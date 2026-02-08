Dal caso Gucci alla "Mala". Le sfide di Sky per il futuro

Soldi, intrighi, passioni, delitti, onore, vendetta. Sky, dopo Gomorra - Le origini, si presenta con un 2026 scoppiettante: intanto, dal 22 febbraio arriverà l'atteso adattamento tv del romanzo Il Signore delle Mosche. L'appassionante serie è firmata dal geniale creatore di Adolescence e porta sullo schermo l'intreccio di sopravvivenza, lotta per il potere, legge e violenza del gruppo di ragazzini sopravvissuti a un incidente aereo raccontato da William Golding.

Dal 6 marzo, poi, vedremo Luca Argentero nei panni dell'Avvocato Ligas, penalista affascinante, geniale e controverso alle prese con i casi senza speranza. Poi a maggio arriverà Maria Chiara Giannetta, poliziotta in Rosa elettrica in fuga con un boss che deve proteggere pure da pezzi di Stato deviato. In autunno la richiestissima seconda stagione dedicata alla storia degli 883 intitolata Nord Sud Est Ovest che racconta le vicende attorno al secondo album della coppia. Finale d'anno con Salvatore Esposito ancora nei panni dell'ingombrante e divertente Piedone.

Questi alcuni dei pilastri dell'offerta con cui Sky si presenta ai propri spettatori in un anno complesso che vede l'ingresso nel già affollato mercato tv italiano della nuova piattaforma HBO Max. "Noi non temiamo nessuno - risponde Giuseppe De Bellis, executive vice president di Sky Italia - La nostra forza sta nella qualità dell'offerta che ci distingue dagli altri competitor e nella ricerca di risposte adeguate al pubblico italiano". E su questa linea si muovono anche le novità e i progetti in fase di realizzazione presentati alla stampa.

Tra questi, va segnalata la serie Gucci - Fine dei giochi con Miriam Leone nei panni di Patrizia Reggiani con la direzione di Gabriele Muccino che vuol essere una risposta a House of Gucci. "Spero - ha detto Allegra Gucci, figlia di Patrizia, condannata come mandante dell'uccisione del padre Maurizio - che questa sceneggiatura renda maggiore giustizia alla realtà e alla complessità della storia della mia famiglia". Claudia Pandolfi è invece nel cast de Il sospetto, in cui una giovane con difficoltà di udito si deve destreggiare tra i sospetti che il padre sia un omicida e la madre commissario. Interessante sarà vedere come Matteo Rovere e Sydney Sibilia porteranno sullo schermo la storia di Turatello e Vallanzasca negli anni '70 e '80 del famoso Derby di Milano in Quelli che... la Mala. Particolare è anche Fuori menù in cui Maurizio Lastrico interpreta uno chef finito in cella che dà vita a un ristorante insieme ai detenuti.

Tanti gli altri contenuti Sky internazionali, da segnalare The Girl With The Dragon Tattoo tratta da Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson.

E tra i prodotti più attesi del 2026 per gli appassionati di fantasy la terza stagione di House of the Dragon, di cui Sky mantiene i diritti, come per altri titoli in catalogo, nonostante lo sbarco di HBO Max. Per chi ha un po' di nostalgia della propria adolescenza televisiva, dal 3 aprile l'intera collection di Beverly Hills, 90210, l'iconica creatura in dieci stagioni di Aaron Spelling e Darren Star.