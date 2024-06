Tour de France 2024, sarà "Cofidis" la protagonista delle tappe italiane

Ascolta ora 00:00 00:00

I tifosi italiani del ciclismo sono in fibrillazione, per la prima volta nella sua storia il Tour de France ha scelto l’Italia per il suo Grand Départ, con la partenza da Firenze, attraversando l’Emilia-Romagna per risalire fino a Torino. Una straordinaria opportunità per il ciclismo italiano e per l’intero Paese, che verrà "supportata" da un partner molto particolare, Cofidis Italia che ha annunciato la sua partecipazione con la propria squadra ciclistica.

Un'eccellenza sportiva

Impegno ed eccellenza, due parole che hanno permesso alla squadra Cofidis di raggiungere risultati di alto livello, trasmettendo valori fondamentali come il fair play, lo spirito di sacrificio, la ricerca continua delle migliori performance e l’inclusione.

Ma non soltanto, nel 2022 è già stata lanciata la squadra femminile che si è aggiunta al team maschile e quello Handisport, a sottolineare un impegno continuo nella formazione, parità di trattamento, strategia e collaborazione, elementi che da sempre abbraccia anche l'azienda e che rendono la sua squadra tra le più ammirate e attenzionate nel panorama ciclistico internazionale.

Le parole del direttore sportivo

A sottolineare l'entusiasmo di questo obiettivo Roberto Damiani, Direttore Sportivo della squadra Cofidis: " Le "Grand Depart" del Tour 2024 dall'Italia rappresenta un fatto storico e quindi ancor più motivante per tutta la squadra Cofidis. Le prime due tappe saranno molto difficili dal punto di vista tecnico e altimetrico e quindi dovremo dimenticare l'attendismo tipico delle prime tappe e giocare da subito le nostre carte "grimpeur", capitanate da Martin. La terza sarà dedicata alle ruote veloci e qui punteremo senza esitazioni sulla carta Coquard ".

Damiani ha poi aggiunto: " Sappiamo bene che "le Tour c'est toujour le Tour" e quindi tutta la squadra dovrà essere molto attenta per cercare di essere da subito protagonista per onorare i nostri tricolori differenti solo per il blu ed il verde ma, grazie a Cofidis, uniti dalla stessa voglia di vincere. In questo Tour avremo una motivazione in più. Quella di dare il massimo in onore e ricordo della persona che ha sognato e creato la Squadra Cofidis, Ms. Francoise Migraine, che ci ha lasciati pochi giorni fa" .

Una partecipazione "totale"

A confermare, e non solo a parole, i valori e la soddisfazione dell'azienda, Cofidis Italia ha deciso di coinvolgere i propri dipendenti, offrendo loro l’opportunità di vivere le tappe italiane del Tour de France fianco a fianco con il team. Un'iniziativa questa che vuole rafforzare il senso di appartenenza e di orgoglio aziendale, permettendo ai dipendenti di condividere da vicino le emozioni e le sfide della competizione.

Ma non solo, per l'occasione Cofidis Italia offrirà ai propri partner esperienze esclusive lungo il percorso in Italia del Tour. Queste experience non solo consentiranno ai partner di vivere momenti indimenticabili, ma serviranno anche a consolidare e rafforzare le relazioni professionali, in un contesto sportivo unico.