I bus scoperti, la parata di 4 ore, il dj set: cosa sapere sulla festa scudetto dell'Inter

La certezza aritmetica è arrivata e il programma è stato via via definito nei minimi particolari: l'Inter, dopo aver esultato per la seconda stella guadagnata proprio nel derby vinto contro il Milan, ora si prepara alla festa scudetto per le strade della città. Dopo il 2-1 contro i rossoneri i tifosi si sono lasciati andare a striscioni e sfottò al veleno, mentre domenica sarà la squadra nerazzurra a sfilare lungo le vie di Milano per scaldare i cuori dei sostenitori e animando un evento che si prospetta sentito e assai partecipato.

Appuntamento nell'ultimo giorno della settimana quando, precisamente alle 12:30, i ragazzi di mister Inzaghi sfideranno il Torino nella gara interna. Una sfida che certamente andrà rispettata ma che non sarà altro che l'assaggio di una giornata all'insegna di festeggiamenti e divertimento. Verso le ore 16 i campioni d'Italia e lo staff saliranno sul pullman scoperto colorato di nerazzurro e che presenta due stelle sulla fiancata. Il secondo autobus sarà invece riservato al resto del gruppo squadra.

È di 8 chilometri la lunghezza del percorso della parata che attraverserà la città, dallo stadio Meazza fino al Duomo. La durata totale, considerando la velocità a passo d'uomo con cui i mezzi di trasporto cammineranno per le strade stracolme di tifosi, dovrebbe aggirarsi sulle 4 o le 5 ore. Uno dei momenti più salienti sarà senza dubbio quando i due pullman completeranno il passaggio in via Melchiorre Gioia e si dirigeranno verso Viale della Liberazione: il saluto alla sede dell'Inter, addobbata da lunedì per l'occasione, sarà inevitabile. Una sorta di inchino al luogo istituzionale del club.

L'arrivo in Piazza Duomo è previsto attorno alle 20. La compagine, fresca della seconda stella, si affaccerà dalla Terrazza 21 per salutare i tifosi. Ad attenderli ci sarà anche un dj set. Mirko Mengozzi, speaker nerazzurro che accompagna le partite casalinghe, presenterà tutti i componenti della squadra. Sarà curioso assistere alle reazioni dei presenti: c'è da aspettarsi che tra i più acclamati figureranno il capocannoniere Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu che si è preso la rivincita sul Milan.

La scia dei festeggiamenti sarà lunga. Infatti non si esaurirà tutto nel pomeriggio e nella serata di domenica: l'altra data da cerchiare in rosso è quella del 19 maggio per la partita della formazione di Simone Inzaghi contro la Lazio. A seguire è previsto un concerto con diversi artisti di fede nerazzurra: all'evento post-partita dovrebbero partecipare, tra gli altri, Ligabue ed Eddy Veerus del Pagante. Magari potrebbe essere l'occasione per ascoltare la nuova hit dal titolo Ho fatto un sogno (uscita proprio oggi) di Madame, Tananai e Rose Villain.

Il giorno dopo i toni saranno più sobri in occasione della cena istituzionale al Castello Sforzesco.