Lutto nel calcio: muore a 39 anni Nicolas Giani, ex capitano della Spal

Morire a soli 39 anni: il calcio piange la scomparsa di Nicolas Giani, nato a Como il 13 marzo 1986 e deceduto il 2 febbraio 2026 dopo aver a lungo lottato contro una malattia. Ruolo difensore, indimenticato capitano della Spal, era sposato con Raluca con la quale ha avuto una bimba, Blanca.

Il cordoglio per la scomparsa

Una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera è stata quella di portare la formazione ferrarese in Serie A. “È del tutto surreale ritrovarsi a scriverlo, ma Nicolas Giani non c’è più. Il capitano della Spal del doppio salto dalla serie C alla serie A si è spento nella giornata di lunedì a Desenzano del Garda, dove aveva chiuso la sua carriera da calciatore nel 2022”, scrive la pagina Facebook “Lo Spallino.com”, punto di riferimento per i tifosi.

Le voci di una sua grave malattia erano iniziate a circolare poco dopo il periodo natalizio, qualcosa per cui non ci sarebbe stato nulla da fare. “Le persone attorno a lui e anche gli ex compagni di squadra al corrente della situazione hanno mantenuto una riservatezza esemplare fino all’ultimo anche se a metà gennaio le notizie sulle sue condizioni di salute erano diventate sostanzialmente di dominio pubblico tanto da indurre le tifoserie di Spal e Vicenza a esibire degli striscioni in segno di supporto”, spiega ancora la pagina web.

Appena appresa la notizia, anche l’Inter ha pubblicato un tweet con il suo cordoglio. “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005”.

La carriera di Giani

Difensore centrale mancino, forte fisicamente, abile sia in marcatura che nel gioco aereo, ha iniziato la sua carriera nelle Giovanili del Cassina Rizzardi per poi approdare alle giovanili dell'Inter dove è rimasto dal 1998 al 2005. Non rimane tutto il tempo con i nerazzurri che poi lo mandano in prestito prima alla Cremonese e poi alla Pro Patria.

Importanti i 4 anni al Vicenza dal 2008 al 2012, la formazione con la quale colleziona più presenze (108) ma tra le più grandi soddisfazioni della sua carriera c’è sicuramente la Spal dove arriva nel 2014 per rimanervi fino al 2017. Lì conquista la serie A oltre a collezionare 91 presenze e segnare 7 reti. Dal 2017-2019 arriva lo Spezia, poi altri due anni alla Feralpisalò per chiudere al Desenzano Calvinia.

Da sottolineare, inoltre, che Giani ha indossato anche la maglia della Nazionale giocando nelle giovanili Under 18 e Under 19 tra il 2004 e 2005.