Piedi freddi, a cosa è dovuto e come si può rimediare?

Avere i piedi freddi è molto comune. Questo fenomeno può diventare davvero fastidioso se persiste anche dopo essersi riscaldati. Chi non ha mai avuto la sensazione di avere i piedi freddi sotto il piumone? Sebbene spesso non sia grave, questo disturbo può essere collegato a problemi di circolazione sanguigna o ad altri problemi di salute. Per scoprirlo, potrebbe essere opportuno prestare attenzione ai sintomi associati, che possono rivelare molto su questo disagio.

In genere, la sensazione di avere i piedi freddi è spiegata dal fatto che queste estremità sono lontane dal cuore. Quanto più una zona è lontana dal cuore, tanto più è difficile per il sangue circolare in modo efficiente e i piccoli vasi sanguigni dei piedi possono rendere questa circolazione ancora più difficoltosa.

Quando fa freddo questo fenomeno si accentua e il corpo riduce l'afflusso di sangue alle estremità per conservare calore negli organi vitali, il che può aumentare la sensazione di piedi freddi. Infine, alcune condizioni specifiche o problemi di salute possono talvolta spiegare perché si hanno i piedi freddi quasi per sempre, anche quando la temperatura ambiente è confortevole.

Perché ho sempre i piedi freddi?

Nella maggior parte dei casi, i piedi freddi persistenti non sono patologici. Possono essere causati da fattori benigni:in questi casi, la soluzione più efficace è coprirsi di più, soprattutto durante il periodo freddo.

L'inattività prolungata ( o la mancanza di movimento) può causare una cattiva circolazione, soprattutto nei piedi;

Lo stress può causare vasocostrizione , riducendo l'afflusso di sangue alle estremità;

Le persone con poco grasso corporeo, come gli atleti, potrebbero essere più soggette ai piedi freddi perché hanno maggiori difficoltà a mantenere il calore corporeo. Se si è sottopeso ( indice di massa corporea < 19), è opportuno consultare un medico;

L'invecchiamento può compromettere l'efficienza della circolazione sanguigna, provocando mani e piedi freddi.

Quali malattie possono causare i piedi freddi?

Alcuni problemi di salute possono essere responsabili dei piedi freddi:

Una patologia vascolare

Alcune malattie vascolari come l'aterosclerosi , l'insufficienza venosa o la malattia arteriosa periferica possono interrompere il flusso sanguigno ai piedi. Una condizione più acuta è la trombosi venosa profonda, che blocca il flusso di sangue ai piedi e richiede cure mediche urgenti. Nel caso di insufficienza venosa , altri segni sono molto più significativi, come le vene varicose, la sensazione di gambe pesanti, il formicolio degli arti inferiori, invece nel caso di complicazioni come la trombosi, si verificano arrossamenti, edemi e dolori.

Sindrome di Raynaud

Questa sindrome, solitamente benigna, è caratterizzata dal restringimento dei vasi sanguigni delle mani e dei piedi in risposta al freddo o allo stress. Ciò provoca una sensazione di freddo e talvolta un cambiamento di colore delle estremità, che passano dal bianco (o addirittura dal blu) al rosso e potrebbero verificarsi anche dolore, fastidio, intorpidimento e formicolio.

Nel 90% dei casi la malattia di Raynaud colpisce persone giovani e sane, principalmente donne. Spesso è ereditaria e in alcuni casi può essere secondaria a malattie come il lupus, la sclerodermia o l'artrite reumatoide, che possono rendere i sintomi più invalidanti.

Anemia

Una carenza di ferro o di vitamina B12 può causare piedi freddi, perché questi nutrienti sono essenziali per la produzione di globuli rossi e l'ossigenazione dei tessuti. Senza ferro e B12 sufficienti, anche la circolazione sanguigna è meno efficiente. Tutto questo si aggiunge alla stanchezza causata dall'anemia che accentua la sensazione di freddo.

Ipotiroidismo

Alcuni disturbi della tiroide, come l'ipotiroidismo, possono causare piedi freddi rallentando il metabolismo, che a sua volta riduce la produzione di calore corporeo. Nell'ipotiroidismo, si percepisce il freddo in tutto il corpo prima di sentirlo nei piedi perchè è la temperatura interna ad abbassarsi. Questo metabolismo lento influisce anche sulla dilatazione dei vasi sanguigni, provocando una cattiva circolazione del sangue nelle estremità e rendendo più difficile il mantenimento della temperatura dei piedi.

Un disturbo del sistema nervoso periferico

I piedi freddi possono essere spiegati anche da una disfunzione nervosa , in particolare quando sono danneggiati i nervi periferici . Il sistema nervoso periferico regola il flusso sanguigno, la sensibilità e la temperatura negli arti, l'esempio più suggestivo è quello della neuropatia periferica, in particolare nel caso del diabete.

Quali sintomi dovrebbero indurre a consultare un medico?

Sebbene i piedi freddi siano un problema comune e il più delle volte non grave, alcuni sintomi possono indicare una patologia di base e giustificare una visita medica. La prima cosa che può preoccupare è avere anche solo un piede freddo. Ciò può infatti significare che c'è una cattiva circolazione in un'arteria periferica che potrebbe, ad esempio, essere ostruita o stenotica.

Altre situazioni dovrebbero indurre a consultare un medico:

Se i piedi rimangono freddi anche in un ambiente caldo o dopo averli riscaldati;

Se si avverte dolore , formicolio o formicolio ai piedi;

Se i piedi diventano bianchi, blu o viola, potrebbe essere il segno di una patologia come la sindrome di Raynaud;

Se sono presenti sintomi generali preoccupanti : stanchezza eccessiva, perdita o aumento di peso inspiegabile, pelle secca o scarsa guarigione delle ferite;

Se si soffre di diabete, pressione alta o altri disturbi vascolari, è necessaria particolare cautela.

Se si è affetti da aterosclerosi o da altri fattori di rischio cardiovascolare e solo uno dei tuoi piedi è costantemente freddo, è meglio consultare un medico.

Come riscaldare i piedi?

Esistono diverse strategie per aiutare a trattare i piedi freddi:

Optare per calzini caldi e isolanti, realizzati in lana o fibre sintetiche, che impediscono la ritenzione di umidità (come nel caso delle fibre naturali e del cotone). In commercio si trovano anche calzini riscaldati ed evitare di camminare a piedi nudi e coprirsi i piedi anche di notte.

Fare dei pediluvi caldi o tiepidi per qualche minuto per riscaldare i piedi, aggiungendo oli essenziali di zenzero , noti per stimolare la circolazione sanguigna.

Proteggersi dal freddo indossando indumenti caldi quando le temperature scendono e assicurati di riscaldare la casa.

Se si preferisce avere molta libertà di movimento,si possono indossare giacche di piumino senza maniche ceh sono sufficienti a trattenere il calore nel torace e negli organi vitali e quindi a limitare il rischio di mani e piedi freddi.

Come curare i piedi freddi attivando la circolazione sanguigna?

Eseguire un massaggio ai piedi con un olio, un balsamo riscaldante o una crema idratante per migliorare la circolazione e il calore locale, migliora la circolazione sanguigna svolgendo regolarmente attività fisiche come camminare o correre. Se si rimane seduti a lungo, è opportuno fare dei movimenti per riattivare la circolazione.

Evitare di indossare scarpe o calzini troppo stretti poiché potrebbero ostacolare la circolazione sanguigna, peggiorando la sensazione di freddo.

Adottare uno stile di vita sano con un'adeguata idratazione, una dieta equilibrata e un'attività fisica regolare per ottimizzare la circolazione sanguigna e la salute cardiovascolare.

Evitare tabacco e alcol , che danneggiano la circolazione sanguigna e la salute cardiovascolare.

Se nonostante questi sforzi i piedi freddi persistono o sono accompagnati da dolore, intorpidimento o cambiamenti di colore, è importante consultare un medico.

Alcune patologie sottostanti possono essere la causa dei piedi freddi: in questo caso sarà

necessario un trattamento medico,ad esempio, in caso di insufficienza venosa, indossare calze elastiche può migliorare il comfort e in caso di sindrome di Raynaud, a volte possono essere prescritti farmaci calcioantagonisti.