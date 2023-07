Sonno profondo: il cibo spazzatura può comprometterlo

Con il termine sonno profondo si indica un ciclo caratterizzato da un rallentamento delle onde del corpo e delle funzioni corporali. Esso è fondamentale perché consente di sperimentare una sensazione appagante di riposo quando ci si sveglia. Lo si distingue dal sonno REM e, come per quest'ultimo, è possibile individuarne alcune fasi.

Fase 1 : si verifica durante il passaggio dalla veglia all'addormentamento. Le onde cerebrali subiscono un rallentamento assieme al battito cardiaco, al movimento degli occhi e alla respirazione. I muscoli si rilassano;

Fase 2: la temperatura interna si abbassa, le onde cerebrali sono lente e i movimenti oculari si fermano;

Fasi 3 e 4: durante queste fasi è difficile svegliarsi anche con rumori molto forti. Si assiste a un maggiore rallentamento delle onde cerebrali che raggiungono il picco più basso in assoluto.

I benefici del sonno profondo

La buona qualità del sonno (dormire 7-9 ore a notte) è importante per la salute fisica e mentale. In particolare la fase non REM garantisce una serie di importanti benefici:

Durante questo ciclo la ghiandola pituitaria secerne ormoni indispensabili per la crescita;

L'organismo fa il pieno di energia;

Aumenta il metabolismo del glucosio con conseguenze positive sulla memoria a breve e a lungo termine;

Si assiste alla rigenerazione cellulare e quindi ad un rafforzamento del sistema immunitario;

Cresce l'afflusso di sangue ai muscoli, dunque i tessuti e le ossa crescono e si riparano con maggiore facilità.

Migliorare il sonno profondo è possibile se si presta attenzione ad una corretta igiene, ovvero se si rispettano una serie di regole molto semplici. Ne abbiamo parlato ampiamente in questo articolo.

Il sonno profondo e il cibo spazzatura

Gli scienziati dell'Università di Uppsala hanno analizzato il modo in cui il consumo di cibo spazzatura influisce sul sonno profondo e hanno osservato che la qualità dello stesso si deteriora in seguito all'adozione di una dieta non sana. Lo studio, guidato dal dottore e professore associato di biologia medica Jonathan Cedernaes, è stato pubblicato su Obesity.

Una cattiva alimentazione e un riposo non adeguato aumentano il rischio di soffrire di patologie anche importanti. Precedenti indagini epidemiologiche hanno dimostrato che il sonno profondo può essere influenzato da ciò che mangiamo, in particolare cibi ricchi di zuccheri.

«Il sonno - spiega Cedernaes - è molto dinamico. Ogni sua fase è caratterizzata da diverse tipologie di attività elettriche nel cervello. La profondità e l'integrità dei cicli può anche essere influenzata negativamente da fattori come l'insonnia, l'invecchiamento e l'esposizione a determinate diete».

Lo studio

Allo studio diviso in due sessioni hanno preso parte 15 giovani uomini sani di peso normale che, in un primo momento, sono stati sottoposti a screening volti a comprendere le loro abitudini di sonno. Queste dovevano essere normali e rispettare l'intervallo raccomandato, ossia una media di 7-9 ore di riposo notturno. In ordine casuale ai partecipanti è stata somministrata sia una dieta più sana che una dieta non sana.

Le due diete contenevano lo stesso numero di calorie. Tuttavia il regime dietetico non salutare era caratterizzato da un livello più elevato di zuccheri, grassi saturi e prodotti alimentari trasformati. Ogni dieta è stata seguita per una settimana. Il sonno, l'attività e l'orario dei pasti sono stati monitorati a livello individuale.

Successivamente i pazienti sono stati esaminati in un laboratorio del sonno dove hanno trascorso due notti, una normale e l'altra insonne. Dall'analisi delle attività cerebrali è emerso che i partecipanti, nonostante le diete differenti, hanno dormito la stessa quantità di tempo. Tuttavia i ricercatori hanno dimostrato che il sonno profondo mostrava meno attività ad onde lente quando le persone avevano mangiato cibo spazzatura e non alimenti sani.

Un'alimentazione ricca di junk food potrebbe dunque essere deleteria per la qualità del riposo notturno. Secondo gli scienziati sono ora necessari ulteriori approfondimenti.