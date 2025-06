Al Cdi giornata tra talk e degustazioni all'insegna della salute e del benessere

Torna domani la seconda edizione di "Equilibrio. Energia. Benessere": un'intera giornata gratuita con talk interattivi, degustazioni sane, sessioni pratiche di fisioterapia, ginnastica posturale e mindfulness con gli specialisti del centro Diagnostico Italiano. L'iniziativa, che si svolgerà negli spazi di Step (piazza Olivetti 1) si inserisce nel programma per i 50 anni del Cdi per promuovere una cultura della prevenzione accessibile e fondata sull'evidenza scientifica.

Durante la giornata (prenotazione su benessereday.cdi.it) i partecipanti potranno prendere parte a talk interattivi, attività guidate, sessioni pratiche e momenti di degustazione, pensati per esplorare i principali temi legati al benessere: dall'alimentazione al sonno, dal movimento alla gestione dello stress, dalla cura della pelle alla postura. Il calendario è scandito in momenti tematici a numero chiuso, moderati dalla coach e ultrarunner Ivana Di Martino che guiderà il pubblico in un percorso immersivo affiancata dagli specialisti del Cdi. Le attività si svolgeranno in gruppi ristretti per garantire interazione e ascolto.

Tra i temi in programma: i benefici della fisioterapia in chiave preventiva, come riconoscere i segnali dello stress e intervenire, l'impatto del sonno sulla salute a lungo termine, la prevenzione dermatologica e i rischi nascosti di alcuni trattamenti estetici, ma anche consigli pratici su come mangiare bene, gestire lo stress con il respiro e prepararsi in

sicurezza alle vacanze con la farmacia del viaggiatore.

A chiusura della giornata, un aperitivo ispirato alle cucine del mondo e un omaggio speciale per tutti i partecipanti: una consulenza gratuita presso Cdi Bionics Symbiosis.