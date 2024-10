Sistema immunitario debole: attenzione a questi sintomi e come rinforzarlo

Il sistema immunitario è il più importante meccanismo di difesa che l'organismo possiede per contrastare le minacce esterne (virus, batteri, funghi, parassiti) e interne (cellule anomale). Più nello specifico sono tre le sue funzioni. Innanzitutto, come già detto, fa da scudo agli agenti esterni che possono penetrare attraverso il cibo ingerito, l'aria inalata, le ferite, i rapporti sessuali. Inoltre rimuove le cellule anomale (si pensi a quelle tumorali). E, infine, elimina i globuli rossi invecchiati e i tessuti danneggiati o morti.

Sempre tre sono i componenti che, lavorando in sinergia, consentono una protezione ottimale:

Gli organi : si dividono in linfatici primari (midollo osseo, timo) e linfatici secondari (linfonodi, milza, appendice, tonsille, adenoidi)

Le cellule : sono presenti sia nel sangue che nei tessuti. Le principali vengono chiamate globuli bianchi

I mediatori chimici: la secrezione di sostanze note come citochine permette alle cellule di interagire tra di loro.

A volte, per svariate cause, il sistema immunitario si indebolisce. In che modo si manifesta questo deficit? Scopriamolo insieme.

Le cause non patologiche del sistema immunitario debole

Le cause del sistema immunitario debole si suddividono in non patologiche e patologiche. Ovviamente le prime sono meno gravi rispetto alle seconde.

Cause non patologiche del sistema immunitario

Lo stress : è uno dei principali fattori del malfunzionamento del sistema immunitario sebbene non sia ancora chiara la relazione tra la riduzione dei leucociti (globuli bianchi) e i livelli di tensione. Quest'ultima, soprattutto se prolungata, abbassa altresì le difese immunitarie a livello intestinale. E, secondo la scienza, circa il 70-75% del sistema immunitario si trova nel tratto digerente.

L' età : nei bambini e negli anziani una diminuzione delle difese immunitarie è fisiologica. Nei primi è dovuta all'incompleto sviluppo dei globuli bianchi. Nei secondi, invece, è causata dall' invecchiamento del midollo osseo e, quindi, dalla conseguente rallentata produzione di leucociti.

Le carenze vitaminiche : attenzione in particolar modo alla carenza di vitamina B12 o di folati. Tale deficit influisce in maniera negativa sulla produzione di globuli bianchi.

: attenzione in particolar modo alla o di folati. Tale deficit influisce in maniera negativa sulla produzione di globuli bianchi. I farmaci: sotto accusa gli antibiotici, i chemioterapici, gli immunosoppressori, gli interferoni e le molecole impiegate nel trattamento dell'epilessia.

Le cause patologiche del sistema immunitario debole

Come già detto, le cause patologiche del sistema immunitario debole sono maggiormente preoccupanti rispetto a quelle non patologiche. Abbiamo dunque:

Le malattie del midollo osseo : aplasia midollare, mielofibrosi, sindrome mielodisplastica, forme tumorali ( leucemia , linfoma, mieloma).

: aplasia midollare, mielofibrosi, sindrome mielodisplastica, forme tumorali ( , linfoma, mieloma). Le patologie autoimmuni : lupus eritematoso sistemico, miastenia gravis, artrite reumatoide. Spesso questi disturbi determinano l'autodistruzione degli globuli bianchi.

: lupus eritematoso sistemico, miastenia gravis, artrite reumatoide. Spesso questi disturbi determinano l'autodistruzione degli globuli bianchi. L' aids : il virus HIV abbassa la conta e distrugge i leucociti.

: il virus HIV abbassa la conta e distrugge i leucociti. Le infezioni virali : soprattutto i virus dell'epatite B e C.

: soprattutto i virus dell'epatite B e C. Le infezioni batteriche: attenzione alla malaria e alle infezioni da toxoplasma e da mycobacterium.

I sintomi del sistema immunitario debole

Le manifestazioni del sistema immunitario debole sono quasi sempre aspecifiche e riconducibili a numerose malattie. Non è sempre facile interpretarle. Tuttavia una cronicizzazione delle stesse deve destare sospetto. Tra i sintomi maggiormente incriminati figura il raffreddore che, oltre a presentarsi più volte l'anno, fatica a guarire e si associa a tosse cronica. Non sono da sottovalutare altre infezioni ricorrenti, tra cui l'otite, la sinusite batterica e, nei casi più seri, la polmonite.

Un sistema immunitario debole comporta, altresì, la comparsa di stanchezza e apatia, di dolori articolari accompagnati da articolazioni gonfie e rigide, di caduta copiosa dei capelli, di mal di testa e di problematiche dermatologiche. Non bisogna, infine, sottovalutare la lenta cicatrizzazione delle ferite. Le cellule immunitarie, se ridotte, non sono in grado di rigenerare la pelle danneggiata.

Come rinforzare un sistema immunitario debole

1. Sport o camminate 2-3 volte a settimana

La soluzione migliore per rinforzare un sistema immunitario debole, se le cause non sono particolarmente gravi, è quella di adottare uno stile di vita sano. Il corpo per stare bene necessita di movimento. Lo sport inteso come attività fisica leggera dovrebbe essere praticato 2-3 volte a settimana per circa 30 minuti. Basta anche una camminata giornaliera a passo veloce.

2. Mangiare gli alimenti giusti

La dieta deve contemplare il consumo di alimenti che supportano e rinforzano le difese immunitarie. Via libera al pesce azzurro, agli agrumi, alla frutta secca, ai cibi contenenti betacarotene (zucca, carote, patate, peperoni, albicocche), all'aglio, allo yogurt, ai funghi, ai semi di lino e all'olio extravergine d'oliva.

3. Dormire e fare attività rilassanti

Non si deve poi dimenticare l'importanza di un sonno ristoratore (almeno 8 ore a notte) e della

. Le tensioni possono essere scaricate praticando lo yoga o il training autogeno. Infine anche i rimedi naturali sono in grado di

