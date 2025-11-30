Allegri furibondo con l'arbitro di Milan-Lazio: ecco cosa ha detto prima dell'espulsione

Il Milan può godersi la vetta della Serie A, almeno per qualche ora. In attesa del risultato che verrà fuori dalla sfida di questa sera tra Roma e Napoli, la vittoria contro la Lazio concede ai rossoneri il primo posto in classifica. Il successo sui biancocelesti è stato di misura, sofferto, maturato con emozioni che hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Nel finale di gara, infatti, l'arbitro Giuseppe Collu ha dovuto valutare un possibile rigore per gli ospiti. Momenti concitati che hanno portato all'espulsione di Massimiliano Allegri, mandato via dal direttore di gara dopo un faccia a faccia.

La domanda che da ieri sera attanaglia gli appassionati di calcio è la stessa: cosa ha detto l'allenatore del Milan per meritarsi il cartellino rosso? Ed è stato lo stesso Allegri, a fine gara, a fare chiarezza su quanto accaduto e a rivelare i dettagli del litigio con l'arbitro. Ed è partito da un dato: Collu è lo stesso che aveva diretto la gara contro la Cremonese, prima partita della stagione, in cui i rossoneri erano usciti sconfitti per 2-1.

Ieri è accaduto tutto nel recupero. Cross di Tavares, Romagnoli in area anticipa tutti e calcia verso la porta. Il tiro viene respinto da Pavlovic con il gomito sinistro. Collu viene richiamato dal Var per valutare l'episodio e, dopo una lunga analisi, prende la decisione: il tocco di braccio c'è stato, ma il difensore serbo ha subìto un fallo da Marusic. Dunque, niente rigore per la Lazio.

Per il Milan non c'erano dubbi fin dall'inizio, e infatti Allegri aveva perso la pazienza appena l'arbitro era stato interpellato al monitor. " Ho solamente detto: 'Quando ci sei te succede sempre casino per noi'. Non l'ho assolutamente offeso. Poi giustamente nella concitazione generale mi ha espulso ", ha rivelato il tecnico livornese. Max, poi, negli spogliatoi di San Siro si è voluto complimentare con l'arbitro: "In quel momento lì ha gestito molto bene. Poverino, si è trovato in mezzo, ma ha preso la scelta secondo lui più giusta, quindi è stato bravo".

Su tutte le furie la Lazio, rimasta in silenzio stampa per polemica.

Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi

A tarda serata i biancocelesti sono intervenuti con un post sui social, pubblicando il video dell'azione controversa e allegando un breve commento: "".