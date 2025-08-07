Abbonati
Che bello ficcare il naso nella vita degli autori
Molti, a Rimbaud, vorrebbero fare una sola domanda. Sarebbe sufficiente per capire la sua rinuncia a scrivere e molte altre cose oscure che si agitano nel suo e nel nostro cuore. Ma proviamo a immaginare un uomo senza qualità, un ficcanaso, messo a confronto con i grandi della letteratura e con il permesso di fare loro una sola domanda...

***

Scusi Rimbaud, perché ha smesso di scrivere ed è andato a commerciare armi e schiavi in Africa?

***

Carlo Emilio Gadda, lei è omosessuale? Transessuale? Cisgender?

***

Senta Marcel Proust, non saranno troppe dieci pagine su una blatta che si rovescia sulla schiena?

***

Gabriele d'Annunzio, potrebbe fare luce sulla storia delle due costole che si sarebbe fatto levare?

***

Ser Dante, ma con Beatrice... insomma... ha capito, no?

***

Senta Giacomo Leopardi, ma con quella Silvia... insomma... ha capito.

***

Ser Petrarca, ma con Laura... insomma... ha capito, no?

***

Eugenio Montale, lei orinava regolarmente nei lavandini del Corriere della sera: perché?

***

Dino Buzzati, lei era chiamato "cretinetti" dai colleghi del Corriere della sera: vuole rispondere qualcosa?

***

William Shakespeare, lei era in realtà Francesco Bacone sotto pseudonimo?

***

Franz Kafka, lei voleva che le sue opere venissero distrutte, perché?

***

James Joyce, cosa c'è di vero nelle bevute parigine con Ernest Hemingway, seguite da risse scatenate da lei e risolte dal collega?

***

Eliot, lei si è fatto scrivere mezza The Waste Land da Ezra Pound, non si vergogna?

***

Ezra Pound, di lei Eliot disse che "è il migliore fabbro". Perché si è dedicato a questa professione nonostante il successo come scrittore?

***

Pier Paolo Pasolini. Lei sapeva, ma cosa?

***

Bere, annoiarsi, bere, scopare, bere, giocare ai cavalli. Bukowsky, si rende conto che qualsiasi idiota può vivere così?

***

Samuel Beckett, alla fine Aspettando Godot è un western, giusto?

***

Agatha Christie, lei è scomparsa nel nulla per un certo periodo, poi l'hanno ritrovata in un albergo registrata con il cognome della amante di suo marito: ci vuole spiegare cosa è successo?

***

Nietzsche, come spiega che un superuomo come lei sentisse il bisogno di abbracciare i cavalli per strada?

***

Flaubert, che lagna quella Madame Bovary, non potresti far qualcosa, non so metterci una sparatoria o un inseguimento?

***

Scusi Alessandro Manzoni ma dopo la peste, la monaca di Monza, i Bravi e tutto il resto, proprio la Provvidenza doveva tirare in ballo?

