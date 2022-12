Sindrome del Grinch: cos'è e come superare il "malumore" per le feste

Il Natale non è sempre sinonimo di gioia e armonia o, almeno, non per tutti. Ne sa qualcosa chi, con l'arrivo delle festività, si lascia sopraffare dalla malinconia. Anzi, a dirla tutta, si tratta quasi di depressione: un mix di "odio" e tristezza che viene identificata come sindrome del Grinch. Prende il nome dal protagonista di un film d'animazione per bambini, un elfo verde - il Grinch, per l'appunto - che "ruba" il Natale.

"Il Natale è un periodo teoricamente felice, dove sembra che la tristezza non riesca a trovare spazio - spiegano gli esperti di Guidapsicologi.it - Tuttavia, molte persone, in queste date non si sentono in linea con i sentimenti di gioia e armonia. Il primo passo è riconoscere e accettare il proprio stato d'animo, senza giudizi ".

Cos'è la sindrome del Grinch

Nota anche come Christmas blues - dall'inglese "malinconia di Natale" - la sindrome del Grinch si verifica quando le persone manifestano avversione per il Natale. Al punto da diventare suscettibili anche solo in presenza di elementi decorativi (luminarie, addobbi, eccetera) o canzoni che rimandino al periodo festivo. Chi ne è affetto prova una sensazione di profonda inadeguatezza rispetto al contesto circostante. Talvolta, assumendo un atteggiamento scontroso nei confronti di chi, invece, si rallegra dell'atmosfera natalizia.

" A volte le persone non sono consapevoli del disagio provocato a livello profondo e inconscio delle loro emozioni. - continuano gli esperti - Inoltre, si trovano a soffrire doppiamente quando vedono il contrasto tra ciò che provano rispetto alla gioia prevalente nell'ambiente esterno, che è solito produrre un senso di frustrazione ". Questa frustrazione " può diffondersi e riversarsi su altre persone, soprattutto verso tutti coloro che sembrano godersi le feste e l'allegria ".

Quali sono i sintomi

I motivi per cui una persona percepisce negativamente l'arrivo delle festività natalizie possono essere molteplici. La perdita prematura di un caro o eventuali conflittualità familiari, condizionano inevitabilmente lo stato d'animo di chi sta già attraversando un momento di vulnerabilità personale.

Senza contare, inoltre, che anche l'attuale situazione di precarietà economica e instabilità sociale rappresentano una non trascurabile aggravante. " L'inflazione ha un grande peso sulla maggior parte degli italiani. - chiariscono i professionisti di guidapsicologi.it - che si trovano a dover sostenere spese extra tra banchetti e regali ".

Ma quali sono i sintomi della sindrome del Grinch? " I più comuni sono un turbamento emotivo che ci assale prima di Natale, includendo tutto ciò ad esso relazionato. - precisano gli esperti - Molto spesso si tratta di emozioni come tristezza e rabbia. Inoltre, c'è una tendenza all'isolamento, perché anche la folla, lo shopping, le luci e i canti natalizi sono fastidiosi per queste persone. Questa sindrome è sofferta prevalentemente in età adulta, a seguito di eventi negativi che hanno portato a respingere questa tipologia di festività e di buon umore collettivo dettato dal calendario ".

Suggerimenti utili per superare la depressione natalizia

Così come suggeriscono gli esperti, è fondamentale che la persona affetta da sindrome del Grinch riconosca ed accetti il disagio che sta vivendo. " Bisogna capirlo, - spiegano - senza giudizi " rivendicando il "diritto" di essere tristi e nostalgici in un momento in cui gli altri non lo sono.

Ciò detto, vi sono una serie di attività a cui ci si può dedicare per superare il cattivo umore. Alcuni suggerimenti:

Viaggia . Se stare a casa durante le feste aumenta la sensazione di malinconia, perché non trovare un'alternativa che consenta di stare bene?

. Se stare a casa durante le feste aumenta la sensazione di malinconia, perché non trovare un'alternativa che consenta di stare bene? Dedica un tempo limitato agli impegni formali . Occorre stabilire un limite agli impegni natalizi. Non c'è nulla di sbagliato a declinare qualche invito.

. Occorre stabilire un limite agli impegni natalizi. Non c'è nulla di sbagliato a declinare qualche invito. Premia la tua resistenza . Un regalo, un momento per sé e un po' di consapevole autocompiacimento non hanno mai fatto male a nessuno.

. Un regalo, un momento per sé e un po' di consapevole autocompiacimento non hanno mai fatto male a nessuno. Rifiuta senza sentirti in colpa . Perché mai? Talvolta un "no" è liberatorio.

. Perché mai? Talvolta un "no" è liberatorio. Cerca di vedere il lato positivo delle cose . C'è sempre il rovescio della medaglia, qualcosa di buono in ogni situazione contraria della vita.

. C'è sempre il rovescio della medaglia, qualcosa di buono in ogni situazione contraria della vita. Fai yoga, mindfulness o esercizi di rilassamento . La meditazione, in particolar modo, aiuta a scaricare la tensione accumulata. Perché non provarci?

. La meditazione, in particolar modo, aiuta a scaricare la tensione accumulata. Perché non provarci? Fai qualcosa di socialmente utile . Mettersi al servizio della comunità o di chi ha più bisogno placa sicuramente il cattivo umore e aiuta a ricollocare tutto nella giusta dimensione.

. Mettersi al servizio della comunità o di chi ha più bisogno placa sicuramente il cattivo umore e aiuta a ricollocare tutto nella giusta dimensione. Prenditi del tempo per te stesso. Non c'è momento più azzeccato del Natale per staccare dalla routine e dedicarsi alle attività di svago in totale libertà.

Infine, è molto utile ricordare che la sindrome del Grinch è solo un fenomeno transitorio. Il Natale passerà e la vita tornerà al suo ritmo naturale. Magari, con un pizzico di entusiasmo in più che, si sa, non guasta mai.