiere resistenti, con controlli dedicati, in abbinamento a cuffie dal design leggero e moderno, in grado di offrire un audio avvolgente. Prodotti imperdibili, perfetti per un’immersione totale nella dinamica del gioco e del gaming. Ecco una carellata di proposte interessanti e da non farsi sfuggire.

UltraGear Gaming Monitor

Prodotto da LG ecco UltraGear Gaming Monitor da 27 pollici, qualità elevata, funzionalità perfetta e tempo di risposta rapida pari a 1ms (GtG) grazie alla tecnologia Nano IPS. Le immagini appaiono rapide e fluide, garantite dalla velocità di 180 HZ mentre il Black Stabilizer consente una visbilità perfetta anche nelle immagini più scure. Completano il pacchetto la possibilità di personalizzare ogni gioco, grazie alle tre modalità: Gamer, FPS e RTS, oltra a quella di regolare l’angolazione, l’altezza, l’inclinazione e la rotazione del monitor stesso.

Monitor Gaming Odyssey

Si chiama Odyssey Gaming Monitor G53T il prodotto della Samsung da 27 pollici con Refresh Rate 144 Hz, tempo di risposta 1 ms e FreeSync Premium. Per una immersione totale nel gioco grazie al display panoramico con curvatura 1000R, in grado di riempire anche la visione periferica. L'alta qualità e il realismo delle immagini sono favoriti da una risoluzione WQHD, in grado di offrire immagini incredibilmente nitide e dettagliate. Scopri il prodotto su Amazon.

Cuffie Gaming Cablate

La cuffia con microfono gaming stereo G332 di Logitech è dotata di grandi driver da 50 mm, per un suono totale e avvolgente. In tandem con un microfono flip-to-mute da 6 mm per una comunicazione perfetta, oltre alla possibilità di contare su una compatibilità multipiattaforma per un'esperienza di gioco completa. Sono cuffie dal design sottile, leggero e confortevole, dalle funzionalità avanzate.

Sedia da ufficio girevole

MarchioSONGMICS per la sedia girevole con altezza regolabile, perfetta per l'ufficio, per il lavoro al computer e per il gaming. Un prodotto di qualità grazie alla copertura in finta pelle facile da pulire, con imbottitura in spugna di grande elasticità e resistenza alle deformazioni. Il design ergonomico e la curvatura dello schienale rendono il tutto confortevole, completato dai braccioli e dalle rotelle che ne offrono un perfetto movimento e una buona stabilità.

Webcam Full Hd

La webcam ad alta definizione con risoluzione fino a 8 megapixel della Trust è perfetta per il gaming, grazie alla presenza di un microfono integrato fondamentale per le videochiamate. Le immagini risultano nitide, grazie anche al fuoco fisso e al bilanciamento automatico del bianco. Completa la proposta il supporto intelligente con morsa integrata, ideale sia per schermi di laptop, che per superfici piane.

Mouse per gaming

Perfetto per il gaming ecco il mouse Deathadder V2 prodotto da Razer, con profilo ergonomico e struttura comoda e leggera. Optical mouse switch e sensore ottico 20K Razer Focus+ per una precisione all'avanguardia. Consente di memorizzare fino a 5 configurazioni di profilo, così da portare le impostazioni ovunque e gareggiare con i comandi preferiti. Il mouse è dotato di 8 pulsanti programmabili e completamente configurabili tramite Razer Synapse 3, con macro e funzioni secondarie per azioni rapidissime.

Tastiera Gaming cablata

A marchio Logitech è G213 Prodigy Gaming Keyboard, la tastiera con cinque aree di illuminazione RGB e tasti Mech-Dome progettati per una risposta ‎tattile superiore e senza rumore, con diversificazione cromatica. Dal formato standard è fornita di membrana protettiva contro sporco, briciole e spruzzi d'acqua. Completa il tutto il Gaming Matrix Anti-Ghosting, che garantisce il controllo anche quando si schiacciano più tasti contemporaneamente.

