Berton chiude per ristrutturazione e trasloca la sua cucina nelle case

Ascolta ora 00:00 00:00

Una chiusura per ristrutturazione può anche diventare l'occasione per esplorare nuove strade e nuovi modelli di business. Almeno questo è il pensiero di Andrea Berton, chef stellato di origine friulana, che dal 15 gennaio a metà febbraio chiuderà il suo Ristorante Berton, incastonato ai piedi dei grattacieli di Porta Nuova. «Abbiamo deciso spiega Berton - di trasformare questa pausa in un'occasione per condividere la nostra filosofia culinaria fuori dalle mura del ristorante. Desideriamo offrire un'esperienza unica e personalizzata, che permetta di vivere la nostra cucina in un contesto diverso, mantenendo invariati l'attenzione ai dettagli e l'eccellenza che ci caratterizzano».

Berton a Casa è una formula articolare in tre distinti menu, espressione della visione creativa dello chef, che punta su una cucina rigorosa, stagionale, fatta di ingredienti di qualità e di una tecnica impeccabile. Tra le proposte si distinguono la Capasanta al vapore con cavolo nero e topinambur, il Risotto alle erbe fini con olive taggiasche e polvere di capperi, i Gamberi rossi con spuma all'olio extra vergine d'oliva, amaranto e sorbetto al prezzemolo e i Tortelli d'anatra con salsa allo zafferano e sugo di spinaci. Per concludere, il Cioccolato soffiato con lampone e liquirizia e la Piccola pasticceria. Ma la vera nota distintiva di questa iniziativa è trasformare ogni casa in una dependance in miniatura del Ristorante Berton.

Non solo la cucina ma anche il servizio sarà curato dall'inizio alla fine dal personale dell'insegna e su richiesta sarà anche disponibile una mise en place esclusiva, con tovagliati, stoviglie e decorazioni selezionate per valorizzare al massimo l'atmosfera dell'evento.

Il costo del servizio è di 200 euro a persona, soft drink inclusi. A parte si possono avere i vini, gli allestimenti, il servizio sala e quello cucina. Per info e prenotazioni 0267075801 e info@ristoranteberton.com.