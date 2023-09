La Juventus a caccia dei tre punti contro la Lazio: quando gioca e dove vederla in tv

La Juventus ospita la Lazio all'Allianz Stadium, nella sfida valida per la 4ª giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso sabato 16 settembre alle ore 15.00 in diretta e in esclusiva su Dazn.

La squadra di Allegri vuole vincere per continuare la serie positiva e mettersi alle spalle i casi Pogba e Bonucci. Ora è seconda in classifica a quota sette dopo successi contro Udinese (3-0) ed Empoli (2-0) e il pareggio interno contro il Bologna (1-1). Avvio piuttosto complicato, invece, per i biancocelesti di Sarri, ex della partita, che dopo le due sconfitte iniziali contro Lecce (2-1) e Genoa (1-0) ha fatto il colpaccio al Maradona battendo 2-1 il Napoli grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada.

La Juve ha perso l'ultima partita di Serie A contro la Lazio (1-2 lo scorso 8 aprile) all'Olimpico mentre ha vinto l'ultimo precedente in casa (3-0 lo scorso 11 novembre). I bianconeri non subiscono due sconfitte di fila contro i biancocelesti in campionato dal periodo tra marzo e novembre 2001. Inoltre sono la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 85 sconfitte per i biancocelesti, almeno 15 più che contro ogni altra avversaria, completano il bilancio 35 successi capitolini e 38 pareggi.

Le ultime dai campi

In casa Juve sono recuperati Chiesa e Gatti, il primo dovrebbe far coppia in attacco con Vlahovic mentre il secondo si gioca una maglia con Alex Sandro per completare il terzetto di difesa con Bremer e Danilo dinanzi i pali di Szczesny. In regia Locatelli sarà coadiuvato da Fagioli e Rabiot. Sulle fasce Allegri potrebbe rilanciare McKennie a destra e puntare su Kostic (più di Cambiaso) a sinistra, in tal caso iniziale panchina per Weah.

Sponda Lazio i dubbi di formazione di Sarri sono a centrocampo: Guendouzi e Rovella cercano posto, rischiano allora Kamada e Cataldi mentre rimane certo del posto Luis Alberto. Tra i pali ci sarà Provedel, la difesa poi sarà diretta da Romagnoli con al fianco Casale. Terzini agiranno Marusic e il recuperato Hysaj. Avanti tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Iling Junior, Miretti, Weah, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Alex Sandro 55% - Gatti 45%, Fagioli 60% - Cambiaso 40%

Squalificati: -

Indisponibilii: De Sciglio, Pogba

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Patric, Lazzari, Pellegrini, Vecino, Kamada, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Casale 65% - Patric 35%, Cataldi 60% - Rovella 40%, Kamada 55% - Guendouzi 45%

Squalificati: -

Indisponibii: -

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmesso in esclusiva e in diretta streaming da Dazn alle ore 15.00 e sarà visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TimVision Box, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a Sky e Dazn, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona Dazn (numero 214 piattaforma Sky), attivabile pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. Il match verrà raccontato da Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.