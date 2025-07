Come evitare la comparsa delle rughe, la routine da seguire dopo i 35 anni

I 35 anni sono considerati il momento di passaggio dalle nostra pelle che inizia a essere meno tonica ed elastica, rallentando al contempo le sue funzioni più classiche e diminuendo la produzione di collagene. I segni di questo passaggio sono dati dalla comparsa delle prime rughe, piccoli solchi o linee scalfite nella cute e segno inequivocabile del tempo che passa.

Per rallentare questo percorso in favore di una pelle piena ed elastica è bene adottare sin da subito una beauty routine quotidiana. Non solo attraverso l'acquisto di prodotti specifici ma abbracciando uno stile di vita più sano, che sia efficace nella lotta contro le rughe così da prevenirle a lungo.

Rughe, le cause di un invecchiamento cutaneo precoce

Per una pelle over luminosa e liscia è importante affidarsi a una routine quotidiana, fatta di cure, skincare e abitudini sane. Un percorso da iniziare già a 35 anni, ovvero quando la cute inizia a dare i primi segni di cedimento e di invecchiamento precoce. La comparsa delle prime rughe è un appuntamento fisiologico, un cambiamento inevitabile ma che è possibile rallentare con le giuste abitudini. Per prevenirne la comparsa è importante identificare le cause e i fattori scatenanti:

fumo e nicotina tendono a restringere i vasi sanguigni, questo genera un minor apporto di ossigeno e nutrienti alla cute;

Tutti gli step di una beauty routine valida

Una valida skincare quotidiana offre alla pelle la possibilità di rigenerarsi e benefici costanti, inoltre previene la formazione delle rughe e ne rallenta la comparsa anche durante la fase over. Per tenere sotto controllo il tutto è importante iniziare questo percorso già a 35 anni perché, come accennato, la cute inizia a cedere e lentamente a risultare meno piena ed elastica. Una beauty routine quotidiana è la risposta giusta per assicurare freschezza e luminosità, ecco tutti i passaggi fondamentali da replicare ogni giorno:

detersione , con l'impiego di un detergente delicato e perfetto per la cute dopo i 35 anni, prima uno a base oleosa da massaggiare con movimenti circolari. Seguito da uno a base d'acqua, una combo utile per rimuovere impurità e residui di trucco. Questo processo pulisce la pelle a fondo, elimina batteri e inquinanti ambientali, ma anche l'eccesso di sebo. In questo modo la cute del viso e del collo risulterà più pura e pronta a un miglior assorbimento di creme e prodotti nutrienti;

Fare propria questa routine è importante, una prassi da attuare sia al risveglio che prima di andare a dormire, indugiando con qualche massaggio in più o con un po' di ginnastica, come lo yoga facciale.

Una necessità che consentirà un miglior assorbimento di creme e sieri, anche quelli per il contorno occhi, anche durante la fase notturna. Permettendo alla cute di assorbire tutti i principi attivi durante la notte, risultando così più tonica e rilassata al risveglio.