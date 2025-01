Buon appetito, serpente: è un anno tutto da gustare

Ascolta ora 00:00 00:00

Esce il Drago, entra il Serpente di legno. Mercoledì scatta il Capodanno cinese, festa sentitissima laggiù, dove dà adito alle più consistenti ferie di massa del mondo, con 600 milioni di persone che si dedicano all'ozio, alla famiglia e alle mangiate. Ma ormai con una sua solida tradizione anche da noi, dove le nutrite comunità cinesi delle nostre città ne hanno fatto occasione di orgoglio identitario che si manifesta in variopinte sfilate. E in menu cerimoniali che molti ristoranti propongono per la cena del 28 o del 29 e per le due settimane successive. Ecco le nostre scelte.

Bon Wei Il ristorante di alta cucina regionale in via Castelvetro 16/18, di proprietà del cuoco Zhang Guoqing e del figlio Zhang Le che lo dirige, propone per la cena del 29 un menu tradizionale in 8 portate, ciascuna in rappresentanza di una delle caratteristiche del Serpente, tre delle quali saranno disponibili fino alla festa delle lanterne che tradizionalmente chiude le celebrazioni: gli gnocchi di riso Niangao, gli involtini Jiu Cai He e il dessert Qiao Ke Li She. Il prezzo del menu è di 120 euro. In vendita anche 10 bottiglie di Champagne dipinte a mano dal designer Teo KayKay.

Gong Il ristorante di Giulia Liu in corso Concordia 8 propone da domani al 2 febbraio un menu speciale che ha il suo clou un piatto ispirato al Serpente, l'Anguilla del Cambiamento e la sua pelle. Il pesce viene affumicato delicatamente con legno di ciliegio, tagliato a pezzi e trasformato in uno spiedino che alterna l'anguilla al porro, successivamente cotto sulle braci e poi glassato con una riduzione di soia dolce e un fondo ricavato dagli scarti dell'anguilla - testa e pelle in chiave antispreco. Il piatto fa parte di un menu assai ricco prenotabile su gongoriental.com/prenota/

Ba Dal 29 gennaio al 12 febbraio il ristorante di Marco Liu in via Sanzio 22 propone sia a pranzo che a cena un menù dedicato, con ingredienti e sapori in grado di celebrare la tradizione. Tra i piatti imperdibili Yusheng (l'insalata della prosperità con salmone crudo, che i commensali mescolano tutti insieme mentre pronunciano frasi di buon augurio) e i Lamian freschi con ragù di manzo alla pechinese, perché a Capodanno è tradizione mangiare spaghetti e gnocchi. Il prezzo del menù è di 118 euro a persona, con la possibilità di aggiungere l'abbinamento vini con otto calici al prezzo di 85 euro.

Shoo Loong Kan Cena senza menu fisso ma alla carta quella di domani, che sarà elettrizzata dallo spettacolo tradizionale dei Mille Volti, un mix tra magia e arte che il ristorante dedicato all'hot pot all'angolo tra via Farini e il cimitero Monumentale ha portato lo scorso anno per la prima volta in Italia proprio in occasione del capodanno cinese.

Giardino di Giada A due passi dal Duomo, questo storico cinese in via Palazzo Reale 5 propone per la cena di domani un menu di quattordici portate che vanno dalle sfere di gamberi ai classici gnocchetti saltati.

Mu Dim Sum Punta sul rinnovamento l'elegante ristorante in via Caretto 3, che da qualche giorno ha inaugurato una serie di appuntamenti che comprendono cerimonie del tè, lezioni di calligrafia, workshop di cucina. Poi da oggi al 2 febbraio un menu di sei portate con ingredienti che richiamano prosperità e salute, come la Cerimonia di yusheng, un'insalata che trasforma il mescolare in un atto propiziatorio.

La Collina d'Oro Partecipa alla festa anche questo ristorante al 24 di via Rubens che reca traccia dell'intervento del designer Alessandro Mendini, che nel era anche affezionato cliente. Per il Capodanno cinese da domani e per alcuni giorni diversi piatti speciali.