Che bello ficcare il naso nella vita degli autori

Molti, a Rimbaud, vorrebbero fare una sola domanda. Sarebbe sufficiente per capire la sua rinuncia a scrivere e molte altre cose oscure che si agitano nel suo e nel nostro cuore. Ma proviamo a immaginare un uomo senza qualità, un ficcanaso, messo a confronto con i grandi della letteratura e con il permesso di fare loro una sola domanda...
***
Scusi Rimbaud, perché ha smesso di scrivere ed è andato a commerciare armi e schiavi in Africa?
***
Carlo Emilio Gadda, lei è omosessuale? Transessuale? Cisgender?
***
Senta Marcel Proust, non saranno troppe dieci pagine su una blatta che si rovescia sulla schiena?
***
Gabriele d'Annunzio, potrebbe fare luce sulla storia delle due costole che si sarebbe fatto levare?
***
Ser Dante, ma con Beatrice... insomma... ha capito, no?
***
Senta Giacomo Leopardi, ma con quella Silvia... insomma... ha capito.
***
Ser Petrarca, ma con Laura... insomma... ha capito, no?
***
Eugenio Montale, lei orinava regolarmente nei lavandini del Corriere della sera: perché?
***
Dino Buzzati, lei era chiamato "cretinetti" dai colleghi del Corriere della sera: vuole rispondere qualcosa?
***
William Shakespeare, lei era in realtà Francesco Bacone sotto pseudonimo?
***
Franz Kafka, lei voleva che le sue opere venissero distrutte, perché?
***
James Joyce, cosa c'è di vero nelle bevute parigine con Ernest Hemingway, seguite da risse scatenate da lei e risolte dal collega?
***
Eliot, lei si è fatto scrivere mezza The Waste Land da Ezra Pound, non si vergogna?
***
Ezra Pound, di lei Eliot disse che "è il migliore fabbro". Perché si è dedicato a questa professione nonostante il successo come scrittore?
***
Pier Paolo Pasolini. Lei sapeva, ma cosa?
***
Bere, annoiarsi, bere, scopare, bere, giocare ai cavalli. Bukowsky, si rende conto che qualsiasi idiota può vivere così?
***
Samuel Beckett, alla fine Aspettando Godot è un western, giusto?
***
Agatha Christie, lei è scomparsa nel nulla per un certo periodo, poi l'hanno ritrovata in un albergo registrata con il cognome della amante di suo marito: ci vuole spiegare cosa è successo?
***
Nietzsche, come spiega che un superuomo come lei sentisse il bisogno di abbracciare i cavalli per strada?
***
Flaubert, che lagna quella Madame Bovary, non potresti far qualcosa, non so metterci una sparatoria o un inseguimento?
***
Scusi Alessandro Manzoni ma dopo la peste, la monaca di Monza, i Bravi e tutto il resto, proprio la Provvidenza doveva tirare in ballo?