Perché le variazioni di temperatura ci rendono più stanchi?

Gli sbalzi di temperatura improvvisi non solo sconvolgono il nostro guardaroba, ma possono anche mettere a dura prova il nostro organismo. Stanchezza, emicranie, vertigini, dolori articolari colpiscono molte persone che si sentono spossate quando il termometro oscilla bruscamente.Ma queste variazioni sono davvero dannose per la salute? E perché alcune persone le tollerano molto meno bene di altre?

Perché il nostro corpo reagisce in modo così forte ai cambiamenti di temperatura?

Il corpo umano funziona un po' come un termostato. La sua missione: mantenere una temperatura interna stabile, intorno ai 37°C.

Quando fa caldo, si attivano diversi meccanismi per dissipare il calore:

sudorazione,

respirazione accelerata,

dilatazione dei vasi sanguigni.

Quando fa freddo:

I vasi sanguigni si contraggono,

i muscoli iniziano a tremare,

il corpo cerca in ogni modo di conservare il calore.

Contrariamente a quanto si crede comunemente, non sono questi meccanismi in sé a affaticare l'organismo. Il problema è che questi meccanismi impiegano tempo ad attivarsi. Quando il cambiamento di temperatura è improvviso, il corpo non ha il tempo di prepararsi gradualmente.

In altre parole, il corpo trae beneficio dall'anticipazione. Quando il caldo arriva gradualmente, è più facile adattarsi all'idratazione, all'abbigliamento, allo stile di vita e ai ritmi del sonno. Con un cambiamento improvviso, tutto ciò diventa più difficile.

Perché le fluttuazioni di temperatura sono frequenti in primavera?

In primavera, le masse d'aria calda e fredda si alternano rapidamente. Di conseguenza, le temperature possono variare di 10°C o 15°C in poche ore.

Questi episodi spesso danno l'impressione che il corpo "non riesca a tenere il passo", ma queste variazioni occasionali sono generalmente ben tollerate negli individui sani.

Con due o tre giorni caldi e notti fresche, il rischio rimane moderato. Ciò che è problematico per l'organismo sono le alte temperature che si protraggono a lungo, senza un periodo di recupero.

Un'ondata di calore prolungata affatica il corpo molto più di un semplice e passeggero picco di calore!

Passare bruscamente dal caldo al freddo è pericoloso per la salute?

Non necessariamente e contrariamente a quanto si creda comunemente, passare da una strada rovente a un negozio climatizzato non causa gravi problemi di salute. Al contrario, questi momenti di frescura possono aiutare il corpo a recuperare.

Alcune persone potrebbero riscontrare i seguenti sintomi:

una sensazione di disagio,

mal di testa,

vertigini,

una sensazione di stanchezza,

vampate di calore.

Questi sintomi sono spesso correlati:

alla disidratazione,

al calore stesso,

a causa di una mancanza di lungimiranza,

oppure a causa di una scarsa tolleranza individuale.

A che punto una differenza di temperatura inizia a causare danni al nostro corpo?

Non esiste una soglia universale precisa. La sensibilità alle variazioni di temperatura dipende da molti fattori: età, stato di salute, livello di affaticamento, umidità , vento e durata dell'esposizione.

In pratica, però, una differenza di oltre 10 °C tra due ambienti può già risultare difficile da sopportare per alcune persone, soprattutto quando il cambiamento è brusco e si ripete più volte durante la giornata.

Spesso è così:

tra il caldo esterno e i trasporti climatizzati,

nei negozi o negli uffici che sono molto freddi d'estate,

durante le ondate di calore seguite da un improvviso calo di temperatura.

In primavera, quando le temperature variano notevolmente di giorno in giorno,

Forti sbalzi di temperatura: quali sono i sintomi più comuni?

Le reazioni variano notevolmente da persona a persona. Nella maggior parte dei casi, i sintomi rimangono lievi, ma possono essere molto fastidiosi.

Mal di testa: il sintomo più comune

Il primo segnale premonitore di un'ondata di calore è spesso il mal di testa. Successivamente possono comparire diversi altri sintomi:

nausea,

vomito,

una sensazione di debolezza,

vertigini.

Quando il corpo inizia a essere sopraffatto dal calore, possono manifestarsi sintomi più gravi:

confusione,

sonnolenza,

disturbi da deficit di attenzione,

una sensazione di sonnolenza.

Questi sintomi potrebbero indicare un colpo di calore, che richiede cure mediche immediate.

Perché dormiamo meno bene quando fa caldo?

Per dormire bene, il corpo ha bisogno di abbassare leggermente la propria temperatura interna. Quando fa troppo caldo, questo meccanismo non funziona altrettanto bene. Di conseguenza:

sonno agitato,

risvegli frequenti,

affaticamento significativo al risveglio,

aumento dell'irritabilità durante il giorno.

Il freddo intenso può anche affaticare il corpo, poiché quest'ultimo deve mobilitare più risorse per mantenere la propria temperatura corporea.

I dolori articolari sono peggiorati?

Molte persone che soffrono di artrite o reumatismi affermano di avvertire un aumento del dolore quando il tempo cambia bruscamente.

Le variazioni di temperatura e umidità possono infatti aggravare la situazione:

La rigidità,

Dolore articolare,

Tensione muscolare.

Sebbene i meccanismi esatti siano ancora oggetto di dibattito, questa sensazione è comune.

Ci si può ammalare a causa di un improvviso cambiamento dal caldo al freddo?

No. Un cambiamento di temperatura non causa direttamente un'infezione.

Raffreddore, influenza o gastroenterite sono causati da virus, non dal freddo o dal caldo.

Ma il calore intenso può indebolire temporaneamente il corpo:

fatica,

disidratazione,

irritazione delle vie respiratorie,

sonno disturbato.

L'aria condizionata può anche seccare le membrane mucose del naso e della gola , contribuendo così a disturbi respiratori.

Di conseguenza, quando le temperature cambiano rapidamente, a volte siamo più vulnerabili ai microbi presenti nell'ambiente.

Chi sono i soggetti più vulnerabili alle variazioni di temperatura?

Non tutti siamo ugualmente capaci di affrontare gli sbalzi di temperatura improvvisi. Alcune persone hanno maggiori difficoltà a regolare la propria temperatura corporea o ad adattarsi rapidamente al caldo e al freddo.

Ciò è particolarmente vero:

neonati,

persone anziane,

donne in gravidanza,

persone affette da malattie cardiovascolari,

le persone che soffrono di asma e malattie respiratorie,

persone affette da diabete o da ipertensione.

Come possiamo aiutare il nostro corpo ad adattarsi meglio?

Con pochi semplici accorgimenti è possibile limitare gli effetti delle variazioni di temperatura e aiutare il corpo ad affrontare meglio questi cambiamenti.

Evitare cambiamenti improvvisi e drastici

In estate è meglio evitare un uso eccessivo dell'aria condizionata e mantenere una differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno di 5-7 °C.

Mantenersi idratato durante tutta la giornata.

La disidratazione aggrava mal di testa, malessere e affaticamento.

È quindi importante bere regolarmente, senza aspettare di avere sete.

Attenzione però: bere solo grandi quantità d'acqua può essere problematico. Quando si suda molto, si perde anche sale e si rischia l'iponatriemia . È quindi necessario seguire una dieta equilibrata per compensare queste perdite.

Indossare diversi strati di vestiti

Idealmente, bisognerebbe indossare diversi strati di abbigliamento per adattarti facilmente ai cambiamenti di temperatura durante la giornata. Questo ti permette di modificare più facilmente il proprio abbigliamento man mano che la giornata procede.

Prendersi cura del proprio sonno

In caso di calore estremo:

Arieggiare la mattina presto o la sera tardi.

Chiudere le persiane durante il giorno.

Optare per pasti leggeri la sera.

Utilizzare lenzuola sottili e traspiranti.

Quando è opportuno consultare un medico?

Alcuni segnali dovrebbero destare immediato allarme, soprattutto durante periodi di caldo o freddo intenso:

Sonnolenza grave,

Confusione,

Fiato corto,

Dolori al petto,

Perdita di coscienza,

Febbre alta,

Segnali di grave disidratazione.

Per le persone vulnerabili, queste situazioni possono diventare urgenti.

Il nostro corpo è in grado di adattarsi ai

cambiamenti di temperatura?

Sì, in una certa misura. Il corpo ha una naturale capacità di adattamento. Dopo diversi giorni di esposizione graduale al caldo o al freddo, impara progressivamente a gestire meglio queste variazioni.