Sindrome della sorella maggiore, che cos’è e come superarla

Negli ultimi tempi la sindrome della sorella maggiore è diventata oggetto di discussione sui social soprattutto su Tik Tok e Twitter.

Colpisce più le donne rispetto agli uomini per una ragione culturale che vede le donne più cariche di pressioni, compiti e responsabilità all’interno del nucleo famigliare. In età adulta può assumere diverse sfaccettature e a volte risulta difficile da riconoscere. A soffrirne sono quelle persone che sentono di avere un carico eccessivo di responsabilità nei confronti degli altri.

A volte le responsabilità della "sorella maggiore" non sono reali ma è come se lo fossero. Si ha così una percezione spesso errata all’interno delle dinamiche relazionali che può compromettere la qualità stessa dei rapporti che la persona in questione ha non solo in famiglia ma anche nelle amicizie o in amore. Queste persone risultano molto mature, perfezioniste, eccessivamente autocritiche, comprensive e accondiscendenti. Spesso tendono a mettere al primo posto le esigenze e i bisogni degli altri piuttosto che i propri.

Le cause della sindrome della sorella maggiore

A soffrire di questa sindrome sono soprattutto quelle donne che da piccole si sono ritrovate a prendersi cura dei fratelli o sorelle minori.

Il diventare adulti più in fretta degli altri può comportare delle mancanze e dei vuoti emotivi e affettivi considerevoli. Queste persone sentono sempre che gli altri sono più meritevoli di attenzioni, di cure, affetto rispetto a sé stesse. Chi nel corso del proprio percorso evolutivo non sente il bisogno di ribellarsi a questo ruolo che si radica dentro di sé, rischia spesso di andare incontro a senso di inadeguatezza costante, insoddisfazione emotiva, frustrazione che cronicizzandosi possono sfociare in una vera e propria forma di depressione.

Come liberarsi della sindrome della sorella maggiore

Non è facile liberarsi dei panni della sorella maggiore. Ci sono molte “sorelle maggiori” che in diversi ambiti della propria vita fanno fatica a capire che devono focalizzare la propria attenzione non solo sui bisogni degli altri ma anche sui propri. Il primo passo per uscire da questa sindrome è di imparare a “dire no” e a delegare finalmente agli altri determinati compiti o responsabilità cercando di acquisire la consapevolezza che anche gli altri possono essere capaci di badare a sé e occuparsi dei propri bisogni ed esigenze.

La propria accettazione non dipende da ciò che si fa per gli altri. Secondo gli psicologi queste persone devono capire che il proprio valore non è dipeso dall’approvazione altrui. Per liberarsi da questo ruolo ingombrante che non consente di evolvere occorre quindi lavorare molto su di sé. Fondamentale è imparare ad amarsi per quello che si è e non per le cure e l’amore che si donano agli altri. In molti casi è opportuno intraprendere un percorso di psicoterapia che consente di lavorare sull’autostima, sulla gestione dello stress e sul concetto di sé in generale.