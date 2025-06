Tisane fredde, quali bere d'estate? Dalle più drenanti alle sgonfia pancia

Ascolta ora 00:00 00:00

In estate è possibile non rinunciare ai benefici di un infuso grazie alle tisane fredde. È un modo per idratare efficacemente l’organismo che col caldo tende a perdere con i liquidi anche i sali minerali utili per il suo sostentamento. L’alternativa fredda della tisana è un vero e proprio toccasana per far fronte al bisogno di maggiore idratazione e inoltre per ottenere un effetto detox che consente di depurarci da tossine e scorie in eccesso.

È una valida alternativa alle bevande zuccherate, gassate e caloriche. Questi infusi freddi a base di ingredienti naturali consentono di fare il pieno di vitamine preziose oltre a favorire la digestione e contrastare il gonfiore addominale. Inoltre le tisane fredde contengono poche calorie e possono essere personalizzate in base ai propri bisogni.

La versione fredda ha un grande potere rinfrescante. Per renderle ancora più gustose basta aggiungere un cucchiaio di miele e o della frutta fresca di stagione al momento dell’infusione. Scopriamo insieme quali sono le tisane fredde a cui non rinunciare per la la stagione più calda:

1. Tisana al tarassaco e betulla contro la cellulite: ideale per una pausa rilassante in qualsiasi momento della giornata. Nonostante non contiene caffeina svolge un’azione energizzante niente male che permette di contrastare la stanchezza fisica legata alle temperature calde. L’azione della betulla permette di depurare l’organismo efficacemente contrastando la ritenzione idrica;

2. Tisana al rosmarino, zenzero e finocchio dall’azione digestiva: è una bevanda indicata per favorire la digestione. Il finocchio aiuta a sentirsi meno gonfi e appesantiti. Ideale per favorire il transito intestinale e contrastare meteorismo e flatulenza. Favorisce la diuresi e previene le infiammazioni;

3. Tisana energizzante al tè verde e menta: consente all’organismo di fare il pieno di sali minerali come potassio, zinco, magnesio che aiutano a contrastare la sensazione di sentirsi accaldati. Facilita la diuresi e aiuta a prevenire le infezioni urinarie che in estate sono sempre in agguato. Bevuta a fine pasto stimola la digestione;

4. Tisana all’anguria e sambuco sgonfia pancia: ricca di vitamina C e sostanze antiossidanti rafforza il sistema immunitario e protegge le cellule dai danni dei radicali liberi. L’anguria dona un effetto rinfrescante per le giornate più roventi invece l’azione drenate del sambuco aiuta ad accelerare il metabolismo contribuendo ad aiutare a non accumulare perso corporeo e sgonfiare la pancia;

5. Tisana cocco e arancia dall’effetto idratante: una salutare alternativa alle bevande zuccherate, dal gusto rinfrescante ed esotico permette di idratare al meglio l’organismo. Il cocco ha un alto potere digestivo mentre l’rancia contribuisce a ridurre gonfiori e disturbi gastrointestinali. Dall’azione energizzante grazie all’apporto di vitamina C e antiossidanti;

6. Tisana mirtillo nero e karkadè per il tratto urinario: aiuta ridurre il rischio di infezioni urinarie.

Le proprietà antiossidanti sia del mirtillo che del karkadè rafforzano il sistema immunitario e contrastano la formazione dei radicali liberi. In particolare il karkadè è indicato a chi vuole perdere peso perché inibisce l’assorbimento del glucosio e dell’amido nell’organismo.