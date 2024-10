Boom di affari per gli editori italiani alla Buchmesse

Ascolta ora 00:00 00:00

nostro inviato a Francoforte

Si è chiusa ieri a Francoforte la Buchmesse 2024 di Italia Ospite d'Onore, con oltre 230 tra editori e agenti letterari del nostro Paese presenti. Nel pomeriggio la delegazione italiana, guidata dal commissario Mauro Mazza, ha passato il testimone al prossimo ospite d'onore, le Filippine. Poco prima si erano svolti gli ultimi incontri, in particolare quello tra Rav Scialom Bahbout e monsignor Francesco Moraglia, moderato da Nico Spuntoni.

Per Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, si registra «un incremento importante di presenze e volumi d'affari tra gli editori dentro e fuori lo Stand collettivo». Gli effetti della partecipazione italiana si vedranno nei prossimi sette anni.

Gianluca Foglia, Direttore generale Contenuti di Feltrinelli, parla di «grande attenzione per L'anniversario, il nuovo romanzo di Andrea Bajani che pubblicheremo a gennaio e che è già stato venduto in tutto il mondo, e l'interesse di molti editori europei per Alma, il romanzo di Federica Manzon vincitrice del premio Campiello».

Francesco Anzelmo, direttore generale Mondadori, annuncia che «Spera, l'autobiografia di Papa Francesco, uscirà in 80 Paesi e 20 lingue diverse, Tutto chiede salvezza di Daniele Mencarelli in 15 Paesi, Paolo Nori (Sanguina ancora e Vi avverto che vivo per l'ultima volta) è venduto, tra gli altri paesi, in Russia e Francia, molto interesse anche per Valentina D'Urbano e per l'esordiente Edoardo Vitale».

Cristina Foschini, ufficio diritti Gruppo Mauri Spagnol, segnala che «Alessia Gazzola ha avuto grande riscontro grazie al nuovo progetto, Miss Bee, un giallo alla Agatha Christie. Ottime vendite delle nuove opere di Francesca Giannone Domani, e di Erin Doom Arcadia».

«Torniamo da Francoforte con circa 45 titoli venduti all'estero spiega Jacopo Gori, Direttore Libri Trade di Giunti . È andato molto bene il libro di Milena Palminteri. Come l'arancio amaro (Bompiani)».

Infine l'agente letterario Carmen Prestia: «Ho ricevuto offerte da molti editori per La Malacarne (Einaudi) di Beatrice Salvioni. Abbiamo chiuso le ultime lingue per Viola Ardone, tradotta in tutto il mondo.

Oliva Denaro, il suo secondo romanzo, ha avuto un'offerta, accettata, da un editore arabo, quando prima era stato rifiutato per via dei temi che tratta. Una prima offerta dalla Francia per La Strangera di Marta Idala (Guanda).