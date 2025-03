Casa Camperio, un salotto chic all'incrocio tra Italia e Giappone

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella zona in piena rinascita gastronomica di Cordusio c'è da poco più di un anno un progetto molto interessante, Casa Camperio: un salotto di design in cui cucina di buona qualità e mixology vanno a braccetto. La cucina, che si avvantaggia della consulenza di Roberto Conti, già stellato al Trussardi alla Scala, è guidata nel quotidiano da Giuseppe Giovenco, poco più che trentenne, che si districa agevolmente tra una milanesità mai vernacolare e avvertibili echi orientaleggianti. Serve solo un po' più di consapevolezza nei propri mezzi, ma arriverà con il tempo.

Il menu è pensato per essere condiviso ed è suddiviso in due parti, quella classica e l'orientale. Io mi sono concentrato più sulla prima, e dopo una piacevole serie di snack, tra i quali ho apprezzato particolarmente una sorta di Pizza in forma liquida, sono entrato nel vivo con Ostrica e scalogno e un'Impepata di cozze racchiusa in una pasta stampata in 3d. Poi i due piatti più convincenti: un Carciofo in barigoule con una salsa olandese di piacevole acidità resa più elegante e affilata da caffè e dragoncello e il Ramen all'italiana, un tagliolino con brodo dashi, rape leggermente fermentate, capasanta giapponese, gambero rosso di Mazara, fungo enoki. Quindi un Risotto aglio olio e peperoncino con acqua al prezzemolo, un Piccione in doppio servizio, e, per dolce, una bufala caramellata con cacao e cappero. Il servizio è piacevolissimo, gestito dal padrone di casa Andrea Lascatti Busato, che si occupa personalmente anche del cocktail bar. La cucina è a vista.

Il design degli interni è elegante ed è arricchito da una selezione di mobili originali americani degli anni Sessanta. Per una cena completa si può spendere sui 100 euro.

Casa Camperio, via Giulini 6. Tel. 0245484460, info@casacamperio.com. Aperto dal lunedì al venerdì a pranzo e a cena, il sabato solo la sera. Chiuso la domenica