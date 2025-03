Ora legale: quali effetti ha il cambio dell'ora sulla salute

È quasi ora di impostare l'ora legale sui nostri orologi. Il cambiamento avverrà nella notte del 30 marzo, alle 2 di notte, momento in cui le lancette si sposteranno in avanti di un'ora, quindi saranno le 3. Mentre il pensiero di perdere un'ora di sonno può far rabbrividire alcune persone, l'impatto di questo cambiamento può essere visto in una luce positiva.

Perché dobbiamo cambiare l'ora e passare all'ora legale?

Il passaggio all'ora legale è in vigore con la legge 503 dal 1965 in Italia. Lo scopo di questo cambio di orario è quello di far coincidere meglio le ore di attività con quelle diurne, per limitare l'uso dell'illuminazione artificiale la sera e quindi risparmiare energia.

I benefici per la salute della luce naturale

Il vantaggio principale di questo passaggio all'ora legale è la luce. È un bene, perché è proprio la luce del giorno ad aiutarci a sincronizzarci nei giorni che precedono il cambio dell'ora. Un'ora in più di luce naturale ogni sera non solo ci consente di goderci più a lungo le terrazze e i localia ll'apero, ma migliora anche il nostro umore a fine giornata, incoraggiandoci a trascorrere del tempo all'aria aperta . Dopo il lavoro è possibile godere di un po' di tempo libero all'aria aperta, senza luce artificiale.

Un altro grande vantaggio riguarda la sicurezza stradale,con una migliore illuminazione stradale per un'ora, il numero di incidenti diminuisce.

Quali paesi sono interessati dal cambio dell'ora?

L'Italia non è l'unico paese ad adottare l'ora legale. Circa sessanta paesi, tra cui tutti gli stati membri dell'Unione Europea, sono interessati dal passaggio all'ora legale. Altri stati, invece, hanno deciso di abbandonarlo, tra cui Argentina, Tunisia, Turchia, Russia e Armenia.

L'ora legale sarà l'ora ufficiale in Italia fino a domenica 26 ottobre 2025: il ritorno all'ora solare avverrà alle 3 del mattino, poi le lancette torneranno indietro di un'ora per tornare alle 2 del mattino.

Quali sono gli effetti del cambiamento dell'ora sulla nostra salute?

L' orologio biologico (o orologio interno) gioca un ruolo cruciale, specifico per ogni individuo, nel corretto funzionamento del nostro organismo. Sincronizzato principalmente con la luce , impone al nostro corpo un ciclo di 24 ore, detto anche ritmo circadiano. A volte, però, questo orologio biologico viene alterato. Dormire un'ora in meno può infatti alterare l'organismo per diversi giorni, o addirittura per diverse settimane, nelle persone più sensibili a questo cambiamento di fuso orario. Interrompendo il ritmo circadiano, il cambio dell'ora interromperà il sonno. Uno studio condotto dalla Commissione Europea nel 2015 ha inoltre evidenziato che “la salute può essere influenzata da cambiamenti nel bioritmo dell’organismo".

Ecco gli effetti che il passaggio all'ora legale può avere sul nostro organismo:

disturbi del sonno;

disturbi dell'attenzione;

cambiamento di appetito;

una minore capacità lavorativa;

un umore mutevole.

Un impatto sulla secrezione di melatonina

Il cambio dell'ora non solo è brutale per il nostro corpo, ma richiede anche del tempo per abituarci. Ci vogliono almeno tre settimane per riprendersi dal jet lag. In particolare per la secrezione di melatonina , uno dei principali ormoni del sonno che il cervello utilizza per innescare il sonno. Questa secrezione, che avviene durante la notte e raggiunge il suo apice tra le 2 e le 4 del mattino, non dipende dall'ora!

Il sonno regola molte delle funzioni del nostro corpo

Quest'ora in più di luce naturale fa bene al morale e alla salute, ma è importante ricordare che i primi giorni successivi al cambio dell'ora possono essere difficili da affrontare , soprattutto per le persone vulnerabili come i bambini piccoli, gli anziani o i lavoratori notturni. La difficoltà ad addormentarsi può aggravare un debito di sonno già esistente .

Il sonno regola molte funzioni corporee e la mancanza cronica di sonno non è priva di conseguenze per la salute. I disturbi del sonno possono influire sull'apprendimento, sulla memoria e sull'appetito, indebolire le difese immunitarie o addirittura aumentare l'irritabilità. La mancanza di sonno provoca anche una cattiva regolazione del nostro metabolismo e questol può, a lungo termine, favorire l'eccesso di peso e persino il diabete. La mancanza di sonno è un cattivo calcolo per la qualità della vita.

Il tempo di adattamento necessario varia a seconda del tuo cronotipo

Alzarsi prima del solito può causare ulteriore stress fisico. Secondo il National Institute of Sleep and Vigilance, il numero di incidenti stradali, infortuni sul lavoro ed emicranie è più elevato durante i pochi giorni di adattamento successivi al passaggio all'ora legale. Periodo di transizione che varia da un individuo all'altro a seconda del cronotipo e può durare dai 4 ai 14 giorni.

Per i cronotipi mattutini (più efficienti al mattino), l'adattamento può durare alcuni giorni, mentre per i cronotipi tardivi può durare diversi mesi. I dormiglioni e i nottambuli avranno più difficoltà ad adattarsi all'ora legale. È una contraddizione biologica, se si toglie un'ora, dovranno andare a letto molto prima, per loro è un doppio rischio.

Come effettuare una transizione graduale dall'ora legale a quella legale?

La buona notizia è che esistono dei passaggi che possono rendere più semplice la transizione . Secondo il ricercatore, la cosa più importante è anticipare il jet lag.

Biosgnerebbe provare ad andare a letto un po' prima, 15 minuti alla volta, qualche giorno prima del passaggio all'ora legale e continuare a ridurre i minuti nei giorni successivi, rendendo questo passaggio il più fluido possibile.

Per favorire l’addormentamento , dobbiamo rafforzare le routine che aiutano a ridurre l’eccitazione:

ridurre del 50% l'esposizione alla luce due ore prima di coricarsi e l'intensità dei suoni;

spegnere gli schermi circa un'ora prima di andare a dormire;

esporsi alla luce naturale al mattino per svegliarsi meglio;

ridurre il consumo di alcol o caffè dopo cena;

se si vuol riposarsi, scegliere il primo pomeriggio;

fare regolarmente esercizio fisico.

La sofrologia può anche aiutare il corpo a ritrovare un ritmo regolare, con semplici esercizi da praticare.

Consiglio antistress per il "grande giorno": quando si va a letto il sabato sera, ricordarsi di spostare avanti di un'ora tutti gli orologi, i pendoli e gli orologi manuali e di andare a letto alla solita ora. In questo modo si eviterà di svegliarsi stressati il giorno dopo perché si teme di arrivare in ritardo a un appuntamento o a un'attività.

Come possiamo aiutare i bambini ad affrontare meglio il passaggio all'ora legale?

Il passaggio all'ora legale è particolarmente difficile per i giovani, per i quali il sonno è essenziale. Puoi aiutare il tuo bambino ad alzarsi senza provare dolore adottando alcune semplici strategie.

Anticipare l'ora di andare a letto: assicurarsi di mettere a letto i piccoli 15, 30 e 45 minuti prima durante la settimana prima del cambio dell'ora. In questo modo saranno ben riposati e potranno iniziare la notte con un vantaggio anche se hanno perso un'ora di sonno. Svegliarsi il giorno dopo il cambio dell'ora sarà meno difficile.

Mantenere il rituale: fare un bagno caldo, lavarsi i denti, leggere un libro, sdraiarsi a letto con della musica soft, accendere la lucina notturna, cantare una canzoncina. I rituali della buonanotte permettono al bambino di prepararsi mentalmente al sonno. Questa routine è sempre importante, ma diventa essenziale durante il periodo dell'ora legale.

I genitori possono affrontare la questione direttamente spiegando ai propri figli perché e come cambiamo l'ora due volte l'anno. Chiedere a loro di aiutare a regolare gli orologi di casa, in questo modo si sentiranno coinvolti e potrebbero anche rendere più piacevoli per te alcuni compiti.

Predicare con l'esempio: ricordare che i bambini imitano ciò che fanno gli adulti, quindi insegnare loro le buone pratiche. Andare a letto e svegliarsi prima, fare una colazione equilibrata e rimanere positivi! Lamentarsi della stanchezza e del cambio dell'ora non li aiuterà a rimanere di buon umore.

Perché l'ora legale ha più effetto sull'ora solare?

Secondo diversi esperti, l'orologio biologico tende a ritardare la sua fase piuttosto che ad anticiparla: questo è anche il motivo per cui ci adattiamo più rapidamente all'ora locale ( jet lag ) nei voli transmeridiani verso ovest che verso est. Gli effetti del passaggio all'ora legale influenzerebbero quindi i nostri ritmi circadiani in misura maggiore rispetto a quelli dell'ora invernale .

Gli scienziati sono tutti concordi: sarebbe meglio per l’organismo eliminare il cambio di ora e mantenere solo l’ora solare . Naturalmente, questo implica serate soleggiate più corte, ma l'obiettivo è avere un ritmo biologico che segua il tempo solare .

Durante l'estate, siamo due ore indietro rispetto al sole, quindi per la salute e l'energia, il periodo migliore è l'inverno.

Dovremmo anche trovare un'altra terminologia", perdere o guadagnare un'ora, alla fine non ha importanza, dovremmo sempre dormire in media 7,5 ore a notte.