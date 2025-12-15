Influenza, i cibi più potenti per combatterla: aglio e cipolla rimedio contro virus e batteri

Con l'arrivo delle giornate più fredde virus e batteri prendono il sopravvento, favorendo così la diffusione dell'influenza. Tosse, febbre, naso chiuso e mal di gola possono prevalere, debilitando l'organismo e riducendo le difese immunitarie. Per combattere la condizione di malessere l'alimentazione può offrire un supporto importante, aiutando il corpo nell'azione di difesa e agevolando una rapida guarigione. Nonostante venga meno la voglia di mettersi a tavola, il cibo non può mancare, in particolare 7 alimenti utili per contrastare l'influenza.

Influenza, cosa succede quando ci si ammala

Quando le vie respiratorie vengono intaccate alla presenza dei virus di stagione ecco che entra in gioco l'influenza, che si manifesta attraverso una serie di sintomi classici quali febbre, raffreddore, mal di ossa, tosse e spossatezza. Il corpo reagisce attivando le difese immunitarie, si crea uno stato infiammatorio e un'azione di contrasto che può durare dai tre ai sette giorni. Durante questa fase, con tutti i sintomi del caso, l'alimentazione può giocare un ruolo di supporto importante offrendo i nutrienti utili per il recupero energetico, ma anche supportando le difese immunitarie. Nella dieta di chi è ammalato non possono mancare alcuni alimenti, ecco i 7 considerati fondamentali per un valido recupero.

1. Frutta e verdura ricca di vitamina C: per il benessere delle mucose

La vitamina C aiuta a contrastare l'influenza, supportando le difese immunitarie, grazie alle sue proprietà antiossidanti in difesa delle cellule contro i danni causati dai radicali liberi. Supporta il benessere delle mucose e stimola il sistema immunitario a produrre globuli bianchi. I cibi che ne sono ricchi vanno assunti regolamente, ogni giorno, senza eccedere con i dosaggi per non sovraccaricare i reni e favorire disturbi gastrointestinali. Per variare il consumo si possono introdurre nella dieta questi alimenti ricchi di vitamina C: arance, limoni, kiwi, fragole, ribes, peperoni, rucola, broccoli, cavolfiore. In supporto di questa vitamina si possono assumere cibi ricchi di vitamina E, che spesso lavora in sinergia con la prima, quali: avocado, semi, oli vegetali.

2. Brodo caldo: ottimo per le vie respiratorie

Che sia di carne o di verdure poco importa, perché il brodo caldo idrata, offre nutrimento e decongestiona le vie repiratorie. Reintegra nutrienti utili, sali minerali ed è facile da digerire, inoltre offre sollievo alla gola e conforta come una coccola. L'idratazione è fondamentale durante l'influenza, per questo è importante assumere almeno 1 litro e mezzo di liquidi al giorno, a partire dal tè con un cucchiaio di miele, passando per infusi e tisani. Preferendo quelli al tarassaco, alla melissa, alla malva, allo zenzero e limone, fino ai succhi e alle spremute fatte in casa. Un toccasana per fluidificare il muco, facilitando un effetto detox.

3. Proteine leggere per il reupero muscolare

Per recuperare le forze è importante assumere anche le proteine, meglio se leggere come le uova che offrono anche vitamine del gruppo B. Senza dimenticare i legumi, cotti o anche in zuppa, ricchi di ferro, seguiti da carni bianche e pesce azzurro per una ricarica di omega 3. Sono facili da preparare e altamente digeribili, aiutano il sistema immunitario, il recupero muscolare e la riparazione cellulare.

4. Latticini: magri ma ricchi di vitamine

Yogurt greco e kefir sono importanti per il benessere del microbiota intestinale, inoltre sono ricchi di proteine, calcio e vitamine A, D, del gruppo B in supporto delle difese immunitarie. Meglio preferire quelli magri, come mozzarella e ricotta, più digeribili e ricchi di fermenti lattici.

5. Cereali semplici e faili da digerire

Dal riso alla pasta, meglio se in bianco, passando per le patate anche in versione purè, fino al pane integrale tostato: un vero toccasana perché facili da digerire. Donano energia e nutrono, non appesantiscono e si possono condire con un filo d'olio EVO in abbinamento con verdure cotte oppure con fonti proteiche leggere.

6. Aglio e cipolla: il superpotere contro l'influenza secondo gli esperti

Vantano proprietà antibatteriche invidiabili, oltre che antivirali e antinfiammatorie, l'alliina presente nell'aglio aiuta a contrastare virus e batteri, come suggerisce uno studio pubblicato su PMC PubMed Central. Supportano il sistema immunitario, proteggono la salute intestinale e, nel caso della cipolla, si può impiegare come rimedio casalingo conto il mal di gola e la tosse, grazie a una valida azione lenitiva e antisettica. Vanno consumati cudi per massimizzare i benefici, oppure aggiunti in zuppe, ricette, oppure come tisane o sciroppi casalinghi.

7. Spezie: antivirali e anitifiammatorie

Zenzero, curcuma, cannella, chiodi di garofano, peperoncino, cardamomo, solo per citare le spezie più efficaci da impiegare durante l'influenza.