Raffreddore e mal di gola in estate, ecco da cosa dipende

Starnuti, raucedine, raffreddore, mal di gola sembrano impensabili durante l’estate ed invece possono tramutarsi in realtà per molti italiani.

Anche se le temperature sono roventi, il raffreddore e il mal di gola non vanno mai in vacanza e anche nei mesi estivi possono rovinarci le giornate e le meritate vacanze. I responsabili di questi malanni considerati fuori stagione sono principalmente un ceppo di virus chiamato Enterovirus e alcuni parainfluenzali.

Questa tipologia di virus, rispetto a quelli più diffusi in inverno e responsabili dell’influenza stagionale, riescono a proliferare anche quando è il clima è caldo causando sintomi simili a quelli del raffreddore. C’è da puntualizzare che raffreddore e mal di gola estivi sono contagiosi come quelli invernali.

Si trasmettono inevitabilmente attraverso le goccioline emesse da starnuti e colpi di tosse che viaggiano nell’aria o che possono depositarsi sulle superfici che poi successivamente tocchiamo come maniglie delle porte, interruttori, tavoli, sedie. Solitamente la durata è di qualche giorno e i sintomi molto spesso scompaiono velocemente da soli. Le cause di questi malanni nella maggior parte dei casi sono legate agli sbalzi di temperatura legati all’uso dell’aria condizionata.

A causa degli sbalzi dovuti al passaggio da un ambiente caldo ad uno troppo freddo il sistema immunitario viene messo a dura prova. L’organismo in particolare può subire uno shock termico che lo rende più vulnerabile a virus e batteri. C’ anche da non sottovalutare il fatto che spesso ai condizionatori e ventilatori non viene prestata la giusta manutenzione. Alcuni filtri sporchi sono ricettacolo di batteri e rendono l’aria secca.

Per prevenire questi malanni è importante fare attenzione agli sbalzi di temperatura quando si entra in un negozio o si fa ingresso in luoghi o mezzi pubblici. È importante mantenere una differenza di temperatura tra esterno ed interno non superiore ai 6/ 7 gradi. Anche l’indice di umidità è importante e deve essere compreso tra il 40% e il 60%. Occorre anche evitare di direzionare i getti d’aria fredda sul viso e sulle parti del corpo sudate.

Per prevenire gli sbalzi di temperatura che possono provocare questi malanni il consiglio è di "vestirsi a cipolla" soprattutto se ci si deve recare in un luogo con aria condizionata.

L’uso di un foulard da mettere al collo è indispensabile per proteggere la salute della gola. È sempre benee sostenere il proprio sistema immunitario con una dieta sana e bilanciata ricca di vitamine che sono in grado di rafforzarlo.