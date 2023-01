"Rimborseremo i tifosi". Dazn si scusa: come fare per riavere i soldi

L'app di streaming per eventi sportivi Dazn nell'occhio del ciclone dopo i problemi riscontrati durante la partita di Serie A Inter-Napoli. A seguito della furiosa reazione degli abbonati, e della convocazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la società ha provveduto a scusarsi, assicurando che i tifosi verranno rimborsati.

Polemica su Dazn: cosa è successo

Prima la modifica, al rialzo, sui prezzi degli abbonamenti. Poi i disservizi durante uno dei big match del campionato di calcio. Nella giornata di mercoledì 4 gennaio sono stati parecchi a non poter seguire la partita Inter-Napoli a causa dei problemi della piattaforma di streaming.

Malgrado i tanti tentativi, non è stato possibile vedere l'evento calcistico, e la furia dei tifosi non si è fatta attendere. In breve il web e i principali social sono stati invasi da commenti negativi e rabbiosi nei confronti di Dazn. Si è sollevato un vero e proprio polverone, con tanto di proposta di sabotare Dazn con annullamenti di massa dell'abbonamento.

Anche il governo ha deciso di vederci chiaro, e il ministro Adolfo Urso ha convocato per un colloquio previsto nella giornata del 10 gennaio i vertici della società.

Intervenuta anche la Serie A

Secondo quato riferito da Agi, la stessa Serie A è intervenuta sul caso. Il presidente Luigi De Siervo ha infatti espresso la propria contrarietà nei confronti di quanto accaduto durante la partita Inter-Napoli. Una comunicazione formale sarebbe già stata recapitata a chi di dovere.

Protesta anche il Codacons

Non è mancata neppure la presa di posizione del Codacons. Stefano Zerbi, portavoce del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha spiegato che è già stato presentato un esposto ad Agcom " affinché verifichi cosa sta succedendo con Dazn e alla Lega Calcio perché indaghi se la società ha i requisiti tecnici necessari a trasmettere le partite ". A minacciare azioni legali anche l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi.

Le scuse di Dazn

Nella giornata odierna sono arrivate le scuse di Dazn via comunicato ufficiale. " Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio, Inter-Napoli e Udinese-Empoli ", scrive la società. " È avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno globale, incaricato di gestire la distribuzione del traffico sui server (CDN) utilizzati da Dazn ".

La società passa quindi a scusarsi con tutti i clienti, promettendo che saranno effettuati dei rimborsi (" provvederemo a rimborsare proattivamente in conformità alla regolamentazione vigente alcuni clienti sono stati interessati da tale disservizio che è stato causato da una terza parte "). Il problema che ha causato il disservizio, spiega Danz, è stato poi individuato e risolto, consentendo la ripresa graduale del servizio.

" La fruizione in live streaming di contenuti sportivi dipende da molteplici fattori e dal contributo di una serie di partner tra cui i gestori di specifiche infrastrutture di distribuzione dei contenuti video, da cui ci aspettiamo i massimi standard qualitativi ", aggiunge. "Dazn si impegna a rispettare gli standard più elevati e per questo l'incidente avvenuto ieri è per noi inaccettabile. La qualità e l'attenzione verso il consumatore rimangono per noi priorità imprescindibili ", conclude.

Come ottenere il rimborso

I clienti della piattaforma che non hanno potuto vedere la partita possono dunque riavere indietro i soldi. Per ottenere il rimborso è necessario seguire le procedure stabilite da Agcom nel gennaio del 2022. Entro 7 giorni dall'evento deve essere presentato un reclamo collegandosi a conciliaweb.agcom.it, piattaforma dedicata messa a disposizione proprio da Agcom. A quel punto Dazn avrà 3 mesi di tempo per provvedere al rimborso, pena una condanna da parte dell'Autorità.