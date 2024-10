Juan Jesus trova l'auto scassinata e si sfoga su Instagram: "Fate vomitare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo tentativo di furto nei confronti di un giocatore del Napoli. A inizio settembre il neo-arrivato David Neres, al termine della sfida contro il Parma, con una pistola puntata è stato costretto a consegnare l'orologio di valore stimato di circa 100mila euro. Stavolta a finire nel mirino dei malintenzionati è stato Juan Jesus, che questa mattina ha dovuto fare i conti con un amaro risveglio: il difensore azzurro ha ritrovato la sua auto scassinata, completamente a soqquadro. Alle 5:34 ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui si vedono i finestrini della vettura in frantumi. Un fatto increscioso che ha scatenato l'ira del 33enne, ovviamente turbato e furibondo per quanto accaduto.

" Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via ", ha scritto Juan Jesus. Dalle sue parole si evince dunque che le strane sensazioni di essere seguito da qualche delinquente erano state già avvertite nelle scorse settimane: da tempo si era accorto della presenza dei ladri che, evidentemente, stavano osservando i suoi spostamenti.

E oggi c'è stata la brutta sorpresa, l'odiosa conferma. Un episodio difficile da digerire: anche se si è portati a pensare che un furto possa essere tranquillamente superato dai calciatori che dispongono di ottime risorse economiche, in realtà già il solo tentativo crea inquietudine. Specialmente se si ha una famiglia. Comunque, fermo restando lo sconvolgimento del momento, per fortuna il colpo non è andato a segno e non è stata messa a repentaglio la sicurezza di nessuno.

" Sicurezza zero. Che brutta sensazione, fate vomitare! ", è stato lo sfogo senza mezzi termini del difensore del Napoli. Che, considerato il periodo di sosta del campionato di Serie A per le Nazionali, si era concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia in montagna. Un'esperienza lontana dall'agonismo calcistico - a stretto contatto con la natura, con il verde, con gli animali - che è stata però spezzata dal brusco ritrovamento della sua macchina in quelle condizioni.

Proprio nelle scorse ore Juan Jesus aveva pubblicato delle foto in montagna con la propria famiglia: " Momenti indimenticabili ". Ora, dopo il brutto regalo dei malviventi, dovrà riuscire a tranquillizzare i suoi cari.

In particolar modo i suoi bimbi. Un compito certamente non facile, ma per cui il classe '91 non si farà trovare impreparato: la sua grande esperienza da difensore nel rettangolo di gioco sarà preziosa per fare da scudo ai familiari.