Olio di moringa, tutti i benefici per corpo e capelli

L’olio di moringa è uno degli oli essenziali più utilizzato per la cura della pelle e dei capelli.

Si ricava dalla Moringa Oleifera, una pianta che nasce sulla catena dell’Himalaya e che è soprannominata “albero miracoloso”. Nella medicina tradizionale del posto questa pianta è utilizzata a scopo curativo e serve infatti a prevenire alcune patologie specifiche come artriti, anemia, problemi cardiovascolari.

Il suo olio risulta ricco di fibre, vitamine A ed E, sali minerali come ferro, calcio, zinco e aminoacidi essenziali. Utilizzato anche in cucina è un vero e proprio superfood. Viene usato a crudo per condire i cibi come insalate e pietanze esaltandone il loro sapore.

Dall’azione antinfiammatoria e antiossidante è molto sfruttato nella cosmesi per la formulazione di prodotti anti aging e idratanti. È perfetto anche per i massaggi nelle spa. Vi evidenziamo i sette principali benefici di questo olio che si conferma un valido alleato per il benessere dell’organismo, della pelle e dei capelli.

Azione anti aging

Ricco di antiossidanti preziosi, vitamine A ed E. Esse contrastano la formazione dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo. Questo olio aiuta a riparare e rigenerare le cellule dell’epidermide rendendo la pelle omogena e luminosa. È in grado di attenuare i segni del tempo come la comparsa delle prime rughe e le inestetiche linee sottili.

Massima idratazione profonda

Utilizzato sulla pelle secca aiuta a contrastare le screpolature e la sensazione di “pelle che tira” soprattutto quando esposta agli agenti atmosferici, in primis il freddo. Valido aiuto contro piccoli tagli, ustioni e danni provocati dai raggi Uv. Aiuta a creare un vero e proprio scudo protettivo.

Valido alleato contro la forfora

Combatte efficacemente il Malasseziafurfur, il fungo responsabile della forfora grazie alle sue proprietà antimicotiche e antibatteriche. Allevia anche la sensazione di prurito ad essa associata. Purifica il cuoio capelluto da tutte le impurità.

Stimola la crescita dei capelli

Il suo contenuto di zinco e omega 3 è perfetto per stimolare la produzione naturale di cheratina, un amminoacido essenziale che aiuta a far crescere la chioma rigogliosa, folta e soprattutto sana. Contrasta infatti la formazione delle doppie punte sigillandole grazie alla sua azione riparatrice e altamente idratante. Lascia i capelli visibilmente più lucenti e morbidi al tatto.

Migliora la digestione

Utilizzato in cucina è un valido aiuta per regolare l’attività dell’apparato digerente perché facilita il transito intestinale. Disintossica l’organismo da scorie e tossine in eccesso contrastando la stitichezza e stipsi cronica che provoca gonfiore addominale o crampi addominali.

Combatte l’anemia

La sua grande e preziosa riserva di ferro è fondamentale per la produzione di globuli rossi. Aumenta inoltre i livelli di emoglobina nel sangue.

Migliora la salute del cervello

Fonte di sostanze antiossidanti come i polifenoli e i flavonoidi

prevengono gli effetti dello stress ossidativo sul sistema nervoso. Aiuta a, prevenendo patologie neurodegenerative gravi come il morbo di Alzheimer e quello di Parkinson.