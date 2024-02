Come trattare rapidamente le labbra screpolate

Il freddo può essere un alleato per la pelle: favorisce la circolazione sanguigna e aumenta naturalmente la compattezza e il tono della pelle. Purtroppo può causare secchezza cutanea, soprattutto a livello del vermiglio delle labbra, una delle zone più sensibili del viso. Ecco i consigli per mantenere le labbra morbide e belle durante l'inverno.

Le cause delle labbra secche

La pelle delle labbra è sottile e durante la stagione invernale questa zona sensibile si trova esposta alle aggressioni esterne: il freddo, il vento, il ghiaccio sono tutti fattori che infatti ne favoriscono la secchezza. Altri fattori che possono aggravare la secchezza delle labbra sono l' inquinamento, il tabacco, la luce solare, i farmaci, l'alcol e una dieta scorretta.

Questa sensazione di secchezza ci spinge spesso a inumidire le labbra con la lingua ma si tratta di un riflesso sgradevole che aumenta le screpolature, il bruciore e l'arsione. La saliva idrata in quell'istante ma in realtà secca ancora di più le labbra e così danneggiate vengono esposte alla comparsa dell'herpes labiale.

Anche i prodotti chimici, tra cui la paraffina, un prodotto petrolchimico presente in molti rossetti e balsami venduti in commercio, può causare disidratazione. La soluzione sta quindi nell'ammorbidirle, bevendo acqua tutto il giorno e utilizzando prodotti di origine naturale che le proteggano senza danneggiarle.

Come idratare le labbra in inverno

Ci sono prodotti naturali che sono veri e propri alleati dell'idratazione e possono combattere efficacemente le labbra secche e screpolate in inverno. Alcuni oli vegetali (olio di mandorle, olio di cocco, olio di argan, olio di avocado, ecc.) e prodotti di punta come il burro di karitè o addirittura la cera d'api, sono dei veri ricostituenti che idratano in profondità, donando elasticità e turgore.

È sempre bene scegliere balsami per labbra naturali al 100% e preferibilmente biologici (per evitare pesticidi) e leggere attentamente l'etichetta del prodotto per essere sicuri della sua composizione. In alternativa si può decidere di assemblare gli ingredienti e creare un balsamo fatto in casa che si potrà utilizzare ad ogni occasione.

Olio di mandorle, miele, burro di karitè... le soluzioni naturali come protagoniste

Tra gli essenziali per l'idratazione troviamo:

Olio di cocco che apporta lipidi e nutre intensamente la pelle

Olio di Argan, ricco di vitamina E, antiossidante e cicatrizzante

L'olio di mandorle idrata la pelle. Ricco di acidi grassi insaturi, è ideale per nutrire la pelle secca

L'olio di ricino o l'olio d'oliva sono anche ottimi oli idratanti, nutrienti e restitutivi. Ricchi di vitamina E, rimpolpano la pelle stimolando la produzione di collagene ed elastina

L'aloe vera ha proprietà curative, è ideale per labbra danneggiate, screpolate, con screpolature

Il burro di karitè è molto nutriente e idratante, è l'alleato ideale contro le labbra secche e screpolate

La cera d'api formerà una pellicola protettiva che impedirà all'umidità di fuoriuscire troppo velocemente. Attenzione però: la cera d'api contiene spesso propoli, un ingrediente allergenico soprattutto nei bambini

Il miele è nutriente, curativo e ammorbidente. È emolliente, nel senso che trattiene l'umidità naturalmente presente nell'epidermide.

Bisogna ricordare che se si è allergici ai pollini o si ha una tendenza atopica, si consiglia di non utilizzare i prodotti dell'alveare, che potrebbero contenere allergeni.

Per creare il balsamo a base di olio di mandorle e cera d'api basta mescolare la cera d'api (che può essere sostituita dal burro di karitè) e l'olio di mandorle biologico in quantità uguali in una casseruola a fuoco basso. Una volta fluidificati, versateli in un vasetto ermetico e tenetelo a portata di mano sul comodino per applicarne una piccola quantità sulle labbra mattina e sera.

Se le labbra sono in pessime condizioni e hanno bisogno di un aiuto confortevole per ripararsi, basta optare per un doppio trattamento a base di miele e olio. Bisogna applicare sulle labbra un sottile strato di miele, lasciarlo agire per un quarto d'ora, cercando di resistere alla tentazione di leccarlo, quindi risciacquare con acqua tiepida.

Passare poi alla fase di idratazione con uno strato di olio vegetale (di ricino o di oliva) e lasciare agire per un quarto d'ora prima di risciacquare. L'effetto sarà di labbra vellutate e rimpolpate.

Altro consiglio: fare uno scrub a base di zucchero e miele una volta alla settimana oppure una volta ogni due settimane. Questo semplice gesto idraterà la pelle, rimuoverà la pelle morta, guarirà e ammorbidirà le labbra. Per fare questo, mescolare un po' di miele e zucchero, quindi massaggiare delicatamente le labbra con leggeri movimenti circolari.

Cosa fare in caso di labbra molto screpolate

Il gel di aloe vera non è solo un buon rimedio contro scottature e problemi intestinali. Questa pianta succulenta dalle proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti è in grado di assorbire l'umidità dall'aria che la circonda. Nutre in profondità le labbra e le protegge dalle irritazioni e dalle aggressioni esterne. Applicato sul vermiglio, il gel di aloe vera inumidisce e ripara facilmente in caso di screpolature e spellature.

Si può usare anche un po' di vaselina sulle labbra molto danneggiate: ha infatti proprietà emollienti, idrata perfettamente la pelle più secca e ripara quella screpolata. Bisogna applicarne uno strato spesso e lasciarlo riposare per una notte.

In caso di screpolature agli angoli delle labbra, accompagnate da arrossamenti, trasudazioni o croste, è bene fare attenzione: potrebbe trattarsi di herpes labiale o di cheileite angolare. Quest'ultima si manifesta con ulcerazione dell'angolo delle labbra ed è causata o da un'infezione di origine batterica oppure da una micosi: in caso sia infettiva, il trattamento prevede una crema antibiotica o antifungina mirata. Non esitare a chiedere maggiori informazioni al proprio medico curante.

