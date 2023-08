Recessione gengivale: di cosa si tratta e come curarla

Questa retrazione è particolarmente evidente sul lato esterno dei denti. Inoltre, poiché la sua progressione avviene lentamente, è difficile da percepire e diagnosticare.

I sintomi possono essere i seguenti:

sensibilità della dentina. La recessione gengivale, infatti, porta ad una diminuzione del tessuto gengivale attorno al dente, con conseguente esposizione della radice del dente;

radici visibili o "denti lunghi". Le radici sono esposte e rivelano quindi una grave ed antiestetica recessione gengivale;

mobilità dentale;

alito cattivo (alitosi);

infiammazione e sanguinamento.

La recessione gengivale, appena diagnosticata, deve essere trattata per prevenirne la progressione ma è irreversibile.

Cos'è la recessione gengivale

Come suggerisce il nome, questa patologia si riferisce al ritiro delle gengive alla radice di un dente o di alcuni denti. Per questo si chiama anche “allentamento dei denti”. In caso di recessione gengivale, i denti colpiti appaiono più lunghi, poiché parte della loro radice viene esposta. Nella maggior parte dei casi l'ipersensibilità dentinale si osserva in risposta a stimoli quali il contatto con il caldo e il freddo nonché con cibi dolci e/o acidi. Ciò avviene poiché le radici esposte non sono ricoperte dallo smalto e la dentina che le compone non è più protetta dal tessuto gengivale. La dentina è costituita da migliaia di piccoli tubuli che comunicano con il centro del dente, dove si trova il nervo dentale. Al contatto con stimoli esterni, i segnali dolorosi vengono inviati al nervo, provocando ipersensibilità e sensazioni dolorose in bocca.

Nei casi più avanzati, i denti colpiti possono diventare mobili se la recessione gengivale è significativa. Infatti, le loro radici non sono più ben sostenute, il che può comprometterne il mantenimento in bocca.

Le cause

Sotto un elenco delle cause più comuni di recessione gengivale.

Malattie gengivali: gli accumuli di tartaro sotto il bordo gengivale provocano l'infiammazione delle gengive. Senza una cura adeguata, lo spessore e l’altezza del bordo gengivale possono essere influenzati dai batteri, che causano la rottura del tessuto gengivale.

gli accumuli di tartaro sotto il bordo gengivale provocano l'infiammazione delle gengive. Senza una cura adeguata, lo spessore e l’altezza del bordo gengivale possono essere influenzati dai batteri, che causano la rottura del tessuto gengivale. Spazzolatura troppo aggressiva: lo spazzolamento effettuato con una tecnica troppo aggressiva o inadeguata può danneggiare le gengive e provocarne la recessione.

lo spazzolamento effettuato con una tecnica troppo aggressiva o inadeguata può danneggiare le gengive e provocarne la recessione. Usare uno spazzolino con setole troppo dure : come quando si spazzola in modo troppo aggressivo, anche usare uno spazzolino con setole troppo dure può danneggiare le gengive.

: come quando si spazzola in modo troppo aggressivo, anche usare uno spazzolino con setole troppo dure può danneggiare le gengive. Bruxismo : esercitando una notevole pressione sui denti, il digrignamento dei denti può causarne l'allentamento.

: esercitando una notevole pressione sui denti, il digrignamento dei denti può causarne l'allentamento. Disturbi dell'occlusione : un rapporto sbilanciato tra le due mascelle può anche portare ad una pressione disuguale su alcune parti della dentatura e causare l'allentamento di questi denti.

: un rapporto sbilanciato tra le due mascelle può anche portare ad una pressione disuguale su alcune parti della dentatura e causare l'allentamento di questi denti. Piercing orali: possono causare un attrito costante con il tessuto gengivale e causare il restringimento delle gengive in questa zona.

possono causare un attrito costante con il tessuto gengivale e causare il restringimento delle gengive in questa zona. Invecchiamento e fattori ereditari: l’invecchiamento naturale può influenzare la qualità del tessuto gengivale e aumentare il rischio di recessione. Potrebbe anche essere coinvolta l’ereditarietà.

l’invecchiamento naturale può influenzare la qualità del tessuto gengivale e aumentare il rischio di recessione. Potrebbe anche essere coinvolta l’ereditarietà. Diabete . Lo zucchero in eccesso crea un ambiente ideale per i batteri orali, facendo sì che l'infezione progredisca sempre più in profondità nel bordo gengivale.

. Lo zucchero in eccesso crea un ambiente ideale per i batteri orali, facendo sì che l'infezione progredisca sempre più in profondità nel bordo gengivale. Masticazione eccessiva .

. Onicofagia , cioè il mangiarsi le unghie.

, cioè il mangiarsi le unghie. Una protesi dentale poco adattata.

La diagnosi e il trattamento

Durante una visita odontoiatrica, il dentista noterà i segni associati alla recessione gengivale, ovvero il ritiro delle gengive e l'esposizione delle radici di alcuni denti. Potrebbe anche fare alcune domande per scoprire se si soffre di ipersensibilità. Alla luce di questo esame e dei segni rilevati sarà in grado di diagnosticare la recessione gengivale.

Esistono molti trattamenti disponibili in caso di recessione gengivale e il fattore scatenante di questa recessione deve essere trattato per primo.

Se la recessione è dovuta ad uno spazzolamento troppo aggressivo, è opportuno utilizzare uno spazzolino con setole più morbide e una tecnica di spazzolamento più efficace, senza dimenticare il filo interdentale e gli scovolini interdentali.

e una tecnica di spazzolamento più efficace, senza dimenticare il filo interdentale e gli scovolini interdentali. Se il problema deriva da una scarsa igiene orale (placca dentale), può essere consigliabile l'ablazione o la levigatura (eseguita in uno studio dentistico) per liberare le tasche gengivali da detriti e batteri.

Se si soffre di bruxismo (digrignamento dei denti), finché si è consapevoli dell'atto basta evitare di mettere i denti in contatto tra loro. Se il digrignamento avviene durante il sonno, si può prendere in considerazione una placca occlusale o una stecca su misura.

Nella maggior parte dei casi, il trattamento per questo problema è un innesto gengivale (gengivoplastica). Inserendo un innesto si può ridare altezza e spessore alla gengiva per coprire la radice: nella maggior parte dei casi, questo intervento permette di invertire la recessione e le sue conseguenze e il paziente ne trarrà beneficio anche dal punto di vista estetico. Il miglior trattamento è però chiaramente la prevenzione.

Le conseguenze

Se non si tratta il problema c'è il rischio di avere alcune conseguenze più o meno gravi tra le quali:

Malessere

Dolore da infiammazione delle gengive

Danni estetici legati all'esposizione delle radici

Comparsa di parodontite

Perdita di massa ossea

Mobilità dentale

Perdita di denti.

La prevenzione

Un esame gengivale regolare può aiutare a identificare i segni e i sintomi delle malattie gengivali:

un cambiamento nel colore delle gengive;

gengive lucide, gonfie o doloranti, o colorazione rossastra delle gengive alla base dei denti;

gengive che sanguinano ad ogni spazzolamento o con l'uso del filo interdentale;

sapore sgradevole in bocca e alito cattivo;

ipersensibilità dentale.

Una buona igiene dentale quotidiana, compresa una spazzolatura accurata e delicata, riduce il rischio di sviluppare malattie gengivali, tra cui recessione e allentamento dei denti.

Un esame e una pulizia annuali o semestrali permettono di individuare la presenza di malattie gengivali e, nella maggior parte dei casi, di trattarne e prevenirne l'aggravamento.